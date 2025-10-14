Mới nhất
Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải

Thứ ba, 15:01 14/10/2025 |
GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.

Bàn chải đánh răng

Theo Báo Lao động, bàn chải đánh răng trung bình có hơn 10 triệu vi khuẩn, trong đó có một phần đến từ nước xả bồn cầu mỗi khi bạn đi vệ sinh.

Do đó, bạn không nên để bàn chải đánh răng trong nhà tắm, nhất là để bên cạnh bồn cầu. Đồng thời, để hạn chế tối đa vi khuẩn, bạn hãy rửa sạch và làm khô chúng sau mỗi lần sử dụng. Nếu bạn vẫn muốn đặt bàn chải đánh răng trong nhà tắm thì hãy nhớ đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước.

Đồ trang điểm

Trong phòng tắm không phải là nơi lý tưởng để cất giữ mỹ phẩm. Bởi trong phòng tắm, các yếu tố như: Nhiệt độ, hơi nước, độ ẩm... đều cao hơn môi trường bên ngoài nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. 

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 1.

Trong phòng tắm không phải là nơi lý tưởng để cất giữ mỹ phẩm.

Từ đó, đồ trang điểm sẽ hết hạn sử dụng nhanh hơn cũng như da mặt có thể tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn. Do đó, bạn nên đặt vật dụng này ở nơi khô thoáng như phòng ngủ.

Khăn tắm

Phòng tắm là nơi rất ô nhiễm và các vi khuẩn, virus trong đây có thể "cư trú", tồn tại trên khăn tắm từ vài ngày cho đến vài tuần.

Do đó, bạn nên cất khăn tắm bên ngoài phòng tắm. Nếu không thì phải giữ chúng trong tủ hoặc thùng có nắp đậy nhằm hạn chế tối đa cơ thể phải tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Áo choàng tắm

Tương tự như khăn tắm, nếu bạn có thói quen để áo choàng tắm trong phòng tắm thì chắc chắn chúng sẽ là nơi để vi trùng, vi khuẩn "định cư". 

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 2.

Nếu bạn có thói quen để áo choàng tắm trong phòng tắm thì chắc chắn chúng sẽ là nơi để vi trùng, vi khuẩn "định cư".

Và sau khi bạn tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc chiếc áo choàng này vào thì khác gì tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn dính vào cơ thể.

Điện thoại

Nhiều người có thói quen mang theo điện thoại vào phòng tắm, nhà vệ sinh để nghe nhạc, xem phim, đọc báo... Tuy nhiên, theo VietnamNet, các loại vi khuẩn nguy hiểm trong nhà vệ sinh có thể âm thầm bám vào điện thoại di động của bạn. 

Bạn có thể rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, nhưng điện thoại thì không thể rửa. Những vi khuẩn này là nguyên nhân gây bệnh, lây lan mầm bệnh vì chúng vẫn "trú ngụ" trong điện thoại.

Thùng rác không nắp

Thông tin trên kinhtedothi.vn, nhiều nhà thường đặt thùng rác không nắp ngay cạnh bồn cầu để đựng giấy vệ sinh đã sử dụng, tránh gây tắc bồn cầu. Việc làm này là cần thiết bởi giấy vệ sinh phổ biến trên thị trường chủ yếu là loại hòa tan không hoàn toàn.

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 3.

Để đảm bảo vệ sinh mà không lo tắc cống, bạn nên chọn loại thùng rác có nắp để ngăn vi khuẩn phát tán ra không gian sống.

Tuy vậy, thùng rác không nắp là vật không nên đặt trong phòng tắm. Nguyên nhân bởi khăn giấy dùng sau khi đi vệ sinh có nhiều vi khuẩn và chất bẩn.

Dùng thùng rác không nắp tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát tán ra ngoài. Đặc biệt nếu phòng tắm thông với các phòng khác trong nhà, vi khuẩn sẽ gây hại sức khỏe khôn lường.

Để đảm bảo vệ sinh mà không lo tắc cống, bạn nên chọn loại thùng rác có nắp để ngăn vi khuẩn phát tán ra không gian sống. Lưu ý, giấy thải nên được thay thường xuyên, tốt nhất nên thay định kỳ 1-2 ngày/lần.

Quần áo ướt

Nhiều người tắm xong, tiện tay để luôn quần áo ướt trong phòng. Cách này không chỉ làm ảnh hưởng đến độ bền của trang phục mà còn làm tăng độ ẩm phòng tắm, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, tạo mùi khó chịu.

Phơi quần áo ướt trong phòng tắm còn nguy hại tới sức khỏe người dùng. Nguyên nhân bởi độ ẩm cao tạo cơ hội cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 4.

Phơi quần áo ướt trong phòng tắm còn nguy hại tới sức khỏe người dùng.

Mặc trang phục này, người nhạy cảm rất dễ mẩn ngứa, mắc các vấn đề về da. Để bảo vệ sức khỏe, quần áo ướt thay ra nên giặt càng sớm càng tốt, phơi ở nơi thoáng mát.

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 5.Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.

Huyền Trang (T/h)
