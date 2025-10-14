Mới nhất
DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?

Thứ ba, 10:01 14/10/2025
GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.


DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 1.

Ngày 13/10, Ngân 98 (người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Thông tin trên VnExpress

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 2.

Ngân bị cho là trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra "không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm". Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 3.

DJ Ngân 98 là gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình bốc lửa và phát ngôn gây tranh cãi. Cô bước vào giới giải trí qua các clip livestream, hình ảnh khoe thân táo bạo và mối quan hệ tình cảm ồn ào; thường xuyên xuất hiện với phong cách gợi cảm, thậm chí phản cảm và bị phạt. Một thời gian, Ngân 98 trở thành tâm điểm dư luận, được xem như "hiện tượng mạng hai chiều" - vừa có lượng người theo dõi lớn, vừa vấp phải nhiều chỉ trích. Bên cạnh hình ảnh ồn ào, Ngân cũng tự xây dựng thương hiệu kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, giảm cân, chăm sóc cơ thể qua mạng xã hội.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 4.

Ngân 98 thành công sớm, cô từng hào hứng khoe thiết kế căn hộ xa hoa mà cô sở hữu khi tuổi đời còn trẻ.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 5.

Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 6.

Không gian phòng khách rộng rãi, thiết kế hiện đại khiến nhiều người choáng ngợp.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 7.

Căn nhà của Ngân 98 sử dụng tông trầm chủ đạo.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 8.

Phòng ngủ có giường thiết kế trên cao. Phía dưới là ghế sofa để nghỉ ngơi và một chiếc bàn nhỏ làm việc, thư giãn.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 9.

Phòng bếp sang trọng theo phong cách hiện đại.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 10.

Tủ đồ thời trang của DJ Ngân 98 vô cùng rộng rãi với kích thước lớn để chứa nhiều giày dép, túi xách, phụ kiện...

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 11.

Phòng tắm cũng vô cùng tiện nghi.

 

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 12.

Dù chưa tiết lộ chi phí xây dựng và đầu tư nội thất nhưng có thể thấy với bản thiết kế này, Ngân 89 chi số tiền không nhỏ.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 13.

Một phòng ngủ khác trong nhà của Ngân 98.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 14.

Khu vực thư giãn không thể lý tưởng hơn. Nguồn ảnh: FBNV

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 15.Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 16.Lên tiếng về sự cố đọc nhầm công điện trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang hiện sống trong căn hộ thế nào?

GĐXH - Minh Trang từng chia sẻ, cô hiện đang sống tại một căn hộ chung cư rộng 140m2 tại Hà Nội.


Phương Nghi (t/h)
