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Có nên ăn cơm vào buổi sáng? Câu trả lời từ chuyên gia khiến nhiều người bất ngờ

Thứ bảy, 14:23 20/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Tuy nhiên, giữa vô số lựa chọn như phở, bún, bánh mì, ngũ cốc hay sữa, nhiều người Việt vẫn giữ thói quen ăn cơm vào buổi sáng.

Không ít người cho rằng ăn cơm sáng sẽ “nặng bụng”, dễ buồn ngủ hoặc gây tăng cân. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là cách giúp cơ thể no lâu và có đủ năng lượng cho cả buổi làm việc.

Vậy ăn cơm vào buổi sáng có thực sự tốt cho sức khỏe hay không?

Có nên ăn cơm vào buổi sáng? những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

Đối với bữa sáng, thói quen ăn vào giờ giấc cụ thể cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới năng lượng của cơ thể

Bữa sáng là bữa ăn không nên bỏ qua

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau một đêm dài từ 10-12 tiếng không ăn uống, cơ thể đã sử dụng phần lớn năng lượng dự trữ để duy trì các hoạt động sống. Khi thức dậy, lượng đường trong máu ở mức thấp hơn bình thường và cơ thể cần được bổ sung năng lượng để bắt đầu ngày mới.

TS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam trả lời trên PNO, cho rằng bữa sáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt với trẻ em, thanh thiếu niên và những người lao động trí óc, việc ăn sáng đầy đủ giúp duy trì khả năng tập trung, ghi nhớ và làm việc hiệu quả hơn.

Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày do axit được tiết ra khi dạ dày trống rỗng trong thời gian dài.

Ăn cơm vào buổi sáng có tốt không?

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng cơm hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn tốt cho bữa sáng.

Thực tế, cơm là nguồn cung cấp carbohydrate - nhóm chất dinh dưỡng đóng vai trò cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Sau khi ăn, tinh bột trong cơm được chuyển hóa thành glucose, giúp não bộ và các cơ quan hoạt động hiệu quả.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, ăn cơm vào buổi sáng không hề gây hại nếu được xây dựng thành một bữa ăn cân đối.

Một bữa cơm sáng lý tưởng có thể bao gồm: Cơm hoặc các loại ngũ cốc. Thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ để cung cấp protein. Rau xanh hoặc trái cây để bổ sung vitamin và chất xơ. Một lượng nhỏ chất béo lành mạnh.

Khi kết hợp đầy đủ các nhóm thực phẩm, bữa cơm sáng có thể cung cấp năng lượng bền vững hơn so với một số món ăn chỉ chứa nhiều tinh bột đơn giản.

Vì sao nhiều người cảm thấy no lâu hơn khi ăn cơm sáng?

Một trong những ưu điểm lớn nhất của cơm là khả năng tạo cảm giác no khá lâu.

Đối với những người phải làm việc nhiều giờ liên tục, lao động chân tay hoặc thường xuyên di chuyển, một bữa cơm sáng đầy đủ giúp hạn chế cảm giác đói giữa buổi và giảm nhu cầu ăn vặt.

Đây cũng là lý do ở nhiều vùng nông thôn hoặc trong các gia đình có người lao động nặng, cơm vẫn là lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng.

Những lưu ý khi ăn cơm vào buổi sáng

Dù cơm là lựa chọn phù hợp, các chuyên gia khuyến cáo không nên biến bữa sáng thành một bữa ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc quá dư thừa năng lượng.

Một số sai lầm phổ biến gồm:

Ăn lại thức ăn thừa từ tối hôm trước

Nhiều gia đình có thói quen hâm nóng đồ ăn còn lại từ bữa tối để dùng vào sáng hôm sau.

Điều này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thức ăn không được bảo quản đúng cách.

Tốt nhất nên ưu tiên các món ăn được chế biến mới hoặc bảo quản cẩn thận trong điều kiện phù hợp.

Ăn quá nhiều thịt mỡ, đồ chiên rán

Một bữa cơm sáng với quá nhiều thực phẩm nhiều dầu mỡ có thể khiến cơ thể nặng nề, chậm tiêu hóa và dễ buồn ngủ.

Thay vào đó, nên ưu tiên thịt nạc, cá, trứng, rau xanh và các món chế biến đơn giản.

Ăn quá muộn

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn sáng trong khoảng từ 6h30 đến 8h sáng. Việc ăn sáng quá muộn, đặc biệt gần 10 giờ, có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm xáo trộn bữa trưa.

"Sáng ăn như vua" có còn đúng?

Trong dân gian có câu: “Sáng ăn như vua, trưa ăn như chúa, tối ăn như bần cố nông”.

Dù cách diễn đạt mang tính hình tượng, nhưng nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy bữa sáng thực sự nên được đầu tư hơn so với suy nghĩ của nhiều người.

Sau một đêm dài nhịn ăn, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động quá trình trao đổi chất, duy trì hoạt động của não bộ và cơ bắp.

Một bữa sáng đầy đủ không chỉ giúp làm việc hiệu quả hơn mà còn có thể hạn chế tình trạng ăn quá nhiều vào các bữa sau trong ngày.

Ai nên ăn cơm vào buổi sáng?

Ăn cơm sáng đặc biệt phù hợp với: Người lao động chân tay. Người làm việc cường độ cao. Học sinh, sinh viên cần nhiều năng lượng. Người thường xuyên đói giữa buổi sáng. Những người quen với khẩu vị truyền thống của gia đình Việt.

Ngược lại, với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc không quen ăn nhiều vào buổi sáng, có thể lựa chọn các món nhẹ hơn như cháo, bún, phở hoặc bánh mì kết hợp cùng thực phẩm giàu protein.

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GĐXH - "Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất".

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