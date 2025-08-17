Mới nhất
Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày

Chủ nhật, 11:37 17/08/2025 | Chuyện đó đây
Cụ ông ở Nhật Bản chọn "tốt nghiệp hôn nhân", sống cuộc sống độc thân với khoản lương hưu 50 triệu yên (8,9 tỷ đồng) nhưng lại phải ăn mì ăn liền mỗi ngày.

Cuối tháng 7, The Gold Online đưa tin, ông Tetsu Yamada sống tại một khu vực sầm uất của Tokyo cùng vợ và hai con trai. Làm việc trong ngành sản xuất, ông đã thăng tiến lên vị trí quản lý cách đây vài năm. Vợ ông là Keiko, làm công việc nội trợ.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, Yamada nhận được khoản lương hưu 50 triệu yên (khoảng 8,9 tỷ đồng) và có thêm tiền tiết kiệm, đảm bảo tương lai tài chính cho gia đình. Ông muốn cùng vợ chuyển về quê để sống một cuộc sống giản dị, yên bình.

Yamada kể rằng, sau khi cha mẹ ông qua đời, ngôi nhà của gia đình bị bỏ trống trong nhiều năm nhưng cơ bản vẫn có thể dọn vào sống khá tốt. Tuy nhiên, Keiko đã từ chối lời đề nghị. Lớn lên ở Tokyo, bà đã quen với sự tiện nghi của cuộc sống thành thị.

Hai người con trai của họ, cũng đang làm việc ở Tokyo, không thể chuyển đi. Keiko đề xuất đến xu hướng "sotsukon" nghĩa là “tốt nghiệp hôn nhân”. Ông Yamada đồng ý, cho rằng đây là lựa chọn đơn giản hơn so với ly hôn.

Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày - Ảnh 1.

Ông đề nghị vợ chuyển về quê để sống một cuộc sống giản dị, yên bình. (Ảnh: Shutterstock)

"Tốt nghiệp hôn nhân" hay gọi là “sotsukon” trong tiếng Nhật, là khi các cặp đôi vẫn duy trì hôn nhân nhưng chọn sống riêng để theo đuổi sự độc lập và tự do.

Được một nữ nhà văn Nhật Bản giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004, trào lưu này được cho là ngày càng phổ biến ở các cặp vợ chồng trung niên và cao tuổi muốn có chất lượng cuộc sống tốt hơn trong những năm cuối đời. Nhiều người chọn lối sống này để giải quyết những giá trị khác nhau hoặc giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.

Tuy nhiên, tình huống khó xử của một người đàn ông gần đây đã đưa xu hướng này trở lại tâm điểm chú ý của giới truyền thông, làm dấy lên cuộc thảo luận về việc liệu nó có phù hợp với tất cả mọi người hay không.

Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày - Ảnh 2.

"Tốt nghiệp hôn nhân" ngày càng phổ biến ở các cặp vợ chồng trung niên và cao tuổi ở Nhật Bản. (Ảnh: Shutterstock)

Ông một mình trở về vùng nông thôn, dùng tiền lương hưu để cải tạo ngôi nhà và dự định tận hưởng cuộc sống yên bình. Yamada cho biết: "Cuối cùng tôi cũng sẵn sàng bắt đầu cuộc sống thứ hai mà con người hằng mong ước".

Nhưng khi không có vợ lo việc nhà, ông phải vật lộn với những việc cơ bản như nấu nướng và dọn dẹp, ông thường ăn mì ăn liền và rau đông lạnh mỗi ngày. Ông thấy trên mạng xã hội, vợ mình đã mở một xưởng thủ công ở Tokyo và đang làm ăn rất phát đạt.

Yamada nói: "Có vẻ như ngay cả khi không có tôi, bà ấy vẫn trông rất vui vẻ".

Mặc dù thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc online, nhưng ông hiếm khi giao tiếp với các con trai. Ông Yamada thừa nhận cảm thấy cô đơn và hối hận về quyết định của mình, đồng thời cho biết gia đình không còn cần ông nữa. Hiện chưa rõ liệu ông có dự định quay lại Tokyo để sống cùng gia đình hay không.

Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày - Ảnh 3.

Yamada phải vật lộn với những công việc cơ bản như nấu nướng và dọn dẹp, ông thường ăn mì ăn liền và rau đông lạnh mỗi ngày. (Ảnh: Shutterstock)

Câu chuyện của người đàn ông này đã khiến mạng xã hội phải suy nghĩ lại về xu hướng sotsukon.

Cộng đồng mạng để lại bình luận khuyên ông: "Yamada nghĩ rằng đang bắt đầu một cuộc sống thứ hai, nhưng vì không có kỹ năng sống nên việc rời xa gia đình hóa ra lại là một thảm họa"; "Hãy cùng chúc Keiko mọi điều tốt đẹp. Bà ấy không còn phải lo lắng cho người khác nữa và có thể tập trung vào sở thích của mình"; “Có những người không đủ điều kiện để tốt nghiệp đại học. Họ thậm chí còn chưa học được cách yêu thương và trân trọng”...

