Cơ trưởng và cơ phó ngủ giữa chuyến bay vì quá mệt, máy bay chở 59 người di chuyển chệch hướng gần 30 phút

Mới đây, một sự cố hy hữu trên chuyến bay chở khách của Hàng hàng không Batik Air (Indonesia) đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) đưa vào báo cáo sơ bộ.



Theo đó, vào ngày 25/01, chiếc máy bay Airbus A320 của Batik Air với 53 hành khách và 6 tiếp viên phi hành đoàn đang trên hành trình di chuyển từ phía đông nam Sulawesi đến thủ đô Jakarta (Indonesia). Khoảng nửa giờ sau khi máy bay cất cánh, cơ trưởng thông báo với cơ phó rằng anh cần nghỉ ngơi một lúc và giao quyền chỉ huy máy bay cho cơ phó.

Sự cố của máy bay thuộc Batik Air xảy ra từ 25/01 và được đăng tải trong báo cáo sơ bộ ngày 8/3 vừa qua

Tuy nhiên, do quá mệt mỏi vì giúp vợ chăm sóc con mới sinh vào đêm hôm trước, cơ phó cũng đã vô tình ngủ quên và khiến máy bay chệch khỏi đường bay. Sau khi nhân viên kiểm soát không lưu Jakarta phát hiện điều bất thường, họ đã lập tức liên lạc với máy bay nhưng không nhận được phản hồi từ cơ phó đang ngủ say.

Do vậy, phải đến khoảng 28 phút sau, cơ trưởng mới tỉnh dậy và phát hiện cơ phó đang ngủ quên. Sau đó, cơ trưởng đã nhanh chóng đánh thức đồng nghiệp của mình, chuyển hướng máy bay và đáp lại lời kêu gọi từ nhân viên kiểm soát không lưu ở Jakarta.

Việc cơ phó ngủ quên khiến KNKT kêu gọi Batik Air giám sát chặt chẽ tình trạng thể chất của các phi công (Ảnh minh họa)

May mắn thay, chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Jakarta sau 2 tiếng 35 phút và không có ai trên máy bay bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) không tiết lộ danh tính của hai phi công mà chỉ cho biết họ lần lượt là hai cơ trưởng người Indonesia, 32 tuổi và 28 tuổi.

Sau sự việc, KNKT cũng kêu gọi Batik Air thiết lập cơ chế giám sát tình trạng mệt mỏi của phi công tốt hơn để đảm bảo phi công và thành viên phi hành đoàn được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bay để ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Hiện tại, Batik Air vẫn chưa lên tiếng về sự cố này.

Nguồn: AFP