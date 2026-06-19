Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt
GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là "Tết diệt sâu bọ". Vào sáng sớm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, nhiều gia đình có thói quen ăn cơm rượu nếp, hoa quả theo mùa và dâng lễ cúng tổ tiên để cầu mong sức khỏe, xua đi điều không may.
Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian với những lễ vật quen thuộc nhằm có tác dụng "diệt sâu bọ". Ngày nay, bên cạnh việc giữ gìn các lễ vật truyền thống, nhiều gia đình còn khéo léo sắp xếp mâm cúng theo phong cách hiện đại, hài hòa về màu sắc, tạo nên những mâm lễ vừa trang trọng vừa đẹp mắt.
Nhiều chị em đã chia sẻ những hình ảnh mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chuẩn bị công phu, nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.
Theo chuyên gia phong thủy, dù mâm lễ được bày biện cầu kỳ đến đâu, điều quan trọng làm nên ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ vẫn là sự sum họp của các thành viên trong gia đình, lòng thành kính hướng về tổ tiên, giữ gìn giá trị văn hóa...
Cùng ngắm những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt dưới đây:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 1:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 2
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 3
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 4:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 5:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 6:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 7:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 8:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 9:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 10:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 11:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 12:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 13:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 14:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 15:
Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 16:
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