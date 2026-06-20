Có nên ăn cơm vào buổi sáng? Câu trả lời từ chuyên gia khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Tuy nhiên, giữa vô số lựa chọn như phở, bún, bánh mì, ngũ cốc hay sữa, nhiều người Việt vẫn giữ thói quen ăn cơm vào buổi sáng.
Không ít người cho rằng ăn cơm sáng sẽ “nặng bụng”, dễ buồn ngủ hoặc gây tăng cân. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là cách giúp cơ thể no lâu và có đủ năng lượng cho cả buổi làm việc.
Vậy ăn cơm vào buổi sáng có thực sự tốt cho sức khỏe hay không?
Bữa sáng là bữa ăn không nên bỏ qua
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau một đêm dài từ 10-12 tiếng không ăn uống, cơ thể đã sử dụng phần lớn năng lượng dự trữ để duy trì các hoạt động sống. Khi thức dậy, lượng đường trong máu ở mức thấp hơn bình thường và cơ thể cần được bổ sung năng lượng để bắt đầu ngày mới.
TS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam trả lời trên PNO, cho rằng bữa sáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt với trẻ em, thanh thiếu niên và những người lao động trí óc, việc ăn sáng đầy đủ giúp duy trì khả năng tập trung, ghi nhớ và làm việc hiệu quả hơn.
Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày do axit được tiết ra khi dạ dày trống rỗng trong thời gian dài.
Ăn cơm vào buổi sáng có tốt không?
Nhiều người bất ngờ khi biết rằng cơm hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn tốt cho bữa sáng.
Thực tế, cơm là nguồn cung cấp carbohydrate - nhóm chất dinh dưỡng đóng vai trò cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Sau khi ăn, tinh bột trong cơm được chuyển hóa thành glucose, giúp não bộ và các cơ quan hoạt động hiệu quả.
Khác với suy nghĩ của nhiều người, ăn cơm vào buổi sáng không hề gây hại nếu được xây dựng thành một bữa ăn cân đối.
Một bữa cơm sáng lý tưởng có thể bao gồm: Cơm hoặc các loại ngũ cốc. Thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ để cung cấp protein. Rau xanh hoặc trái cây để bổ sung vitamin và chất xơ. Một lượng nhỏ chất béo lành mạnh.
Khi kết hợp đầy đủ các nhóm thực phẩm, bữa cơm sáng có thể cung cấp năng lượng bền vững hơn so với một số món ăn chỉ chứa nhiều tinh bột đơn giản.
Vì sao nhiều người cảm thấy no lâu hơn khi ăn cơm sáng?
Một trong những ưu điểm lớn nhất của cơm là khả năng tạo cảm giác no khá lâu.
Đối với những người phải làm việc nhiều giờ liên tục, lao động chân tay hoặc thường xuyên di chuyển, một bữa cơm sáng đầy đủ giúp hạn chế cảm giác đói giữa buổi và giảm nhu cầu ăn vặt.
Đây cũng là lý do ở nhiều vùng nông thôn hoặc trong các gia đình có người lao động nặng, cơm vẫn là lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng.
Những lưu ý khi ăn cơm vào buổi sáng
Dù cơm là lựa chọn phù hợp, các chuyên gia khuyến cáo không nên biến bữa sáng thành một bữa ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc quá dư thừa năng lượng.
Một số sai lầm phổ biến gồm:
Ăn lại thức ăn thừa từ tối hôm trước
Nhiều gia đình có thói quen hâm nóng đồ ăn còn lại từ bữa tối để dùng vào sáng hôm sau.
Điều này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thức ăn không được bảo quản đúng cách.
Tốt nhất nên ưu tiên các món ăn được chế biến mới hoặc bảo quản cẩn thận trong điều kiện phù hợp.
Ăn quá nhiều thịt mỡ, đồ chiên rán
Một bữa cơm sáng với quá nhiều thực phẩm nhiều dầu mỡ có thể khiến cơ thể nặng nề, chậm tiêu hóa và dễ buồn ngủ.
Thay vào đó, nên ưu tiên thịt nạc, cá, trứng, rau xanh và các món chế biến đơn giản.
Ăn quá muộn
Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn sáng trong khoảng từ 6h30 đến 8h sáng. Việc ăn sáng quá muộn, đặc biệt gần 10 giờ, có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm xáo trộn bữa trưa.
"Sáng ăn như vua" có còn đúng?
Trong dân gian có câu: “Sáng ăn như vua, trưa ăn như chúa, tối ăn như bần cố nông”.
Dù cách diễn đạt mang tính hình tượng, nhưng nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy bữa sáng thực sự nên được đầu tư hơn so với suy nghĩ của nhiều người.
Sau một đêm dài nhịn ăn, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động quá trình trao đổi chất, duy trì hoạt động của não bộ và cơ bắp.
Một bữa sáng đầy đủ không chỉ giúp làm việc hiệu quả hơn mà còn có thể hạn chế tình trạng ăn quá nhiều vào các bữa sau trong ngày.
Ai nên ăn cơm vào buổi sáng?
Ăn cơm sáng đặc biệt phù hợp với: Người lao động chân tay. Người làm việc cường độ cao. Học sinh, sinh viên cần nhiều năng lượng. Người thường xuyên đói giữa buổi sáng. Những người quen với khẩu vị truyền thống của gia đình Việt.
Ngược lại, với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc không quen ăn nhiều vào buổi sáng, có thể lựa chọn các món nhẹ hơn như cháo, bún, phở hoặc bánh mì kết hợp cùng thực phẩm giàu protein.
Trời nóng, uống nước chanh hay nước dừa tốt hơn?Ăn - 40 phút trước
GĐXH - Những ngày hè nắng nóng, một cốc nước mát không chỉ giúp giải khát mà còn góp phần bù nước, duy trì năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Trong số các loại đồ uống tự nhiên được ưa chuộng nhất, nước chanh và nước dừa luôn là hai cái tên được nhắc đến đầu tiên.
Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắtĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.
Mùa hè nên ăn gì để vừa mát người, vừa giữ dáng? 4 loại rau củ giàu tính kiềm dễ tìm, dễ nấu, càng ăn càng khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè với những đợt nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm mất nước, rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn thực phẩm không đơn thuần là “ăn no” mà trở thành cách để điều hòa cơ thể từ bên trong.
Nên thái hành lá bằng dao hay dùng kéo cắt mới ngon?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong hầu hết căn bếp Việt. Từ bát canh, tô phở, bát cháo đến các món xào, món hấp, chỉ cần thêm vài cọng hành xanh cũng đủ giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn hơn.
4 loại rau “long lanh bất thường” ngoài chợ: Càng đẹp càng đáng ngờ, người bán đôi khi cũng né ănĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Xu hướng “làm đẹp” thực phẩm bằng chất tẩy trắng, chất bảo quản hoặc chất kích thích tăng trưởng không còn xa lạ. Dù không phải tất cả đều vi phạm quy định, nhưng việc lạm dụng hoặc sử dụng sai cách có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rủi ro cho sức khỏe về lâu dài.
Có nên cạo bỏ vỏ gừng trước khi nấu ăn?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Gừng là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, xuất hiện trong vô số món ăn từ canh, kho, hấp cho đến trà gừng hay các bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, một thói quen khiến nhiều người băn khoăn là liệu có cần cạo bỏ hoàn toàn lớp vỏ gừng trước khi chế biến hay không.
Vợ chồng Hồng Đăng mừng ái nữ thi vào cấp 3 bằng mâm cơm hè toàn món dân dã, nhìn thôi đã thấy ấm lòngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa lúc nhiều gia đình lựa chọn những bữa tiệc nhà hàng để chúc mừng con sau kỳ thi quan trọng, vợ chồng nam diễn viên Hồng Đăng lại có cách ăn mừng rất riêng: Một mâm cơm gia đình đậm chất mùa hè với những món ăn quen thuộc của người Việt. Chính sự giản dị ấy lại khiến cộng đồng mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.
Uống bột đậu nành có béo không? Cách dùng an toàn không lo tăng cânĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bột đậu nành là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của nhiều người nhờ hàm lượng protein thực vật, chất xơ và vi chất dinh dưỡng dồi dào. Bài viết sẽ giải đáp uống bột đậu nành có tăng cân không, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng hợp lý.
Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa họcĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Sữa đậu nành là một trong những thức uống cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Vì vậy, rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng uống sữa đậu nành vào lúc nào là tốt nhất. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.
Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) từ lâu được người Việt xem là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng trong năm. Đây không chỉ là dịp con cháu dâng hương tưởng nhớ tổ tiên mà còn gắn liền với nhiều phong tục dân gian mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng thuận lợi.
Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏeĂn
GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.