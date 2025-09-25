Mẫu nhà phong thủy 'đại kỵ' bạn nên tránh xa

Mẫu nhà phong thủy hình chữ T

Theo quan niệm, nhà hình chữ T thường khiến gia chủ dễ gặp trục trặc, xui xẻo trong cuộc sống và công việc. Kiểu thiết kế nhà hình chữ T có hình dáng phía trước to, phía sau nhỏ.

Hình dáng của những ngôi nhà này được gọi là "Thoái Điền Tỷ" – nghĩa là vận may sa sút, thoái hóa. Nếu sống thời gian dài trong ngôi nhà có thiết kế này thì vận may của gia chủ và cả gia đình sẽ ngày càng giảm đi, thường xuyên trục trặc, xui xẻo trong cuộc sống và công việc, ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần và tâm lý.

Mẫu nhà phong thủy hình đa giác

Nhà hình đa giác nghĩa là những ngôi nhà được thiết kế thành các khối sáng tạo, không theo quy luật.

Theo phong thủy, nếu gia chủ sống ở trong những kiểu thiết kế nhà này dễ làm thay đổi tư duy, hay gặp khó khăn trong làm ăn.

Mẫu nhà phong thủy hình tam giác

Trong Phong thuỷ, nhà hình tam giác có 3 góc nhọn và chính điều này gây nên những ảnh hưởng rất xấu đối với con người.

Nếu sống trong ngôi nhà thiết kế kiểu tam giác sẽ khiến tâm tính của gia chủ dễ bị cáu gắt, nóng giận bất thường, vô cớ. Khi gặp chuyện khó dễ suy nghĩ cực đoan.

Mẫu nhà phong thủy không có quy luật

Những ngôi nhà xây dựng không tuân thủ các quy luật cơ bản về bố cục, phong thủy sẽ ảnh hưởng không tốt đến công danh, sự nghiệp của gia chủ.

Mẫu nhà phong thủy bị khuyết, thiếu góc

Theo phong thủy nhà ở, những ngôi nhà khuyết góc sẽ mất cân bằng trường khí, ảnh hưởng không tốt đến tài vận, sự nghiệp, gia đạo nên đây là hình thái nhà không tốt. Tuy nhiên tùy vào từng kiểu dáng nhà cụ thể sẽ có cách bổ sung năng lượng cho góc khuyết.

Nhà khuyết góc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vận may của gia chủ.

Để biết nhà mình khuyết góc nào, khi lên bản vẽ thiết kế, gia chủ tìm tâm nhà rồi dùng bảng 8 phương vị áp lên mặt bằng để xem ngôi nhà bị khuyết ở phương vị nào. Nếu phần bị khuyết chiếm trên 10% diện tích mặt bằng thì ngôi nhà bị khuyết, phần khuyết rơi vào phương vị nào thì nhà bị khuyết ở phương vị đó, nếu phần bị khuyết nhỏ hơn 10% thì ngôi nhà được coi là không bị khuyết góc.

Ví dụ, nhà có diện tích mặt bằng là 70m2, mỗi phương vị có diện tích khoảng gần 9m2, nếu phương vị Đông Nam bị mất một góc diện tích khoảng 7m2 trở lên là nhà bị khuyết góc Đông Nam, nếu phần bị lõm dưới 7m2 thì không bị tính là nhà khuyết góc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.