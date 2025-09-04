5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Nhà riêng tại khu vực nào có giá 'mềm' hơn?

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 phường mới được sáp nhập từ quận Hà Đông cũ được đăng tải khá rầm rộ.

Sau sáp nhập, dù chỉ là phường nhưng diện tích, quy mô dân số của phường Hà Đông mới tương đối rộng lớn, có quy hoạch đồng bộ, là một trong những khu vực trung tâm thủ đô. Địa giới hành chính phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ. Theo ghi nhận, giá nhà tại phường Hà Đông mới hiện nay cao hơn so với các phường khác được tách ra từ quận Hà Đông cũ, dao động phổ biến từ gần 200 đến 350 triệu đồng/m2. Thậm chí nhiều căn nhà riêng trong ngõ tại phường Hà Đông mới giá bán cũng đã chạm và vượt 5 tỷ đồng/căn. Đơn cử một căn nhà rộng 30m2, thiết kế 5 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Chiến Thắng, phường Hà Đông (tức phường Văn Quán, quận Hà Đông cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 183,33 triệu đồng/m2.

Nằm xa trung tâm hơn so với phường Hà Đông, tuy nhiên giá nhà các phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ như Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng cũng có tốc độ tăng giá nhanh.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 33,5m2 nằm trên mặt ngõ rộng 5m, có thể kinh doanh được tại ngõ 88, đường La Nội, phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương 283,58 triệu đồng/m2. Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Nằm trên đường Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, căn nhà riêng 5 tầng, rộng 33m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,97 tỷ đồng, tương đương 150,61 triệu đồng/m2. Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Tại phường Yên Nghĩa, phường mới được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ. Giá nhà tại đây cũng đã chạm và vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn. Cụ thể, căn nhà 4 tầng, rộng 38m2 tại đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,85 tỷ đồng, tương đương 127,63 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại phố Xốm, phường Phú Lương, căn nhà riêng 4 tầng, rộng 35m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 134,29 triệu đồng/m2. Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Như vậy, giá nhà riêng tại 5 phường mới được thành lập từ quận Hà Đông cũ hiện đang khá cao, ngay cả những căn nhà riêng trong ngõ, giá phổ biến cũng đã chạm và vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

