Elly Trần giảm 3 cm vòng eo chỉ sau một tháng nhờ chế độ ăn này
GĐXH - Câu chuyện của Elly Trần một lần nữa cho thấy ăn chay đúng cách không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện thể trạng.
Sau 30 ngày duy trì chế độ ăn chay, diễn viên, người mẫu Elly Trần cho biết cô cảm nhận rõ những thay đổi tích cực cả về vóc dáng lẫn sức khỏe. Đáng chú ý, vòng eo của người đẹp đã giảm từ 2-3 cm dù không áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe hay tập luyện cường độ cao.
Câu chuyện của Elly Trần một lần nữa cho thấy ăn chay đúng cách không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện thể trạng.
Một tháng ăn chay mang lại nhiều thay đổi tích cực
Là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của làng giải trí Việt, Elly Trần luôn được khán giả chú ý nhờ ngoại hình gợi cảm và vóc dáng cân đối. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn duy trì được thân hình săn chắc với số đo ba vòng đáng mơ ước.
Theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1987, chế độ ăn uống thường ngày của cô vốn khá đơn giản. Elly Trần không theo đuổi các phương pháp giảm cân cực đoan hay kiêng khem quá mức. Thay vào đó, cô ưu tiên các thực phẩm lành mạnh như rau xanh, cá và các món ăn được chế biến đơn giản.
Từ đó, cô quyết định thử thách bản thân bằng việc ăn chay hoàn toàn trong vòng 30 ngày. Thực đơn chủ yếu gồm rau củ, các loại đậu, nấm và những thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
Sau một tháng, điều khiến cô bất ngờ nhất là cơ thể trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn. Đồng thời, vòng eo cũng giảm khoảng 2-3 cm mà không cần áp dụng bất kỳ biện pháp ép cân nào.
Vì sao ăn chay có thể hỗ trợ giảm vòng eo?
Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực vật thường chứa ít calo hơn so với các bữa ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán hoặc thực phẩm chế biến sẵn.
Rau xanh, các loại đậu, nấm và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp lượng chất xơ dồi dào, giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều trong các bữa tiếp theo. Chất xơ cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giảm tình trạng đầy bụng và táo bón.
Bên cạnh đó, thực phẩm thực vật thường chứa ít chất béo bão hòa hơn so với nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc động vật. Điều này góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và hạn chế tích tụ mỡ thừa vùng bụng.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng khi chuyển sang chế độ ăn chay khoa học, nhiều người có thể nhận thấy vòng eo thon gọn hơn nhờ giảm lượng calo nạp vào cơ thể, đồng thời tăng cường tiêu thụ rau củ và thực phẩm tự nhiên.
Không chỉ vóc dáng, sức khỏe cũng được hưởng lợi
Một trong những điều được nhiều người ăn chay chia sẻ là cảm giác cơ thể nhẹ nhàng và dễ chịu hơn sau một thời gian áp dụng chế độ ăn giàu thực vật.
Nguyên nhân là bởi rau củ, trái cây và các loại đậu chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giảm tình trạng viêm.
Nhiều người cũng cho biết họ ngủ ngon hơn, tinh thần thoải mái hơn và cảm thấy ít mệt mỏi khi duy trì chế độ ăn chay hợp lý.
Trường hợp của Elly Trần cũng tương tự. Sau một tháng ăn chay, điều cô cảm nhận rõ nhất không phải chỉ là vòng eo nhỏ hơn mà còn là cảm giác cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt và nhẹ nhõm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Ăn chay đúng cách mới mang lại hiệu quả
Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia cũng lưu ý rằng ăn chay không đồng nghĩa với việc chỉ ăn rau luộc hoặc cắt bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm quan trọng.
Một chế độ ăn chay khoa học cần đảm bảo đủ protein từ các loại đậu, đậu phụ, hạt dinh dưỡng và ngũ cốc. Đồng thời cần chú ý bổ sung vitamin B12, sắt, canxi và omega-3 thông qua thực phẩm hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng khi cần thiết.
Việc ăn chay nhưng tiêu thụ quá nhiều đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn hoặc các món chay nhiều đường, nhiều dầu mỡ vẫn có thể dẫn đến tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe.
Câu chuyện của Elly Trần cho thấy khi được thực hiện đúng cách, ăn chay không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Một tháng có thể chưa phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để nhiều người cảm nhận những thay đổi tích cực mà chế độ ăn giàu thực vật mang lại.
Dưới đây là những món ăn chay đã giúp Elly Trần lấy lại vòng eo con kiến. Mời bạn đọc tham khảo:
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