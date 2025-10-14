Mới nhất
Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quả

Thứ ba, 16:31 14/10/2025
GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.

Phân chia phòng tắm thành khu vực khô và ướt

Vấn đề ẩm ướt và vi khuẩn là nỗi lo thường gặp trong các phòng tắm truyền thống do thiết kế tập trung. Theo Báo Lao động, để giải quyết vấn đề này, người Nhật đã áp dụng phương pháp phân chia phòng tắm thành khu vực khô và ướt.

Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quả - Ảnh 1.

Với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.

Cách làm này không chỉ ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn mà còn tạo ra một không gian sử dụng hiệu quả và thoải mái hơn.

Lắp quạt hút đa năng

Bạn không cần quá lo lắng nếu phòng tắm nhà bạn không có cửa sổ. Giải pháp đơn giản và hiệu quả là lắp đặt một chiếc quạt hút đa năng trên trần nhà tắm.

Thiết bị này không chỉ giúp thông gió, hút hết khí ẩm, mùi hôi, mà nó còn có khả năng loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn gây hại.

Thậm chí, một số loại quạt còn tích hợp thêm chức năng sưởi ấm, mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu trong những ngày đông giá rét.

Cải thiện vấn đề ánh sáng

Phòng tắm không có cửa sổ thường gây cảm giác tối tăm, bí bách. Để cải thiện tình trạng này, bạn cần kết hợp hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên và nhân tạo.

Việc lắp đặt cửa kính mờ, mở rộng ô cửa sổ hoặc tận dụng các khoảng trống để đón ánh sáng tự nhiên là vô cùng quan trọng.

Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quả - Ảnh 2.

Phòng tắm không có cửa sổ thường gây cảm giác tối tăm, bí bách. Để cải thiện tình trạng này, chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên và nhân tạo.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng cũng cần được thiết kế kỹ lưỡng với đèn trần, đèn tường, đèn âm trần và đèn hắt để tạo ra không gian đa chiều và ấm áp.

Để tăng cường hiệu quả chiếu sáng, nên chọn màu sắc và vật liệu có khả năng phản chiếu ánh sáng tốt như trắng, kem, gương, gạch men bóng. Cuối cùng, việc sắp xếp đồ đạc hợp lý và bổ sung cây xanh sẽ giúp không gian phòng tắm trở nên sinh động và hài hòa hơn.

Sử dụng tinh dầu thơm phòng

Tận hưởng không gian phòng tắm thơm mát, sạch sẽ không còn là điều quá khó. Bên cạnh việc vệ sinh thường xuyên, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để mang đến một hương thơm dễ chịu.

Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quả - Ảnh 3.

Bên cạnh việc vệ sinh thường xuyên, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để mang đến một hương thơm dễ chịu.

Hãy chọn những loại tinh dầu có mùi hương tự nhiên, thanh mát như oải hương, bạc hà, hoa nhài... để tạo cảm giác thư giãn. Ngoài ra, sáp thơm hoặc đèn khuếch tán tinh dầu cũng là những lựa chọn tuyệt vời cho không gian phòng tắm của bạn.

Sử dụng tinh dầu trong phòng tắm không chỉ giúp khử mùi hôi hiệu quả, một số loại tinh dầu còn có khả năng xua đuổi côn trùng, mang đến không gian sống trong lành. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mùi hương quá nồng, bạn nên sử dụng tinh dầu với liều lượng vừa phải.

GĐXH - Nồi cơm điện và ấm đun nước là vật dụng thiết yếu trong nhà bếp của các gia đình, thế nhưng nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây tốn điện, lãng phí mà lại mau hư.

Huyền Trang (T/h)
