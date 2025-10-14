4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà
GĐXH - Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng trong phong thủy: khi ánh sáng tự nhiên lan toả khắp nhà, không gian thoáng đãng, gió trời lưu thông — đó chính là lúc tài lộc dễ vào nhà.
Giá trị phong thủy của ánh sáng và sự thông thoáng
Trong phong thủy, ánh sáng tự nhiên tượng trưng cho dương khí. Không gian sáng sủa giúp sinh khí lưu thông, đẩy lui u ám, tạo điều kiện cho vận khí tốt phát triển.
Trong phong thủy, ánh sáng và sự thông thoáng tượng trưng cho dương khí, mang lại năng lượng tích cực, sức khỏe và sự thịnh vượng, trong khi thiếu sáng và khí ẩm thấp tích tụ âm khí, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần và tài vận. Một không gian hài hòa ánh sáng, có luồng khí lưu chuyển tự nhiên nhờ cửa sổ hợp lý sẽ giúp cân bằng năng lượng, tạo sự thoải mái, tinh thần minh mẫn và thu hút tài lộc cho gia chủ.
Ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, là nguồn năng lượng dương dồi dào, giúp xua tan khí xấu, sự tù túng và lạnh lẽo.
Không gian đủ sáng giúp con người cảm thấy ấm áp, thoải mái, tràn đầy sức sống, từ đó cải thiện tâm trạng và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Ánh sáng giúp các luồng khí di chuyển dễ dàng, tránh ứ đọng, tạo sự thoáng đãng và cân bằng năng lượng âm-dương trong nhà.
Một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên được xem là nơi thu hút sinh khí, tài lộc và mang lại cảm giác bình yên cho mọi thành viên trong gia đình.
Khi căn nhà kín mít, thiếu sáng, nhiều khu vực âm u — phong thủy xem là khí ứ, dễ gây trì trệ tài vận.
Các biện pháp đưa ánh sáng, "dẫn lộc" vào nhà
Mở rèm/lau kính: Ban ngày nên kéo rèm, mở cửa kính, vệ sinh cửa kính thường xuyên để ánh sáng không bị chặn. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp gay gắt vào nơi làm việc, khiến nhiệt độ cao, gây hao tổn vật dụng.
Tạo giếng trời/cửa sổ mái: Nếu thiết kế cho Nhà phố hoặc tầng lầu, có giếng trời nhỏ sẽ dẫn ánh sáng từ trên xuống. Cần đảm bảo có mái che hợp lý, tránh mưa tạt, chống ứ nước, thoát nước tốt
Loại bỏ vách ngăn bừa bãi: Bớt vách, mở thông giữa các phòng, dùng cửa lùa, cửa kính để ánh sáng lưu thông. Nếu quá thông, tránh làm mất riêng tư hoặc sinh ra "đường thẳng" khí đi qua nhà nhanh quá — nên uốn nhẹ nếu có thể.
Màu sơn, nội thất phản sáng: Sử dụng màu sáng (trắng, kem, pastel), nội thất có mặt kính phản sáng để lan tỏa ánh sáng. Nhưng không nên dùng quá chói loá, dễ gây phản cảm thị giác.
Giải nỗi oan 'lẳng lơ' cho hoa nhài và ý nghĩa tâm linh, phong thủy đặc biệt của hoa nhàiỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Hương hoa nhài chỉ cần thoảng qua đã đủ chạm vào ký ức sâu thẳm lòng người. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, khiêm nhường nhưng có cả một chiều sâu văn hóa, tâm linh và phong thủy.
Cách xử lý mùi hôi khi phòng tắm không có cửa sổ hiệu quảỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong muốn có một không gian phòng tắm sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Tuy nhiên, với những căn nhà có phòng tắm không có cửa sổ, việc giữ gìn vệ sinh và khử mùi hôi trở thành một thử thách không nhỏ.
Sai lầm khi để đồ này trong nhà tắm hầu như ai cũng mắc phảiỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Không ít người vẫn cho rằng nhà tắm thì cũng như phòng ngủ, phòng khách... nên có thể để được mọi vật dụng trên đời. Dưới đây chính là sai lầm khi để những món đồ này trong nhà tắm.
Vị trí đặt tủ lạnh làm tiêu tán tài lộc, gia đình không thuậnỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh được xem như vật dụng thiết yếu cho bất kỳ gia đình nào. Tủ lạnh lại không phải nhỏ nên cần sắp xếp vị trí đặt sao cho đúng để không bị thất thoát tài lộc.
Tác hại khi dùng gương bát quái không phù hợpỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Gương bát quái được biết đến là một loại pháp khí phong thủy có uy lực trừ tà ma. Loại gương này đã được rất nhiều gia đình Việt sử dụng để trấn trạch hóa sát, bảo vệ và xua đi những điềm xấu.
DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.
Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ƭheo quan niệm phong thủy, chiều cao thông thủу của một ngôi nhà hay văn phòng cũng cần được coi trọng vì quá cɑo hay quá thấp đều sẽ tạo ra sát khí.
Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Máy giặt quay với tốc độ cao chính là cách để làm sạch và vắt khô quần áo một cách kỹ càng. Tuy nhiên, trong trường hợp máy giặt bị rung lắc quá mạnh và tạo tiếng ồn to chính là để báo hiệu một số trục trặc mà bạn cần phải sửa chữa.
Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để kiến tạo không giɑn sống hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhɑ̀ mình, hãy thử áp dụng những thay đổi đơn giản dưới đây.
Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biếtỞ
GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.