Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợp
GĐXH - Gương bát quái được biết đến là một loại pháp khí phong thủy có uy lực trừ tà ma. Loại gương này đã được rất nhiều gia đình Việt sử dụng để trấn trạch hóa sát, bảo vệ và xua đi những điềm xấu.
Chọn không đúng loại gương
Việc chọn đúng loại gương bát quái là yếu tố quan trọng nhất vì chỉ khi chọn đúng gương nó mới thể hiện giá trị, vai trò của mình đúng nghĩa.
Theo phong thủy, có những trường hợp chọn sai loại gương bát quái không những không có lợi mà còn gây ra các tác hại, ảnh hưởng xấu đến cho người dùng nặng là tán gia bại sản còn nhẹ thì gia đình lục đục phân tán.
Chúng ta cần căn cứ vào vấn đề của ngôi nhà cũng như sách thuyết về phong thủy để chọn đúng mẫu gương bát quái chuẩn. Nếu không thể tự chọn được thì có thể nhờ tới người có chuyên môn hoặc thầy phong thủy.
Treo gương không đúng nơi, vị trí
Vấn đề thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là việc phải đặt gương ở đúng nơi, đúng vị trí thì nó mới phát huy được hết công dụng.
Thông tin trên vietnamnet.vn, treo gương bát quái âm dương phải dựa vào loại gương và vấn đề phong thủy mà ngôi nhà đang gặp phải.
Nếu là gương cầu lồi thì ta chỉ có thể treo bên ngoài nhằm xua đi tà khí, còn với gương lõm cũng như gương phẳng ta có thể treo cả trong cùng ngoài để tăng thêm phúc khí.
Việc treo đúng vị trí cũng khá quan trọng, chúng ta thường thấy có nơi người ta treo gương bát quái trên tường nhưng có nơi lại treo trên vách cửa và có nơi lại treo ngay cửa ra vào và thậm chí là treo ngay ở trên bàn thờ.
Cách treo hợp phong thủy
Treo đúng ngày giờ
Thường thì nhiều người không quan tâm đến vấn đề này vì cứ treo lên là được, nhưng với chuyên gia thì phải đúng giờ giấc và đúng thời điểm mới là tốt nhất. Nên có thủ tục treo gương bát quái đúng cách để đảm bảo có được lợi ích về phong thủy nhà ở.
Treo gương bát quái vào ngày nào phải xem trước về hai vấn đề chính gồm thời gian động thổ - nhập trạch và không gian của căn nhà.
Cụ thể, nên treo gương bát quái trước cửa nhà trong khoảng 15 phút của giờ hoàng đạo hợp với mệnh của gia chủ, kết hợp với đó là khung giờ từ chợp tối đến trước 23 giờ đêm để tránh vấn đề mở cửa môn quan là hợp lý hơn cả.
Khai quang cho gương bát quái
Theo phong thủy, muốn phát huy được triệt để công năng hóa giải sát khí, tác dụng trấn trạch của gương bát quái thì trước khi treo gương bát quái trước cửa nhà phải tiến hành khai quang điểm nhãn cho gương bát quái.
Nếu gia chủ không biết khai quang gương bát quái ở đâu thì có thể tự khai quang gương bát quái theo trình tự, thủ tục như sau: Tiến hành tẩy uế cho gương bát quái bằng cách lấy rượu trắng có thêm gừng giã nhỏ lau sạch gương để tránh bám uế.
Sau đó lấy khăn khô sạch chưa dùng để lau khô gương. Để gương lên đĩa sạch rồi để lên bàn thờ. Làm lễ xin phép Thổ địa, thần linh của nhà khai quang gương bát quái và treo gương bát quái trước cổng.
Làm lễ xin phép thổ công
Theo VTC New, gương bát quái, khi mua về nên được bọc kín trong vải đỏ. Trước khi treo gương lên trên trước cửa phải làm lễ, xin phép thần linh, thổ địa cai quản ngôi nhà.
Tức là gương được đặt lên ban thờ, sau đó người có chuyên môn sẽ đọc trì chú để khai quang rồi mới tiến hành treo gương. Thông thường, gương sẽ được khai quang vào ngày Rằm hoặc mùng Một.
Lưu ý không sử dụng các loại gương có hình thần tướng cưỡi hổ
Nếu gương bát quái có khắc hình thần tướng cưỡi hổ, tay cầm binh khí hoặc hổ phù ngậm binh khí sẽ tạo ra sát khí mạnh. Nếu gia đình treo gương bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến nhà đối diện.
Ngoài ra, hung khí ở khắp nơi cũng kéo đến nhà bạn với sức mạnh áp đảo khiến gương không chống trọi được. Đây là một trong những sai lầm lớn vì nhiều người cho rằng gương bát quái thêm thần hổ phụ trợ thì càng thêm mạnh.
Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
