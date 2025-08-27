Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ trong lúc đi du lịch từng có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nhưng... không điều trị.
Đột quỵ giữa lưng chừng núi: Cuộc vui hóa cuộc chạy đua sinh tử
Từ Bình Định vào TP.HCM để thăm con, gia đình ông T.L (74 tuổi) đã lên kế hoạch và khởi hành đến tham quan núi Bà Đen ở Tây Ninh. Cứ ngỡ sẽ có một buổi đi chơi trọn vẹn cùng con cháu, thế nhưng niềm vui bỗng chốc biến thành nỗi lo lắng khi đang ở độ cao 986m, ông T.L đột ngột yếu liệt 1/2 người bên trái kèm méo miệng, nói đớ.
Nhận thấy được điều bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông xuống núi bằng cáp treo và cấp tốc chuyển đến cấp cứu tại BVĐK Xuyên Á TP.HCM.
Kích hoạt “báo động đỏ” cứu bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não
Tại đây, ngay khi xác định được dấu hiệu đột quỵ, quy trình “báo động đỏ” lập tức được kích hoạt, quy tụ đội ngũ bác sĩ các chuyên khoa Cấp cứu, Nội thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh.
Điều tra bệnh sử, được biết trước đây, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nhưng không điều trị. Kết quả trên phim MRI cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não.
Tuy nhiên, do quãng đường di chuyển khá xa, khi đến bệnh viện đã quá “giờ vàng” sử dụng thuốc tiêu sợi huyết – một loại thuốc tiêm đường tĩnh mạch làm tan cục máu đông gây tắc nghẽn.
Trước tình thế nguy cấp, từng giây phút đều quý giá để bảo vệ các tế bào não và tính mạng cho bệnh nhân, bác sĩ khoa Sọ não cột sống 2 cũng được huy động kịp thời. Song song đó, kết quả chụp CTA ghi nhận ông bị tắc động mạch não giữa M1 bên phải – một động mạch lớn, và hẹp nặng động mạch cảnh trong bên phải đoạn gốc.
Can thiệp lấy huyết khối thành công cho bệnh nhân đột quỵ
Ngay sau chẩn đoán và giải thích với sự đồng thuận của người nhà, bệnh nhân được chỉ định can thiệp mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ.
Ca can thiệp đã diễn ra thành công dưới sự thực hiện của BS. Lục Đình Phương – Khoa Sọ não cột sống 2, bác sĩ đã tiến hành tái thông động mạch não giữa và nong bóng đoạn hẹp động mạch cảnh trong bên phải cho bệnh nhân bằng phương pháp gây tê.
Sau can thiệp, các động mạch đã được tái thông, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, sức cơ cải thiện rõ rệt và được tiếp tục chuyển lên khoa Nội thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ nội khoa.
Theo BS.CKI. Nguyễn Văn Nhản – Khoa Nội thần kinh chia sẻ: “3 ngày sau ca can thiệp, sức cơ tay chân của bệnh nhân đã đạt 5/5, có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân mà không cần sự hỗ trợ của người nhà. Hướng điều trị tiếp theo là duy trì sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu lâu dài, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và thay đổi lối sống lành mạnh hơn để hạn chế tình trạng tái phát đột quỵ.”
Đột quỵ không chừa ai – hãy hành động kịp thời!
Thông qua trường hợp này, bác sĩ Nhản cũng khuyến cáo người dân: Việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và đưa người bệnh đến bệnh viện có khả năng điều trị, cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt sẽ quyết định khả năng sống còn và phục hồi sau này.
Dấu hiệu nhận biết đột quỵ theo quy tắc FAST:
- F (Face – Khuôn mặt): Méo miệng, lệch mặt
- A (Arms – Cánh tay): Yếu liệt tay, chân
- S (Speech – Lời nói): Nói khó
- T (Time – Thời gian): Đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất
Bác sĩ khuyến cáo, nếu có dấu hiệu nghi ngờ, hãy gọi cấp cứu ngay hoặc đến cơ sở y tế gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cấp cứu đột quỵ (tiêu sợi huyết, can thiệp mạch máu não).
