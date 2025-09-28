Có nên để tivi trong phòng ngủ không?
GĐXH - Việc bố trí tivi phòng ngủ là nhu cầu phổ biến của nhiều người. Vậy có những lưu ý phong thủy nào khi đặt tivi trong phòng ngủ để tốt cho vận khí của gia chủ, cùng khám phá bài viết sau.
Có nên đặt tivi trong phòng ngủ?
Nhiều người có xu hướng đặt tivi trong phòng ngủ, chủ yếu là vì nó tiện lợi, đặc biệt là vào mùa đông, vừa thoải mái vừa ấm áp, dễ chịu hơn nhiều so với xem tivi trong phòng khách.
Ngoài ra, việc đặt tivi ở phòng ngủ sẽ giải quyết được yêu cầu sở thích của mọi người. Mặt khác, đặt tivi trong phòng ngủ cũng giúp tăng thêm tính thẩm mỹ nhất định cho không gian.
Nhưng theo phong thủy, không nên đặt tivi trong phòng ngủ. Tivi là một thiết bị điện tử có dòng điện bức xạ mạnh và có tác dụng bức xạ sóng từ vô hình. Vì loại sóng bức xạ này không phải là sóng lan ra ngoài mà là sóng giãn nở hội tụ vào trong nên chỉ cần đặt tivi ở bất kì không gian nào, bạn cũng đều phải tiếp xúc với bức xạ, phá vỡ trạng thái cân bằng về thể chất và tinh thần, dẫn đến những thay đổi trong cảm xúc của con người, khiến tính khí hay thay đổi.
Trên thực tế, việc đặt tivi trong phòng ngủ cực kỳ có hại cho cơ thể. Nguyên nhân chính là do nhiệt độ tăng cao khi tivi hoạt động. Ngoài ra, nhiều người thường ngủ quên khi xem tivi trên giường gây ra lãng phí về điện năng. Âm thanh, ánh sáng của tivi cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
Tivi phòng ngủ gây hại tới phong thủy
Tivi phòng ngủ là một loại gương phản chiếu. Màn hình tivi có chức năng như một tấm gương nhưng không phải là gương thật nên gọi là gương tối, những chúng vẫn có hiệu ứng phản chiếu.
Vậy nên nếu tivi đặt đối diện giường ngủ thì rất không tốt tới phong thủy. Vì rất có thể điều đó gây ảnh hưởng mâu thuẫn đến thành viên trong nhà.
Những cấm kỵ khi đặt tivi trong phòng ngủ
Không đặt tivi phòng ngủ đối diện với giường
Nếu muốn đặt loại thiết bị này trong phòng ngủ thì không nên đặt đối diện giường mà càng xa về một bên càng tốt. Ngoài ra bạn nên phủ một tấm vải lên tivi khi không xem để tránh bức xạ, hay tránh hiện tượng gương chiếu thẳng vào giường.
Chọn kích thước tivi phòng ngủ phù hợp
Nếu phòng ngủ không rộng thì yêu cầu về thông số kỹ thuật của tivi cũng không quá cao, nên chọn thiết kế tivi nhỏ, gọn gàng, thời trang hơn, tốt nhất nên treo trên tường để tiết kiệm không gian trong phòng ngủ.
Không đặt tivi phòng ngủ ở cuối giường
Đặt tivi trong phòng ngủ, phong thủy cần lưu ý không nên đặt tivi ở đầu giường hoặc cuối giường. Theo phong thủy, nếu đặt tivi ở vị trí này thì sẽ không gặp may mắn.
Vì thế nên đặt tivi ở hai bên giường, hoặc ở mép giường ở đầu và cuối giường, khoảng cách càng xa giường ngủ càng tốt.
Không đặt tivi phòng ngủ đối diện cửa sổ, cửa ra vào
Theo phong thủy, khi đặt tivi gần cửa sổ hoặc cửa ra vào, tivi sẽ tạo ra một dòng chảy năng lượng và luồng khí trong phòng ngủ sẽ bị đảo lộn, gây ra cảm giác bất an, mất ngủ hoặc không ngủ sâu giấc được.
Nếu cửa sổ hoặc cửa ra vào đối diện với giường ngủ, thì đặt tivi ở đó cũng có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
