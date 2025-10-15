Cách hóa giải phong thủy xấu cho hành lang giúp gia chủ an lành và thịnh vượng

Những lưu ý trong phong thủy hành lang cho ngôi nhà

Hình dáng hành lang

Trong phong thủy, hành lang nên thẳng, ngắn vừa phải và có chiều rộng cân đối với tổng thể ngôi nhà. Hành lang quá dài, hẹp và tối thường tạo nên dòng khí mạnh, đẩy khí đi nhanh mà không kịp lan tỏa đều, gây ra hiện tượng "khí xung sát". Hiện tượng này khiến các thành viên trong nhà dễ bất an, khó tập trung, hay mệt mỏi hoặc mất hòa khí.

Trong phong thủy, hành lang nên thẳng, ngắn vừa phải và có chiều rộng cân đối với tổng thể ngôi nhà.

Nếu hành lang có dạng chữ L hoặc bị gấp khúc, khí sẽ dễ bị chặn hoặc quay đầu gấp, làm mất tính liên tục và gây tích tụ khí xấu ở các góc chuyển hướng.

Hướng hành lang

Theo Báo Lao động, nên đặt hành lang nằm ở hướng Đông Nam, Đông, Tây Nam, Nam, không chỉ thông gió lại còn tránh được ánh nắng và có thể tạo may mắn cho chủ nhà. Trừ các hướng trên thì các hướng còn lại được xem là không phù hợp.

Lưu ý, kiểu hành lang chia căn phòng ra làm đôi là xấu nhất. Trường hợp chỉ xét là đường đi lại trong nhà thì khi cải tạo hành lang phải chú ý về độ dài không được quá 2/3 độ dài của căn phòng.

Khi dùng hành lang giữa chỉ nên bắt đầu trên các tầng lầu ở khu vực phòng cho thuê và luôn có những khoảng đệm, chỗ rẽ để tránh dạng sơn xuyên (gió hút qua khe hẹp).

Chất liệu và màu sắc hành lang

Nên sử dụng vật liệu mềm mại, không gây tiếng vang mạnh như sàn gỗ êm, gạch nhám hoặc thảm trải sàn. Những vật liệu tạo cảm giác trơn trượt hoặc phát tiếng vang khi di chuyển nên được hạn chế.

Nên sử dụng vật liệu mềm mại, không gây tiếng vang mạnh như sàn gỗ êm, gạch nhám hoặc thảm trải sàn.

Màu sắc phù hợp thường là các tông sáng ấm, trung tính như kem, be, xanh nhạt hoặc trắng sữa, vừa giữ cho không gian nhẹ nhàng, vừa dễ phối hợp với nội thất và yếu tố ngũ hành của từng khu vực.

Không nên đặt gương phản chiếu ở cuối hành lang hoặc đối diện các cửa phòng

Gương tuy có tác dụng mở rộng không gian, nhưng nếu bố trí sai vị trí sẽ khiến dòng khí bị phản ngược, gây hỗn loạn và ảnh hưởng đến sự ổn định trong nhà.

Nếu cần dùng gương để tăng cảm giác rộng rãi, nên chọn loại có hình tròn hoặc bầu dục, đặt lệch góc, không đối diện trực tiếp với luồng đi lại chính.

Hành lang không thẳng cửa chính

Trong phong thủy, một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là hành lang không nên tạo thành trục xuyên suốt từ cửa chính đến cửa sau hoặc cửa ban công.

Trong phong thủy, một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là hành lang không nên tạo thành trục xuyên suốt từ cửa chính đến cửa sau hoặc cửa ban công.

Kiểu bố trí này tạo thành thế "xuyên tâm sát", khí vào rồi thoát ra ngay, không kịp tụ lại trong nhà. Khiến tài lộc và năng lượng tốt dễ bị thất thoát, gia đạo không ổn định.

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, để bố trí được một hành lang mềm mại, uốn lượn trong nhà ở là điều không dễ, tuy nhiên nếu không đạt được tiêu chí đó thì chỉ cần tránh làm hành lang bị kẹp giữa hai bức vách dài hun hút là ổn.

Bên cạnh đó, cũng có thể đặt cây xanh, vật dụng, mở được cửa bên hông... nhằm hướng luồng khí di chuyển qua hành lang quanh co một chút để tăng thêm tính dương cho không gian này.

Cách hóa giải phong thủy xấu cho hành lang

Đối với hành lang quá dài và hẹp

Để làm chậm và điều hòa dòng khí, có thể trải thảm dọc theo lối đi để tạo cảm giác ấm áp, làm mềm chuyển động của khí.

Thảm nền hành lang nên có hoa văn nhẹ nhàng, uốn lượn, tránh họa tiết sắc cạnh hoặc màu quá tối. Hoặc treo tranh phong thủy ở hai bên tường dọc hành lang.

Tranh nên là những hình ảnh có chiều sâu, như sông nước, rừng cây, cảnh vật yên bình nhằm dẫn dắt ánh nhìn và khí lưu một cách hài hòa.

Hành lang xuyên tâm sát

Để hóa giải, nên bố trí bình phong, kệ trang trí hoặc chậu cây cảnh đặt lệch góc giữa hành lang để cản bớt dòng khí trực tiếp.

Để hóa giải, nên bố trí bình phong, kệ trang trí hoặc chậu cây cảnh đặt lệch góc giữa hành lang để cản bớt dòng khí trực tiếp.

Có thể sử dụng cây phát tài, trúc mây hoặc vạn niên thanh... những loài cây có thân mềm, dễ uốn, mang tính sinh khí cao và không tạo cảm giác cản trở vật lý quá nặng nề.

Hành lang thiếu ánh sáng hoặc bị tối

Có thể bổ sung ánh sáng nhân tạo với cường độ vừa phải, nên chọn loại đèn ánh sáng vàng ấm hoặc trắng dịu, tránh ánh sáng quá gắt hoặc có màu sắc lòe loẹt.

Hệ thống đèn nên được bố trí dọc theo chiều dài hành lang, giúp khí được dẫn đều và không bị ngắt quãng.

Nếu có thể, nên tận dụng ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa nhỏ hoặc giếng trời, đây là nguồn dương khí tốt, giúp kích hoạt năng lượng sống cho không gian.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.