Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải
GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.
Bàn chải đánh răng
Theo Báo Lao động, bàn chải đánh răng trung bình có hơn 10 triệu vi khuẩn, trong đó có một phần đến từ nước xả bồn cầu mỗi khi bạn đi vệ sinh.
Do đó, bạn không nên để bàn chải đánh răng trong nhà tắm, nhất là để bên cạnh bồn cầu. Đồng thời, để hạn chế tối đa vi khuẩn, bạn hãy rửa sạch và làm khô chúng sau mỗi lần sử dụng. Nếu bạn vẫn muốn đặt bàn chải đánh răng trong nhà tắm thì hãy nhớ đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước.
Đồ trang điểm
Trong phòng tắm không phải là nơi lý tưởng để cất giữ mỹ phẩm. Bởi trong phòng tắm, các yếu tố như: Nhiệt độ, hơi nước, độ ẩm... đều cao hơn môi trường bên ngoài nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.
Từ đó, đồ trang điểm sẽ hết hạn sử dụng nhanh hơn cũng như da mặt có thể tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn. Do đó, bạn nên đặt vật dụng này ở nơi khô thoáng như phòng ngủ.
Khăn tắm
Phòng tắm là nơi rất ô nhiễm và các vi khuẩn, virus trong đây có thể "cư trú", tồn tại trên khăn tắm từ vài ngày cho đến vài tuần.
Do đó, bạn nên cất khăn tắm bên ngoài phòng tắm. Nếu không thì phải giữ chúng trong tủ hoặc thùng có nắp đậy nhằm hạn chế tối đa cơ thể phải tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Áo choàng tắm
Tương tự như khăn tắm, nếu bạn có thói quen để áo choàng tắm trong phòng tắm thì chắc chắn chúng sẽ là nơi để vi trùng, vi khuẩn "định cư".
Và sau khi bạn tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc chiếc áo choàng này vào thì khác gì tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn dính vào cơ thể.
Điện thoại
Nhiều người có thói quen mang theo điện thoại vào phòng tắm, nhà vệ sinh để nghe nhạc, xem phim, đọc báo... Tuy nhiên, theo VietnamNet, các loại vi khuẩn nguy hiểm trong nhà vệ sinh có thể âm thầm bám vào điện thoại di động của bạn.
Bạn có thể rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, nhưng điện thoại thì không thể rửa. Những vi khuẩn này là nguyên nhân gây bệnh, lây lan mầm bệnh vì chúng vẫn "trú ngụ" trong điện thoại.
Thùng rác không nắp
Thông tin trên kinhtedothi.vn, nhiều nhà thường đặt thùng rác không nắp ngay cạnh bồn cầu để đựng giấy vệ sinh đã sử dụng, tránh gây tắc bồn cầu. Việc làm này là cần thiết bởi giấy vệ sinh phổ biến trên thị trường chủ yếu là loại hòa tan không hoàn toàn.
Tuy vậy, thùng rác không nắp là vật không nên đặt trong phòng tắm. Nguyên nhân bởi khăn giấy dùng sau khi đi vệ sinh có nhiều vi khuẩn và chất bẩn.
Dùng thùng rác không nắp tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát tán ra ngoài. Đặc biệt nếu phòng tắm thông với các phòng khác trong nhà, vi khuẩn sẽ gây hại sức khỏe khôn lường.
Để đảm bảo vệ sinh mà không lo tắc cống, bạn nên chọn loại thùng rác có nắp để ngăn vi khuẩn phát tán ra không gian sống. Lưu ý, giấy thải nên được thay thường xuyên, tốt nhất nên thay định kỳ 1-2 ngày/lần.
Quần áo ướt
Nhiều người tắm xong, tiện tay để luôn quần áo ướt trong phòng. Cách này không chỉ làm ảnh hưởng đến độ bền của trang phục mà còn làm tăng độ ẩm phòng tắm, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, tạo mùi khó chịu.
Phơi quần áo ướt trong phòng tắm còn nguy hại tới sức khỏe người dùng. Nguyên nhân bởi độ ẩm cao tạo cơ hội cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.
Mặc trang phục này, người nhạy cảm rất dễ mẩn ngứa, mắc các vấn đề về da. Để bảo vệ sức khỏe, quần áo ướt thay ra nên giặt càng sớm càng tốt, phơi ở nơi thoáng mát.
Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhàiỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Hương hoa nhài chỉ cần thoảng qua đã đủ chạm vào ký ức sâu thẳm lòng người. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, khiêm nhường nhưng có cả một chiều sâu văn hóa, tâm linh và phong thủy.
Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quảỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.
Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuậnỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh được xem như vật dụng thiết yếu cho bất kỳ gia đình nào. Tủ lạnh lại không phải nhỏ nên cần sắp xếp vị trí đặt sao cho đúng để không bị thất thoát tài lộc.
Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợpỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Gương bát quái được biết đến là một loại pháp khí phong thủy có uy lực trừ tà ma. Loại gương này đã được rất nhiều gia đình Việt sử dụng để trấn trạch hóa sát, bảo vệ và xua đi những điềm xấu.
DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.
4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhàỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng trong phong thủy: khi ánh sáng tự nhiên lan toả khắp nhà, không gian thoáng đãng, gió trời lưu thông — đó chính là lúc tài lộc dễ vào nhà.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.
Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ƭheo quan niệm phong thủy, chiều cao thông thủу của một ngôi nhà hay văn phòng cũng cần được coi trọng vì quá cɑo hay quá thấp đều sẽ tạo ra sát khí.
Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Máy giặt quay với tốc độ cao chính là cách để làm sạch và vắt khô quần áo một cách kỹ càng. Tuy nhiên, trong trường hợp máy giặt bị rung lắc quá mạnh và tạo tiếng ồn to chính là để báo hiệu một số trục trặc mà bạn cần phải sửa chữa.
Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để kiến tạo không giɑn sống hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhɑ̀ mình, hãy thử áp dụng những thay đổi đơn giản dưới đây.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.