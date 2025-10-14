4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà

Giá trị phong thủy của ánh sáng và sự thông thoáng

Trong phong thủy, ánh sáng tự nhiên tượng trưng cho dương khí. Không gian sáng sủa giúp sinh khí lưu thông, đẩy lui u ám, tạo điều kiện cho vận khí tốt phát triển.

Trong phong thủy, ánh sáng và sự thông thoáng tượng trưng cho dương khí, mang lại năng lượng tích cực, sức khỏe và sự thịnh vượng, trong khi thiếu sáng và khí ẩm thấp tích tụ âm khí, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần và tài vận. Một không gian hài hòa ánh sáng, có luồng khí lưu chuyển tự nhiên nhờ cửa sổ hợp lý sẽ giúp cân bằng năng lượng, tạo sự thoải mái, tinh thần minh mẫn và thu hút tài lộc cho gia chủ.

Ảnh minh họa

Ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, là nguồn năng lượng dương dồi dào, giúp xua tan khí xấu, sự tù túng và lạnh lẽo.

Không gian đủ sáng giúp con người cảm thấy ấm áp, thoải mái, tràn đầy sức sống, từ đó cải thiện tâm trạng và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ánh sáng giúp các luồng khí di chuyển dễ dàng, tránh ứ đọng, tạo sự thoáng đãng và cân bằng năng lượng âm-dương trong nhà.

Một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên được xem là nơi thu hút sinh khí, tài lộc và mang lại cảm giác bình yên cho mọi thành viên trong gia đình.

Khi căn nhà kín mít, thiếu sáng, nhiều khu vực âm u — phong thủy xem là khí ứ, dễ gây trì trệ tài vận.

Các biện pháp đưa ánh sáng, "dẫn lộc" vào nhà

Mở rèm/lau kính: Ban ngày nên kéo rèm, mở cửa kính, vệ sinh cửa kính thường xuyên để ánh sáng không bị chặn. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp gay gắt vào nơi làm việc, khiến nhiệt độ cao, gây hao tổn vật dụng.

Tạo giếng trời/cửa sổ mái: Nếu thiết kế cho Nhà phố hoặc tầng lầu, có giếng trời nhỏ sẽ dẫn ánh sáng từ trên xuống. Cần đảm bảo có mái che hợp lý, tránh mưa tạt, chống ứ nước, thoát nước tốt

Loại bỏ vách ngăn bừa bãi: Bớt vách, mở thông giữa các phòng, dùng cửa lùa, cửa kính để ánh sáng lưu thông. Nếu quá thông, tránh làm mất riêng tư hoặc sinh ra "đường thẳng" khí đi qua nhà nhanh quá — nên uốn nhẹ nếu có thể.

Màu sơn, nội thất phản sáng: Sử dụng màu sáng (trắng, kem, pastel), nội thất có mặt kính phản sáng để lan tỏa ánh sáng. Nhưng không nên dùng quá chói loá, dễ gây phản cảm thị giác.

Ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp nhà, không gian thoáng mát là một dấu hiệu “tiềm ẩn” nhưng cực kỳ quan trọng để nuôi dưỡng dương khí, từ đó tài lộc dễ vào nhà hơn. Khi bạn thấy căn nhà mình sáng sủa, ô cửa mở nhiều — đó là thời điểm bạn nên tận dụng để kích hoạt thêm các yếu tố phong thủy khác: cây xanh, vật phẩm tài lộc, bố cục sắp xếp hợp lý.

