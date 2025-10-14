DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?

DJ Ngân 98 là gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình bốc lửa và phát ngôn gây tranh cãi. Cô bước vào giới giải trí qua các clip livestream, hình ảnh khoe thân táo bạo và mối quan hệ tình cảm ồn ào; thường xuyên xuất hiện với phong cách gợi cảm, thậm chí phản cảm và bị phạt. Một thời gian, Ngân 98 trở thành tâm điểm dư luận, được xem như "hiện tượng mạng hai chiều" - vừa có lượng người theo dõi lớn, vừa vấp phải nhiều chỉ trích. Bên cạnh hình ảnh ồn ào, Ngân cũng tự xây dựng thương hiệu kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, giảm cân, chăm sóc cơ thể qua mạng xã hội.