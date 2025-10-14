Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà

Thứ ba, 07:00 14/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng trong phong thủy: khi ánh sáng tự nhiên lan toả khắp nhà, không gian thoáng đãng, gió trời lưu thông — đó chính là lúc tài lộc dễ vào nhà.

Giá trị phong thủy của ánh sáng và sự thông thoáng

Trong phong thủy, ánh sáng tự nhiên tượng trưng cho dương khí. Không gian sáng sủa giúp sinh khí lưu thông, đẩy lui u ám, tạo điều kiện cho vận khí tốt phát triển.

Trong phong thủy, ánh sáng và sự thông thoáng tượng trưng cho dương khí, mang lại năng lượng tích cực, sức khỏe và sự thịnh vượng, trong khi thiếu sáng và khí ẩm thấp tích tụ âm khí, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần và tài vận. Một không gian hài hòa ánh sáng, có luồng khí lưu chuyển tự nhiên nhờ cửa sổ hợp lý sẽ giúp cân bằng năng lượng, tạo sự thoải mái, tinh thần minh mẫn và thu hút tài lộc cho gia chủ.

4 Cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà và thu hút tài lộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, là nguồn năng lượng dương dồi dào, giúp xua tan khí xấu, sự tù túng và lạnh lẽo.

Không gian đủ sáng giúp con người cảm thấy ấm áp, thoải mái, tràn đầy sức sống, từ đó cải thiện tâm trạng và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ánh sáng giúp các luồng khí di chuyển dễ dàng, tránh ứ đọng, tạo sự thoáng đãng và cân bằng năng lượng âm-dương trong nhà.

Một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên được xem là nơi thu hút sinh khí, tài lộc và mang lại cảm giác bình yên cho mọi thành viên trong gia đình.

Khi căn nhà kín mít, thiếu sáng, nhiều khu vực âm u — phong thủy xem là khí ứ, dễ gây trì trệ tài vận.

Các biện pháp đưa ánh sáng, "dẫn lộc" vào nhà

Mở rèm/lau kính: Ban ngày nên kéo rèm, mở cửa kính, vệ sinh cửa kính thường xuyên để ánh sáng không bị chặn. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp gay gắt vào nơi làm việc, khiến nhiệt độ cao, gây hao tổn vật dụng.

Tạo giếng trời/cửa sổ mái: Nếu thiết kế cho Nhà phố hoặc tầng lầu, có giếng trời nhỏ sẽ dẫn ánh sáng từ trên xuống. Cần đảm bảo có mái che hợp lý, tránh mưa tạt, chống ứ nước, thoát nước tốt

Loại bỏ vách ngăn bừa bãi: Bớt vách, mở thông giữa các phòng, dùng cửa lùa, cửa kính để ánh sáng lưu thông. Nếu quá thông, tránh làm mất riêng tư hoặc sinh ra "đường thẳng" khí đi qua nhà nhanh quá — nên uốn nhẹ nếu có thể.

Màu sơn, nội thất phản sáng: Sử dụng màu sáng (trắng, kem, pastel), nội thất có mặt kính phản sáng để lan tỏa ánh sáng. Nhưng không nên dùng quá chói loá, dễ gây phản cảm thị giác.

Ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp nhà, không gian thoáng mát là một dấu hiệu “tiềm ẩn” nhưng cực kỳ quan trọng để nuôi dưỡng dương khí, từ đó tài lộc dễ vào nhà hơn. Khi bạn thấy căn nhà mình sáng sủa, ô cửa mở nhiều — đó là thời điểm bạn nên tận dụng để kích hoạt thêm các yếu tố phong thủy khác: cây xanh, vật phẩm tài lộc, bố cục sắp xếp hợp lý.
Gương phản chiếu ánh sáng đẹp – dấu hiệu lạ trong nhà, biểu hiện tài vận ra sao?Gương phản chiếu ánh sáng đẹp – dấu hiệu lạ trong nhà, biểu hiện tài vận ra sao?

GĐXH - Trong phong thủy, gương không chỉ là vật dụng soi chiếu mà còn là “vật dẫn khí”. Khi gương phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp, thì đó là dấu hiệu quang khí cát tường – báo hiệu tài lộc và cơ hội tốt đang đến gần.

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay khôngDấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.

4 Cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà và thu hút tài lộc - Ảnh 2.Nếu trong nhà xuất hiện điều này, hãy vui mừng vì thiên nhiên đang 'ứng vận tốt' vào bạn

GĐXH - Bạn có bao giờ ngắm một cành cây khô, tưởng chừng đã chết, rồi một hôm thấy nó nảy mầm tươi mới? Trong triết lý phong thủy, đó là dấu hiệu “khí sống trỗi dậy” — tức tài lộc, sinh khí cũng đang quay về nhà bạn.

4 Cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà và thu hút tài lộc - Ảnh 3.Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đến

GĐXH - Trong phong thủy cổ truyền, rùa là linh vật tượng trưng cho trường thọ, trấn trạch và ổn định. Khi rùa tự nhiên bò vào nhà — không phải do bạn mang vào — thì nhiều người tin rằng đó là điềm báo may mắn, báo hiệu tài lộc sắp đến hoặc vượng khí đang tụ.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhài

- 1 giờ trước

GĐXH - Hương hoa nhài chỉ cần thoảng qua đã đủ chạm vào ký ức sâu thẳm lòng người. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, khiêm nhường nhưng có cả một chiều sâu văn hóa, tâm linh và phong thủy.

Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quả

Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quả

- 3 giờ trước

GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải

Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phải

- 5 giờ trước

GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.

Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuận

Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuận

- 6 giờ trước

GĐXH - Tủ lạnh được xem như vật dụng thiết yếu cho bất kỳ gia đình nào. Tủ lạnh lại không phải nhỏ nên cần sắp xếp vị trí đặt sao cho đúng để không bị thất thoát tài lộc.

Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợp

Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợp

- 10 giờ trước

GĐXH - Gương bát quái được biết đến là một loại pháp khí phong thủy có uy lực trừ tà ma. Loại gương này đã được rất nhiều gia đình Việt sử dụng để trấn trạch hóa sát, bảo vệ và xua đi những điềm xấu.

DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?

DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?

- 10 giờ trước

GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.

Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủy

Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Ƭheo quan niệm phong thủy, chiều cao thông thủу của một ngôi nhà hay văn phòng cũng cần được coi trọng vì quá cɑo hay quá thấp đều sẽ tạo ra sát khí.

Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợ

Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợ

- 1 ngày trước

GĐXH - Máy giặt quay với tốc độ cao chính là cách để làm sạch và vắt khô quần áo một cách kỹ càng. Tuy nhiên, trong trường hợp máy giặt bị rung lắc quá mạnh và tạo tiếng ồn to chính là để báo hiệu một số trục trặc mà bạn cần phải sửa chữa.

Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúc

Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúc

- 1 ngày trước

GĐXH - Để kiến tạo không giɑn sống hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhɑ̀ mình, hãy thử áp dụng những thay đổi đơn giản dưới đây.

Xem nhiều

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy
4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà

4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà

DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?

DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top