Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Thứ hai, 19:01 13/10/2025 |
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.

Trồng cây phong thủy trước cửa giúp thu hút tài lộc và bình an cho gia đình - Ảnh 1.Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.

Trồng cây phong thủy trước cửa giúp thu hút tài lộc và bình an cho gia đình - Ảnh 2.Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khu vực trước nhà được coi là nơi lưu thông "khí huyết" – mạch máu đầu tiên của ngôi nhà. Việc chọn cây trồng tại đây không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn ảnh hưởng tới vận khí, tài lộc và sức khỏe của các thành viên.

Việc trồng một loại cây trước cửa giống như đặt nền cho luồng khí đi vào nhà. Nếu chọn đúng, cây sẽ giúp kích hoạt năng lượng tốt, hút tài lộc, hóa giải tà khí và mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.

Về mặt khoa học, cây xanh trước cửa nhà còn có tác dụng chắn bụi, giảm ô nhiễm, thanh lọc không khí và điều hòa nhiệt độ, giúp không gian sống trong lành và dễ chịu hơn.

Trồng cây phong thủy trước cửa giúp thu hút tài lộc và bình an cho gia đình - Ảnh 3.

Tùng la hán trồng trước cửa nhà có ý nghĩa rất tốt. Ảnh TL

Tùng la hán – biểu tượng của sự trường thọ và may mắn

Trong số các loại cây phong thủy được ưa chuộng, tùng la hán được xem là lựa chọn hàng đầu. Ngày nay, cây cảnh phong thủy này còn trở thành điểm nhấn sang trọng trong thiết kế cảnh quan hiện đại. Loài cây này có dáng hiên ngang, sức sống bền bỉ và lá xanh quanh năm, biểu tượng cho sự trường thọ và may mắn.

Theo phong thủy, tùng la hán giúp trấn trạch, hóa giải năng lượng xấu, xua đuổi tà khí và mang lại sự bình an, hài hòa cho ngôi nhà. Cây còn tượng trưng cho hình ảnh người quân tử kiên cường, vững vàng trước thử thách, nhất là với cánh mày râu.

Không chỉ vậy, với dáng thế mạnh mẽ, rễ bám chắc và lá kim xanh mướt quanh năm, cây tùng la hán còn được cho là mang đến sức khỏe dồi dào và tinh thần minh mẫn cho người sống trong nhà.

Cây tùng la hán hợp với người mệnh gì?

Trong phong thủy, cây tùng la hán được cho là phù hợp với hầu hết các tuổi và tất cả các mệnh. Loại cây này hợp nhất là những người mệnh Kim. Ngoài ra, mệnh Thủy và Thổ cũng rất hợp trồng loại cây này.

Xét theo tuổi, cây tùng la hán hợp nhất là người tuổi Thân vì cây giúp bổ trợ vận khí, gặp nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp.

Cách chăm sóc cây tùng la hán

Bạn có thể trồng cây tùng cảnh trong chậu đặt trước cửa nhà hoặc cây tùng tự nhiên ở sân vườn. Tùy vào diện tích và phong cách của ngôi nhà mà bạn có thể lựa chọn loại cây phù hợp. Khi trồng nên đặt cây ở những nơi có nhiều ánh sáng để giúp cây quang hợp tốt và phát triển tốt hơn.

Về đất trồng cây tùng la hán

Tùng la hán ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Nếu trồng trong chậu, nên bón phân định kỳ để cung cấp đủ dưỡng chất cho cây. Có thể trộn đất với mùn hoặc trấu hun để tăng độ thoáng khí.

Về nước tưới

Cây tùng la hán là loại cây chịu hạn tốt, không cần quá cầu kỳ trong việc chăm sóc. Mọi người có thể cách 3 - 4 ngày tưới cây một lần để cây có đủ lượng nước phát triển, không nên tưới nước quá nhiều có thể khiến rễ cây bị úng nước.

Chú ý việc cắt tỉa

Thường xuyên tỉa bỏ cành khô, cành sâu bệnh để cây luôn tươi tốt và đẹp mắt. Với những ai yêu thích bonsai, việc uốn tỉa tùng la hán có thể tạo nên hình thế độc đáo, có hình dáng đẹp mắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Trồng cây phong thủy trước cửa giúp thu hút tài lộc và bình an cho gia đình - Ảnh 4.Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

Trồng cây phong thủy trước cửa giúp thu hút tài lộc và bình an cho gia đình - Ảnh 5.Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.

Hà My
