Có nên mua nhà ở giữa dốc không?
GĐXH - Nhà ở giữa dốc là nhà nằm trên con đường dốc xuống hoặc dốc lên, thường xuyên xảy ra ở các khu vực đồi núi, thành phố có địa hình cao thấp xen kẽ. Dưới đây là những yếu tố và cách hóa giải phong thủy xấu khi nhà nằm giữa dốc.
Ưu điểm
Tầm nhìn thoáng đãng: Nhà trên dốc thường có view rộng, không bị che khuất bởi nhà khác.
Thông gió, ánh sáng tự nhiên tốt: Địa hình cao tạo điều kiện đón gió, tránh ẩm thấp, đặc biệt ở vùng khí hậu mát mẻ.
Thiết kế nhà: Có thể tận dụng địa hình để thiết kế nhà nhiều tầng lệch, hầm xe tự nhiên.
Nhược điểm
Phong thủy xấu nếu không hợp lý: Dốc hướng xuống phía trước nhà khiến khí và tài lộc trôi tuột, không tụ lại được, dễ hao tài, khó tích lũy.
Dốc hướng lên có thể khiến ngôi nhà bị đè nặng, thiếu minh đường, dễ gây cảm giác bị áp lực, trì trệ. Nằm giữa dốc thì khí vận không ổn định, dễ tụ khí xấu, cuộc sống gia chủ dễ gặp trở ngại.
VOV Giao thông cho biết, thực tế nhà ở lưng chừng dốc giữa đất thủ đô sẽ không có được một khung cảnh lãng mạn như phong cảnh miền sơn cước xa xôi. Mà thực tế, nhà ở lưng chừng dốc sẽ khó làm ăn, buôn bán hơn nhiều so với ở mặt đường bằng phẳng.
Bởi những ngôi nhà này phần lớn là từ ngõ được mở rộng thành đường, sẽ không có vỉa hè phía trước, nên mở cổng ra sẽ là liền sát với mặt đường. Nếu không kinh doanh được, cổng chính của những ngôi nhà này nên thường xuyên đóng lại, chỉ có cánh cửa sổ phía tầng trên là được mở ra.
Nguy cơ về an toàn
Khi trời mưa, nước chảy mạnh, dễ bị ngập úng hoặc xói lở đất nếu hệ thống thoát nước kém. Xe cộ đi lại khó khăn, nhất là nhà có người già, trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật.
Thi công, sửa chữa tốn kém: Nếu muốn làm móng chắc, chống trượt, sẽ phải tốn thêm chi phí.
Nếu gia chủ thực sự yêu thích vị trí nhà giữa dốc vì view đẹp, không khí thoáng và đặc điểm riêng biệt, thì vẫn có thể mua, nhưng cần xem xét kỹ về kết cấu an toàn, thiết kế kỹ lưỡng và đặc biệt là biết cách hóa giải phong thủy xấu.
Cũng theo thông tin trên Báo Dân trí, nhà trên dốc tạo cảm giác chênh vênh, thiếu sự ổn định còn nhà dưới dốc tích tụ nhiều âm khí.
Mặt khác, nhà nằm ở trên hay dưới dốc đều không thuận lợi cho việc luân chuyển của sinh khí trong nhà. Nếu cửa chính ngôi nhà chiếu thẳng dốc thì gia sản bị tiết lậu (mất của) người nhà dễ bị li tán.
Cách hóa giải
Thiết kế lối vào hợp lý
Nâng cao nền nhà phía trước: Nếu nhà dốc xuống, có thể nâng nền, làm bậc tam cấp cao để giữ khí không bị trôi. Làm hàng rào chắn hoặc tường rào có độ cao phù hợp để tạo minh đường phía trước, nơi hội tụ khí tốt.
Không để cửa chính đối diện trực tiếp với dốc. Nếu không thể tránh, hãy thiết kế cửa chéo góc hoặc thêm bình phong chắn khí xấu.
Sử dụng cây xanh, đá phong thủy
Trồng cây xanh tán rộng hoặc đặt hòn non bộ, đá phong thủy ở phía trước nhà giúp chắn và điều hòa luồng khí, tránh tà khí từ dốc lao thẳng vào nhà. Cây trồng nên là các loại có phong thủy tốt như: Cau cảnh, tre trúc, lưỡi hổ, nguyệt quế…
Bố trí nội thất đúng nguyên tắc
Không để phòng ngủ hoặc phòng thờ ở phía thấp của dốc, vì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Cửa sổ hướng ra dốc nên có rèm che hoặc lam chắn để giảm cảm giác tuột khí hay còn gọi là năng lượng xấu.
Lắp đặt hệ thống thoát nước tốt
Với nhà ở giữa dốc, hệ thống thoát nước mưa và nước ngầm phải được thiết kế kỹ càng, chống tràn vào nhà, bảo vệ móng và nền.
Có thể làm thêm rãnh thoát nước hai bên nhà, đồng thời xử lý chống thấm kỹ cho tường và sàn tầng thấp.
Sử dụng vật phẩm phong thủy
Treo chuông gió, gương bát quái, rồng, quy, tỳ hưu… tại các vị trí phù hợp để trấn trạch, chiêu tài và hóa giải tà khí. Nên tham khảo ý kiến chuyên gia phong thủy khi sử dụng các vật phẩm này để đạt hiệu quả cao và tránh phản tác dụng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
