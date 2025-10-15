Bí quyết dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ và gọn gàng giúp thăng tiến trong công việc
GĐXH - Áp dụng ngay các cách dọn bàn làm việc dưới đây để cải thiện bàn làm việc của mình trở nên sạch sẽ và ngăn nắp.
Vứt bỏ những vật dụng không cần thiết
Nhiều người có thói quen giữ lại các vật dụng không cần thiết vì nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ cần đến nó. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ tính hữu dụng của các đồ vật này nếu chúng vẫn có khả năng sử dụng thì có thể mang cất đi hoặc đưa cho người cần chúng hơn. Trường hợp, chúng không sử dụng được nữa thì nên vứt bỏ.
Phân loại tài liệu
Báo Lao động cho hay, một trong những yếu tố chính khiến bàn làm việc trở nên bừa bộn đó chính là sự sắp xếp lộn xộn của tài liệu và giấy tờ. Việc sắp xếp và phân loại tài liệu một cách có hệ thống là bước đầu tiên để tạo nên không gian làm việc ngăn nắp.
Hãy phân loại tài liệu thành các nhóm khác nhau dựa trên tính chất công việc hoặc mục đích sử dụng. Các tài liệu quan trọng và thường xuyên sử dụng bạn nên đặt ở vị trí dễ tìm, còn những tài liệu ít sử dụng hơn thì bạn có thể được lưu trữ trong các tủ hồ sơ hoặc hộp đựng tài liệu riêng biệt.
Việc sử dụng hộp và khay đựng giấy tờ cũng sẽ giúp việc sắp xếp các tài liệu theo thứ tự một cách dễ dàng, tránh tình trạng lộn xộn trên bàn làm việc. Các hộp và khay cũng nên được gắn nhãn rõ ràng để dễ dàng tìm đúng tài liệu khi cần.
Lau dọn bàn làm việc mỗi sáng
Một trong những mẹo dọn dẹp bàn làm việc tiếp theo là nên sắp xếp dọn dẹp vào buổi sáng. Mỗi buổi sáng bạn có thể dành ra 5-10 phút cho việc dọn dẹp. Việc làm tưởng chừng như nhỏ này nhưng lại tạo cho bạn một thói quen tích cực và khi bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ thì cũng sẽ tạo cảm hứng cho bạn cả ngày làm việc.
Lau dọn bàn gỗ: Dù là chất liệu gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp thì đều khá kị nước. Vì thế, bạn nên sử dụng khăn bông sạch có khả năng thấm hút tốt hoặc khăn ẩm đã vắt kiệt nước để lau chùi. Điều này sẽ giúp bề mặt bàn luôn khô ráo và không bị đọng nước gây ẩm mốc.
Với bàn kính, bàn nhựa: Vì đây là 2 chất liệu không thấm nước nên bạn có thể đem đi rửa hoặc lau bằng khăn đều được.
Theo phong thủy, bạn nên sắp xếp bàn làm việc theo vị trí thứ tự như: Lịch để bàn, giá để tài liệu, khung ảnh, cây cảnh hợp phong thủy.
Cũng theo thông tin trên VietnamNet, trên bàn làm việc nên đặt cột thuỷ tinh trong không màu. Vật dụng này được phong thủy gọi là tháp Văn Xương. Nếu đặt 4 tháp Văn Xương trên 4 góc bàn làm việc, sẽ tăng thêm lòng hăng say công việc và sự minh mẫn.
Khoảng trống dưới gầm bàn
Khoảng trống dưới gầm bàn có thể được tận dụng để đặt một chiếc sọt rác nhỏ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khi bạn cần vứt bỏ rác, đồng thời không làm mất thẩm mỹ của không gian làm việc. Nếu bạn thường xuyên đọc báo giấy, bạn có thể đặt một cái kệ nhỏ để đựng tạp chí và tờ báo hàng ngày.
Ngoài ra, phong thủy học cho rằng, người ngồi làm việc phải được tiếp nhận sinh khí tốt thì thì mới minh mẫn trong điều hành công việc.
Sử dụng bàn có ngăn kéo hoặc kệ sách
Nếu bạn muốn tối ưu không gian làm việc thì nên suy nghĩ đến việc sử dụng bàn làm việc kết hợp ngăn kéo hoặc kệ sách.
Để sử dụng tốt chức năng của nó, hãy đặt những vật dụng hàng ngày ở ngăn gần bạn nhất. Những đồ ít dùng hơn thì để ở những ngăn xa hơn. Nếu không gian lớn thì có thể sử dụng bàn kết hợp kệ sách. Nếu không gian nhỏ thì nên sử dụng bàn có ngăn kéo.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
8 dấu hiệu đang sống trên mảnh đất vàng, bán đi là tiếc cả đờiỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Nếu ngôi nhà của bạn sở hữu những dấu hiệu sau, có thể bạn đang sống trên một mảnh đất phong thủy tốt, mang lại vận may và hạnh phúc cho gia đình.
Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhàiỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Hương hoa nhài chỉ cần thoảng qua đã đủ chạm vào ký ức sâu thẳm lòng người. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, khiêm nhường nhưng có cả một chiều sâu văn hóa, tâm linh và phong thủy.
Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quảỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.
Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phảiỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.
Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuậnỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh được xem như vật dụng thiết yếu cho bất kỳ gia đình nào. Tủ lạnh lại không phải nhỏ nên cần sắp xếp vị trí đặt sao cho đúng để không bị thất thoát tài lộc.
Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợpỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Gương bát quái được biết đến là một loại pháp khí phong thủy có uy lực trừ tà ma. Loại gương này đã được rất nhiều gia đình Việt sử dụng để trấn trạch hóa sát, bảo vệ và xua đi những điềm xấu.
DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.
4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng trong phong thủy: khi ánh sáng tự nhiên lan toả khắp nhà, không gian thoáng đãng, gió trời lưu thông — đó chính là lúc tài lộc dễ vào nhà.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.
Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ƭheo quan niệm phong thủy, chiều cao thông thủу của một ngôi nhà hay văn phòng cũng cần được coi trọng vì quá cɑo hay quá thấp đều sẽ tạo ra sát khí.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.