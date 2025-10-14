Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuận
GĐXH - Tủ lạnh được xem như vật dụng thiết yếu cho bất kỳ gia đình nào. Tủ lạnh lại không phải nhỏ nên cần sắp xếp vị trí đặt sao cho đúng để không bị thất thoát tài lộc.
Đặt tủ lạnh đối diện với bếp
Không đặt tủ lạnh đối diện với bếp. Theo phong thủy, Hỏa làm chủ bếp và Kim làm chủ tủ lạnh. Nếu đặt hai đồ vật này cạnh nhau dễ dẫn đến mâu thuẫn, cảm thấy bất an về mọi việc như làm ăn, gia đình, bạn bè… đồng thời còn ảnh hưởng đến sức khỏe.
Không đặt gần vòi nước
Theo Báo Kinh tế & Đô thị, tủ lạnh là đồ điện tử nên nếu xét về khoa học, khi bạn đặt ở gần vòi nước, tuổi thọ của tủ lạnh đương nhiên sẽ bị giảm.
Ngoài ra, khi bạn đặt tủ lạnh gần nước, tủ lạnh sẽ sản sinh ra nhiệt trong lúc hoạt động, còn nước làm ảnh hưởng tới nhiệt lượng tủ lạnh.
Chúng tiêu diệt lẫn nhau dẫn tới điều cấm kỵ về phong thủy. Chính vì vậy, nếu bạn đặt chúng gần nhau, trong nhà có thể sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay.
Đại kỵ đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh
Tủ lạnh giúp lưu trữ và bảo quản thực phẩm, xét về mặt thẩm mỹ cũng như sinh hoạt hàng ngày, tủ lạnh đặt đối diện cửa chính hay cửa vệ sinh đều không đảm bảo lịch sự, gây ảnh hưởng tới mĩ quan và sức khỏe con người.
Phong thủy gọi tủ lạnh là tài khố có nghĩa là kho của. Trong khi đó, nhà vệ sinh, nhà tắm có hành Thủy rất vượng. Nếu đặt tủ lạnh ở vị trí đối diện nhà vệ sinh sẽ khiến tài khố bị thủy cuốn trôi, làm ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn. Gia chủ có thể gặp phải trắc trở khiến cho tiền tài tiêu tan và gặp cảnh nghèo khó.
Hơn nữa, nhà vệ sinh cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Nếu đặt tủ lạnh ở gần có thể gây ảnh hưởng đến thức ăn được cất trữ.
Không đặt tủ lạnh gần khu vực giường ngủ
Để thuận tiện trong việc sử dụng, có không ít gia đình lựa chọn đặt tủ lạnh trong phòng ngủ. Thậm chí với những căn phòng quá chật hẹp, đôi khi tủ lạnh được đặt ngay gần khu vực giường ngủ để tiết kiệm không gian.
Theo phong thủy, những thiết bị điện tử có khả năng phát các tia bức xạ điện từ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe người dùng nếu thường xuyên tiếp xúc trong thời gian dài. Ngoài ra, khi tủ lạnh hoạt động thường gây tiếng ồn nhất định, nếu kê gần giường dễ khiến ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của gia chủ.
Phòng ngủ là nơi các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, do đó cần duy trì trường khí tĩnh. Tuy nhiên, tủ lạnh thuộc hành Kim, khi dùng tỏa khí nóng nên dễ làm ảnh hưởng tới trường khí của cả phòng ngủ. Do đó, cần lưu ý không nên đặt tủ lạnh trong phòng ngủ, đặc biệt là đặt gần giường ngủ.
Tránh đặt tủ lạnh đối diện cửa chính
Cũng theo quan niệm phong thủy, không nên đặt tủ lạnh đối diện cửa chính. Dòng khí từ bên ngoài đi qua cửa chính đổ thẳng vào nhà khiến cánh tủ lạnh mở ra là đón gió bụi và gặp chênh lệch nhiệt độ.
Điều này khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ ổn định, gây ra tốn điện, làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh.
Khu vực cửa chính là mọi người ra vào tấp nập, việc đóng mở cửa tủ liên tục dễ làm cho sinh hoạt bị ngắt quãng, làm gia chủ dễ rơi vào trạng thái cáu gắt, bực bội.
Nếu không thay đổi vị trí, có thể xoay tủ lạnh lệch ra khỏi vị trí đối diện với cửa hoặc có thể dùng vách che để tạo sự ngăn cách giữa cửa ra vào và tủ lạnh.
Không đặt tủ lạnh ngoài ban công
Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, nhiều người đặt tủ lạnh ngoài ban công do diện tích nhà nhỏ. Bằng cách này dường như không gian nhà được phân bổ hợp lý hơn. Nhưng trên thực tế đây là một sai lầm lớn vì ban công là khu vực chiếu sáng mạnh nhất trong nhà. Lúc này, tủ lạnh sẽ bị ánh sáng chiếu vào rất dễ bị hỏng.
Theo quan điểm của phong thủy thì ban công cũng là nơi thoát khí. Nếu đặt tủ lạnh ra ban công thì tài lộc và may mắn sẽ bị đẩy ra ngoài.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhàiỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Hương hoa nhài chỉ cần thoảng qua đã đủ chạm vào ký ức sâu thẳm lòng người. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, khiêm nhường nhưng có cả một chiều sâu văn hóa, tâm linh và phong thủy.
Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quảỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.
Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phảiỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.
Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợpỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Gương bát quái được biết đến là một loại pháp khí phong thủy có uy lực trừ tà ma. Loại gương này đã được rất nhiều gia đình Việt sử dụng để trấn trạch hóa sát, bảo vệ và xua đi những điềm xấu.
DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.
4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhàỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng trong phong thủy: khi ánh sáng tự nhiên lan toả khắp nhà, không gian thoáng đãng, gió trời lưu thông — đó chính là lúc tài lộc dễ vào nhà.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.
Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ƭheo quan niệm phong thủy, chiều cao thông thủу của một ngôi nhà hay văn phòng cũng cần được coi trọng vì quá cɑo hay quá thấp đều sẽ tạo ra sát khí.
Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Máy giặt quay với tốc độ cao chính là cách để làm sạch và vắt khô quần áo một cách kỹ càng. Tuy nhiên, trong trường hợp máy giặt bị rung lắc quá mạnh và tạo tiếng ồn to chính là để báo hiệu một số trục trặc mà bạn cần phải sửa chữa.
Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để kiến tạo không giɑn sống hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhɑ̀ mình, hãy thử áp dụng những thay đổi đơn giản dưới đây.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.