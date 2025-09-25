Mới nhất
Mẫu nhà phong thủy 'đại kỵ' bạn nên tránh xa

Thứ năm, 14:00 25/09/2025
GĐXH - Với xu hướng khác biệt hóa, rất nhiều mẫu nhà có thiết kế độc lạ được ưa chuộng. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, những mẫu thiết kế lạ này đôi khi lại mang đến điều kém may mắn cho gia chủ.

Mẫu nhà phong thủy hình chữ T

Theo quan niệm, nhà hình chữ T thường khiến gia chủ dễ gặp trục trặc, xui xẻo trong cuộc sống và công việc. Kiểu thiết kế nhà hình chữ T có hình dáng phía trước to, phía sau nhỏ.

Mẫu nhà phong thủy “đại kỵ” bạn nên tránh xa - Ảnh 1.

Theo quan niệm, nhà hình chữ T thường khiến gia chủ dễ gặp trục trặc, xui xẻo trong cuộc sống và công việc.

Hình dáng của những ngôi nhà này được gọi là "Thoái Điền Tỷ" – nghĩa là vận may sa sút, thoái hóa. Nếu sống thời gian dài trong ngôi nhà có thiết kế này thì vận may của gia chủ và cả gia đình sẽ ngày càng giảm đi, thường xuyên trục trặc, xui xẻo trong cuộc sống và công việc, ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần và tâm lý.

Mẫu nhà phong thủy hình đa giác

Nhà hình đa giác nghĩa là những ngôi nhà được thiết kế thành các khối sáng tạo, không theo quy luật.

Theo phong thủy, nếu gia chủ sống ở trong những kiểu thiết kế nhà này dễ làm thay đổi tư duy, hay gặp khó khăn trong làm ăn.

Mẫu nhà phong thủy hình tam giác

Trong Phong thuỷ, nhà hình tam giác có 3 góc nhọn và chính điều này gây nên những ảnh hưởng rất xấu đối với con người. 

Mẫu nhà phong thủy “đại kỵ” bạn nên tránh xa - Ảnh 2.

Trong Phong thuỷ, nhà hình tam giác có 3 góc nhọn và chính điều này gây nên những ảnh hưởng rất xấu đối với con người.

Nếu sống trong ngôi nhà thiết kế kiểu tam giác sẽ khiến tâm tính của gia chủ dễ bị cáu gắt, nóng giận bất thường, vô cớ. Khi gặp chuyện khó dễ suy nghĩ cực đoan.

Mẫu nhà phong thủy không có quy luật

Những ngôi nhà xây dựng không tuân thủ các quy luật cơ bản về bố cục, phong thủy sẽ ảnh hưởng không tốt đến công danh, sự nghiệp của gia chủ.

Mẫu nhà phong thủy bị khuyết, thiếu góc

Theo phong thủy nhà ở, những ngôi nhà khuyết góc sẽ mất cân bằng trường khí, ảnh hưởng không tốt đến tài vận, sự nghiệp, gia đạo nên đây là hình thái nhà không tốt. Tuy nhiên tùy vào từng kiểu dáng nhà cụ thể sẽ có cách bổ sung năng lượng cho góc khuyết. 

Mẫu nhà phong thủy “đại kỵ” bạn nên tránh xa - Ảnh 3.

Nhà khuyết góc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vận may của gia chủ.

Để biết nhà mình khuyết góc nào, khi lên bản vẽ thiết kế, gia chủ tìm tâm nhà rồi dùng bảng 8 phương vị áp lên mặt bằng để xem ngôi nhà bị khuyết ở phương vị nào. Nếu phần bị khuyết chiếm trên 10% diện tích mặt bằng thì ngôi nhà bị khuyết, phần khuyết rơi vào phương vị nào thì nhà bị khuyết ở phương vị đó, nếu phần bị khuyết nhỏ hơn 10% thì ngôi nhà được coi là không bị khuyết góc. 

Ví dụ, nhà có diện tích mặt bằng là 70m2, mỗi phương vị có diện tích khoảng gần 9m2, nếu phương vị Đông Nam bị mất một góc diện tích khoảng 7m2 trở lên là nhà bị khuyết góc Đông Nam, nếu phần bị lõm dưới 7m2 thì không bị tính là nhà khuyết góc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.

Huyền Trang
Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xui

Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xui

- 37 phút trước

GĐXH - Việc tìm kiếm những vật phẩm có thể xua đuổi vận xui, bảo vệ bản thân luôn là một nhu cầu thiết yếu. Trong đó, trang sức trừ xua đuổi vận xui để mang lại may mắn là một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.

Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dài

Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dài

- 4 giờ trước

GĐXH - Nội khí trong phong thủy nhà ở không chỉ là dòng khí lưu chuyển ở không gian sống mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, giá trị cốt lõi và năng lượng tinh thần của người chủ nhà.

Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?

Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?

- 7 giờ trước

GĐXH - Khí trong phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến mọi thành viên trong gia đình thông qua các phương diện sức khỏe, tài lộc, mối quan hệ xã hội và tâm trạng chung.

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

- 18 giờ trước

GĐXH - Nếu như môi trường sống của chúng ta mất đi sự cân bằng của âm – dương sẽ kéo theo vô vàn những tác động tiêu cực đến con người. Vậy làm thế nào để tăng dương khí trong nhà. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

- 19 giờ trước

GĐXH - Tivi là đồ dùng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chọn nơi đặt tivi cũng là một việc không thể xuề xòa, bởi theo phong thủy vị trí đặt tivi có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.

BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

- 22 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Mạnh Cường còn có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Với phong cách ấm cúng và tối giản, ngôi nhà của anh không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là chốn đi về bình yên, tràn ngập hạnh phúc.

Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?

Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?

- 1 ngày trước

GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.

Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngon

Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngon

- 1 ngày trước

GĐXH - Tâm linh là hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, trong đó có cả trường hợp nhà ở. Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm cũng như khiến tâm trí mệt mỏi, bất an lạ thường.

Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau

Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi chọn mua cây phong thủy mọi người chủ yếu dựa vào hình thức hoặc lời khuyên của người bán mà không biết rằng có những loại cây chứa rất nhiều chất độc.

'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

- 1 ngày trước

GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.

Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

