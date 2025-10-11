Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Trồng cây khế trước cửa nhà có tốt không?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cây khế với tán lá sum suê, quả mọc thành chùm tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc. Người xưa tin rằng, trồng cây khế trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ "hái lộc quanh năm", gặp nhiều may mắn.

Với dáng cây vươn cao, khỏe mạnh, tán không quá rộng, khế rất phù hợp để trồng trong sân vườn hoặc khu vực trước nhà. Lá khế xanh mát quanh năm giúp điều hòa không khí, tạo cảm giác dễ chịu. Trong phong thủy, việc trồng cây xanh trước cửa còn giúp ngăn chặn khí xấu, giữ lại luồng khí tốt, đem lại bình an cho gia đạo.

Không chỉ là cây ăn quả, cây khế trồng trước nhà còn tốt theo phong thủy

Nếu có đủ khoảng đất rộng, gia chủ nên trồng cây khế tự nhiên. Trường hợp đất hẹp hoặc nhà phố, có thể chọn khế bonsai trồng trong chậu vừa hợp phong thủy, tạo cảnh quan đẹp mắt và dễ chăm sóc.

Cây khế phù hợp với nhiều người, nhưng đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ, giúp nhân đôi vận khí tốt. Trong phong thủy, nên chọn giống khế ngọt vì biểu trưng cho sự sung túc, ngọt ngào, viên mãn; trong khi khế chua thường gắn với vị chua chát, không nên đặt trước cửa nhà.

Những điều cần lưu ý khi trồng cây khế trước nhà

Vị trí trồng cây khế nên biết

Dù cây khế trồng tốt cho gia chủ, nhưng khi trồng mọi người cần lưu ý đến vị trí trồng. Cây khế cần được đặt lệch về bên trái hoặc bên phải cổng chính, tránh trồng cản trở lối đi. Mọi người cũng cần tránh trồng đối diện cổng chính vì điều này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà làm ngược lại yếu tố phong thủy khi cản trở luồng dương khí, tài lộc vào trong nhà.

Ngoài ra, không nên trồng cây khế sát tường nhà, bờ rào vì khế thân gỗ, rễ ăn sâu vào đất có thể làm nứt tường hay ảnh hưởng kết cấu nhà khi phát triển lớn.

Chú ý đến kích thước cây

Nhà có diện tích nhỏ mà muốn trồng cây khế trước nhà cần chọn loại cây khế mini, cây bonsai sẽ không che khuất tầm nhìn hay ánh sáng tự nhiên. Trong phong thủy cửa nhà cần đảm bảo sự thông thoáng, tránh ảnh hưởng minh đường nên trồng cây khế không nên trồng quá nhiều, tránh trồng hai bên vì cây tán rộng dễ tạo cảm giác rậm rạp, âm u. Điều này không tốt cho phong thủy nhà ở.

Cây khế trồng trước nhà tốt nhưng cần lưu ý về kích thước. Ảnh TG

Chú ý việc chăm sóc khi trồng cây khế trước cửa nhà

Cây khế có tán lá dày, vì vậy cần chú ý đến tỉa cành, lá gọn gàng định kỳ để minh đường luôn sáng sủa, thông thoáng. Khi cây cao khoảng 1m, nên cắt bỏ cành sâu bệnh, khô héo, giúp cây khỏe mạnh.

Ngoài ra, cây khế luôn cần đảm bảo độ ẩm vừa phải để phát triển. Không cần tưới quá nhiều nước vì dễ gây úng rễ. Cây cảnh phong thủy được chăm sóc sống tốt giúp cải thiện dòng chảy năng lượng trong phong thủy. Một cây khỏe mạnh, tươi tốt sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực, trong khi một cây héo úa sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, khiến vận khí nhà trì trệ.

Chú ý đến hướng trồng cây khế

Trong phong thủy, việc chọn hướng trồng cây cũng cần được lưu tâm. Trồng cây khế nên chọn hướng Đông và Đông Nam. Những hướng này không chỉ giúp cây phát triển tốt mà còn mang lại nhiều năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Hướng Đông Nam được liên kết với sự phát triển, thịnh vượng và tài lộc nên trồng khế giúp gia chủ có thể mở rộng cánh cửa tài lộc và may mắn đến với gia đình.

Hướng Bắc dễ ẩm ướt, còn hướng Tây lại nắng gắt, cây dễ bị khô héo.

Có nên trồng cây khế trước cửa nhà tầng?

Nhiều người nhà tầng băn khoăn có nên trồng trước cửa hay không. Theo chuyên gia, nhà tầng có sân rộng hoặc sân trước thoáng đều có thể trồng cây khế, nhưng cần lưu ý những điều khi trồng ở trên. Nếu nhà phố hẹp, nhà ống hoặc nhà không có sân có thể chọn cây khế bonsai hoặc khế mini trồng trong chậu. Cách này vừa giữ được yếu tố phong thủy chiêu tài mà đảm bảo không ảnh hưởng tới kết cấu nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

