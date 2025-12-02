Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Trong thế giới của những người giàu có, sở hữu một khu vườn hoa đẹp không chỉ là thú vui tao nhã mà còn là cách thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế. Khi nhắc đến câu hỏi "Người giàu trồng hoa gì?", không ít người sẽ nghĩ ngay đến hoa hồng – nữ hoàng của các loài hoa, biểu tượng của vẻ đẹp kiêu sa và tình yêu vĩnh cửu. Một minh chứng sống động cho điều này chính là khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh – một không gian không chỉ đẹp mê hồn mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa. Hãy cùng khám phá khu vườn này và tìm hiểu cách chăm sóc hoa hồng để có được những khóm hồng rực rỡ như vậy.

Hoa hồng từ lâu đã được xem là loài hoa của giới thượng lưu. Không chỉ vì vẻ đẹp quyến rũ, hương thơm nồng nàn, mà còn bởi sự kỳ công trong việc trồng và chăm sóc. Đối với những người giàu có, việc sở hữu một vườn hồng không chỉ là thú vui mà còn là cách để khẳng định phong cách sống. Họ sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để tạo nên những không gian ngập tràn sắc hoa, từ những giống hồng cổ quý hiếm đến các loại hồng ngoại đắt đỏ nhập từ Pháp, Nhật, Anh hay Thái Lan.

MC Quyền Linh – một nghệ sĩ nổi tiếng với lối sống giản dị nhưng đầy tinh tế – cùng bà xã Dạ Thảo đã biến sân thượng của căn biệt thự triệu đô tại Quận 7, TP. HCM thành một "vườn hồng bạc tỷ". Khu vườn này không chỉ là nơi thư giãn của gia đình mà còn là niềm tự hào khi được hàng ngàn người ngưỡng mộ qua những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Với cả trăm gốc hồng ngoại và hồng cổ, khu vườn của vợ chồng Quyền Linh là minh chứng cho việc người giàu không chỉ trồng hoa để ngắm, mà còn để nuôi dưỡng đam mê và tạo nên giá trị bền vững.

Tọa lạc trong biệt thự nhà vườn tại TP.HCM, khu vườn của gia đình MC Quyền Linh được chính vợ anh – chị Dạ Thảo – chăm chút từng gốc, từng luống. Không chỉ trồng hoa theo cụm, chị còn phối giống, chăm bón và tự tay chọn từng loại đất – phân – chế phẩm hữu cơ để tạo ra không gian xanh rực rỡ nhưng an toàn cho cả gia đình.

Dạ Thảo thường dậy sớm để tưới nước, tỉa cành cho hoa. Khi đi làm về, việc đầu tiên chị làm cũng là tưới nước cho từng gốc cây. Chị cũng tỉ mẩn lên lịch cắt tỉa, bón phân… để lúc nào khu vườn cũng có hoa nở đẹp.

Hiện tại, khu vườn của gia đình MC Quyền Linh có tới 100 gốc hoa hồng đủ loại, từ cây cỡ nhỏ đến những cây lâu năm. Với chị, ngôi nhà không chỉ là nơi để gắn kết mọi người với nhau mà còn là nơi để ai đi xa cũng muốn về nhà, cũng muốn được an yên, hạnh phúc ở chốn trăm hoa đua nở này.

Điều khiến giới yêu hoa nể phục không chỉ là độ “chịu chi”, mà còn là sự kiên nhẫn và đam mê thật sự. Nhiều giống hồng ngoại khi về Việt Nam rất “khó chiều”: Không hợp thời tiết, dễ sâu bệnh, hoa nhỏ và nhanh tàn nếu không chăm đúng cách.

Vậy mà dưới bàn tay “người chơi hoa có gu”, những gốc hồng Pháp cổ, hồng Juliet Anh, hồng Spirit of Freedom, Red Eden hay hồng trắng Suaveolens… vẫn bung nở từng chùm, từng tầng, khoe sắc rực rỡ quanh năm.

Giá trị của khu vườn không chỉ nằm ở số tiền đầu tư ban đầu (mỗi gốc hồng có thể từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng), mà còn ở công sức và tình yêu mà gia đình MC Quyền Linh dành cho nó.

Ngoài hoa hồng, vợ chồng MC Quyền Linh còn trồng nhiều loại hoa khác cũng như cây trái, rau củ. Khu vườn xanh mướt, tươi tốt quanh năm không chỉ là nơi thư giãn của cả gia đình mà còn giúp các thành viên được thưởng thức thực phẩm tươi sạch, an toàn.

Làm sao để có được vườn hồng giống như nhà MC Quyền Linh là công chăm sóc tỉ mẩn và đúng cách. Mời bạn tham khảo các kỹ thuật dưới đây:

1. Các kỹ thuật chăm sóc hoa hồng đúng cách

1.1. Tưới nước

Cách chăm hoa hồng đúng cách đầu tiên là nắm rõ được cách tưới nước chính xác cho hoa hồng. Đất để trồng hoa hồng cần được giữ ẩm thường xuyên trong suốt thời gian cây sinh trưởng. Vì vậy, bạn nên tưới nước cho cây hoa hồng hàng ngày vào hai thời điểm sáng sớm và chiều tối. Đối với những nơi có khí hậu nóng, hoa hồng nên được tưới nước nhiều hơn. Có thể dùng bình để tưới nước trực tiếp vào phần gốc cây hoa hồng, tránh làm ướt lá.

Không nên tưới nước cho cây hoa hồng vào buổi tối bởi cây sẽ dễ bị bệnh nấm. Bên cạnh đó cũng có thể phủ thêm một lớp đất ở gốc cây giúp giảm văng đất bẩn khi tưới nước.

1.2. Bón phân

Bón phân cũng là một công đoạn cần được thực hiện đúng cách và hợp lý. Phân bón hữu cơ rất thích hợp cho cây hoa hồng. Loại phân này giúp cung cấp những loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cây hoa hồng được phát triển và giúp cân bằng độ pH. Bên cạnh đó cũng nên bón thêm đầy đủ các loại phân bón chậm cho cây hoa hồng như trùn quế, phân lân, phân kali, phân đạm.

Bón phân trùn quế vào gốc cho những cây hoa hồng đã trồng được khoảng một tuần.

Có thể bổ sung cả phân chuối trứng vào mỗi lần bón phân.

Bón thêm phân trùn quế khoảng 7 - 10 ngày để hoa hồng có cánh dày và màu sắc đẹp.

Xới đất quanh gốc cây hoa hồng sau ba tháng và rải phân trùn quế lên trên để ngăn ngừa sự tấn công của sâu bệnh.

1.3. Bấm ngọn và tỉa cây thường xuyên

Việc bấm ngọn cây hoa hồng có tác dụng giúp cho cây không mọc lên cao, dưỡng chất sẽ tập trung nuôi cây.

Nên bấm ngọn cây hoa hồng vào thời điểm chuẩn bị ra hoa.

Bấm ngọn hoa hồng sẽ giúp kích thích cành và chồi bên phát triển nhanh, cây hoa hồng sẽ phát triển thêm nhiều cành, tăng năng suất của hoa.

Nên cắt tỉa cây hoa hồng vào thời điểm đầu mùa xuân. Lưu ý, trước khi cắt nên bón phân trùn quế vào gốc. Bên cạnh đó cũng nên cắt những cành già và bấm ngọn xung quanh sẽ giúp cây ra được nhiều hoa hơn. Khi cắt tỉa xong thì nên phun thêm thuốc trừ sâu, giúp cây chống lại nấm bệnh và phát triển khỏe hơn.

1.4. Phòng ngừa và trị sâu bệnh

Nên lựa chọn những giống cây hoa hồng có khả năng kháng bệnh tốt. Bên cạnh đó bạn có thể học thêm cách chăm sóc hoa hồng và cách phòng ngừa, trị sâu bệnh như sau:

Bệnh phấn trắng: Nên cắt tỉa hết những phần nụ, lá hoặc chồi đã bị nhiễm bệnh. Sau đó phun nước baking soda lên hoa hồng khoảng 1 - 2 lần/tháng.

Bệnh đốm đen: Phun hỗn hợp baking soda lên những phần bị sâu bệnh.

Bọ trĩ: Cắt tỉa lá già và hoa sắp nở.

Nhện đỏ, nhện vàng và nhện đen: Phun mạnh nước vào phần lá cây, tránh cho các bộ phận khác của cây bị nhiễm bệnh.

2. Một số lưu ý trong cách chăm sóc hoa hồng

2.1. Chọn những giống cây hoa hồng phù hợp với điều kiện

Có rất nhiều giống cây hoa hồng để bạn lựa chọn như: Hồng đỏ, hồng phấn, hồng vàng, hồng sen, hồng trắng hoặc hồng nhiều màu. Tuy nhiên nên lựa chọn những loại hồng phù hợp điều kiện nơi trồng để cây hoa hồng phát triển tốt nhất. Bạn có thể mua những cây hoa hồng đã ươm sẵn hoặc hoa hồng rễ trần đều được.

2.2. Trồng cây hoa hồng đúng vị trí

Hoa hồng ưa ánh sáng tốt, bởi vậy cần trồng cây ở những nơi có nhiều ánh nắng.

2.3. Trồng cây hoa hồng đúng thời vụ

Thời điểm để trồng hoa hồng lý tưởng nhất là đầu mùa xuân hoặc đầu mùa thu, sẽ giúp cây nhanh bén rễ hơn.

3. Tạm kết

Ở trên là những chia sẻ về cách chăm sóc hoa hồng sao cho cây được phát triển tốt nhất và hoa nhiều. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp cho bạn có thể tự tạo ra một vườn cây hoa hồng đẹp để mỗi ngày được ngắm và thưởng thức hương thơm cực kỳ thư giãn của hoa hồng nhé.