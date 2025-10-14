8 dấu hiệu đang sống trên mảnh đất vàng, bán đi là tiếc cả đời

Nhiều người cho rằng nhà càng rộng càng tốt, nhưng trong phong thủy không hẳn vậy. Nhà quá lớn nhưng không biết cách bố trí cũng dễ gây cảm giác lạnh lẽo, khó giữ khí tốt. Quan trọng là khí trong nhà phải lưu thông hài hòa. Nếu gió từ cửa trước lùa thẳng ra cửa sau, hoặc các cửa sổ đặt đối diện nhau khiến gió thốc xuyên qua nhà, tài khí khó tụ, con người dễ cảm thấy bất an. Ngược lại, căn nhà vừa phải, thiết kế khéo léo sao cho gió lùa nhẹ nhàng, không quá mạnh nhưng cũng không bí bách, vừa đủ sáng và thoáng, mới là lý tưởng để sinh hoạt lâu dài.