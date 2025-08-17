Chuột chũi lấy cắp chìa khóa ô tô du khách, dân làng hỗ trợ đi tìm
Chuyến đi ngắm cảnh ở Trung Quốc bất ngờ biến thành "cuộc săn tìm kho báu" kỳ quặc khi chìa khóa xe của một du khách bị một con chuột chũi lấy mất.
Sự việc trên xảy ra vào ngày 3/8 tại huyện Litang, tỉnh Tứ Xuyên, khi một cư dân mạng có biệt danh "Dog Brother" chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng. Người này kể lại cảnh một con chuột chũi ngoạm chìa khóa xe của anh trong miệng và nhanh chóng chạy về hang khi anh và bạn bè đang khám phá khu vực.
Phương, một thành viên nữ trong nhóm, kể lại rằng họ đã mạo hiểm đến một địa điểm gần hang chuột chũi, nơi một số con vật đang chui ra tìm thức ăn. Con của cô phấn khích trước cảnh tượng đó nên lấy một ít trái cây và đồ ăn nhẹ từ trong xe ra cho chúng ăn.
Họ đặt đồ ăn nhẹ, cùng với một chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe, vào một chiếc túi gần đó trong khi bọn trẻ tự giải trí bằng cách cho động vật ăn.
“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong lúc tôi không để ý, một con chuột chũi không chỉ 'trộm' đồ ăn nhẹ trong túi mà còn lôi cả chìa khóa xe vào hang ngay trước mắt gia đình tôi”, Phương nhớ lại. Mặc dù đã cố gắng dùng gậy để lấy chìa khóa nhưng họ không thể với tới được, buộc họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân làng địa phương.
Một video đang thịnh hành trên mạng cho thấy, dân làng và các tình nguyện viên du lịch địa phương đã nhanh chóng có mặt tại đó. Họ cùng nhau nỗ lực đào hố và tìm kiếm khắp nơi để lấy lại chìa khóa xe.
"Họ đã hỗ trợ không biết mệt mỏi để tìm ra phương pháp lấy lại chìa khóa, thậm chí còn gọi người chăn nuôi ở địa phương đến giúp đỡ. Họ đã thử nghiệm với nam châm mạnh, dây thép và nhiều công cụ khác nhau. Cuối cùng, trưởng thôn và bí thư đảng ủy cũng phải tham gia hỗ trợ", Phương nói với Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc Giang Tây.
Cuộc tìm kiếm diễn ra từ 15h chiều đến 19h, sau rất nhiều khó khăn, họ cũng lấy được chìa khóa ra khỏi hang bằng nam châm.
Sự việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, dân mạng đã bình luận hài hước: "Có lẽ con chuột chũi đang ở trong hang để quay video: 'Chào mọi người, hôm nay tôi vừa mua được một chiếc ô tô mới!'"; "Trước đó là một chiếc máy ảnh thể thao và giờ là chìa khóa xe, những chú chuột chũi này có thể bắt đầu quay vlog du lịch của mình"....
Câu chuyện hài hước này diễn ra sau một sự cố tương tự ở huyện Lý Đường tháng trước, khi một con chuột chũi "trộm" một chiếc máy ảnh thể thao.
Trong lúc cho chuột chũi ăn, một cư dân mạng đã vô tình để quên một chiếc máy ảnh DJI Action 4 ở cửa hang và một con chuột chũi đã kéo nó vào trong. Đáng tiếc là chiếc máy ảnh đã không thể tìm thấy.
Sau đó, chính quyền địa phương đã cảnh báo du khách không nên cho chuột chũi ăn, nhấn mạnh những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe và nguy cơ bị cắn dẫn đến nhiễm trùng.
