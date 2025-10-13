Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khu vực trước nhà được coi là nơi lưu thông "khí huyết" – mạch máu đầu tiên của ngôi nhà. Việc chọn cây trồng tại đây không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn ảnh hưởng tới vận khí, tài lộc và sức khỏe của các thành viên.
Việc trồng một loại cây trước cửa giống như đặt nền cho luồng khí đi vào nhà. Nếu chọn đúng, cây sẽ giúp kích hoạt năng lượng tốt, hút tài lộc, hóa giải tà khí và mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.
Về mặt khoa học, cây xanh trước cửa nhà còn có tác dụng chắn bụi, giảm ô nhiễm, thanh lọc không khí và điều hòa nhiệt độ, giúp không gian sống trong lành và dễ chịu hơn.
Tùng la hán – biểu tượng của sự trường thọ và may mắn
Trong số các loại cây phong thủy được ưa chuộng, tùng la hán được xem là lựa chọn hàng đầu. Ngày nay, cây cảnh phong thủy này còn trở thành điểm nhấn sang trọng trong thiết kế cảnh quan hiện đại. Loài cây này có dáng hiên ngang, sức sống bền bỉ và lá xanh quanh năm, biểu tượng cho sự trường thọ và may mắn.
Theo phong thủy, tùng la hán giúp trấn trạch, hóa giải năng lượng xấu, xua đuổi tà khí và mang lại sự bình an, hài hòa cho ngôi nhà. Cây còn tượng trưng cho hình ảnh người quân tử kiên cường, vững vàng trước thử thách, nhất là với cánh mày râu.
Không chỉ vậy, với dáng thế mạnh mẽ, rễ bám chắc và lá kim xanh mướt quanh năm, cây tùng la hán còn được cho là mang đến sức khỏe dồi dào và tinh thần minh mẫn cho người sống trong nhà.
Cây tùng la hán hợp với người mệnh gì?
Trong phong thủy, cây tùng la hán được cho là phù hợp với hầu hết các tuổi và tất cả các mệnh. Loại cây này hợp nhất là những người mệnh Kim. Ngoài ra, mệnh Thủy và Thổ cũng rất hợp trồng loại cây này.
Xét theo tuổi, cây tùng la hán hợp nhất là người tuổi Thân vì cây giúp bổ trợ vận khí, gặp nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp.
Cách chăm sóc cây tùng la hán
Bạn có thể trồng cây tùng cảnh trong chậu đặt trước cửa nhà hoặc cây tùng tự nhiên ở sân vườn. Tùy vào diện tích và phong cách của ngôi nhà mà bạn có thể lựa chọn loại cây phù hợp. Khi trồng nên đặt cây ở những nơi có nhiều ánh sáng để giúp cây quang hợp tốt và phát triển tốt hơn.
Về đất trồng cây tùng la hán
Tùng la hán ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Nếu trồng trong chậu, nên bón phân định kỳ để cung cấp đủ dưỡng chất cho cây. Có thể trộn đất với mùn hoặc trấu hun để tăng độ thoáng khí.
Về nước tưới
Cây tùng la hán là loại cây chịu hạn tốt, không cần quá cầu kỳ trong việc chăm sóc. Mọi người có thể cách 3 - 4 ngày tưới cây một lần để cây có đủ lượng nước phát triển, không nên tưới nước quá nhiều có thể khiến rễ cây bị úng nước.
Chú ý việc cắt tỉa
Thường xuyên tỉa bỏ cành khô, cành sâu bệnh để cây luôn tươi tốt và đẹp mắt. Với những ai yêu thích bonsai, việc uốn tỉa tùng la hán có thể tạo nên hình thế độc đáo, có hình dáng đẹp mắt.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
