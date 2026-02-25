Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Trong "Đồng hồ đếm ngược" tập 6 đã được phát sóng, việc bà Tuyết (Quách Thu Phương) đột nhiên thay đổi tâm tính và muốn thay đổi bản di chúc khiến Khang (Hồng Đăng) tức điên. Hắn càng khó chịu khi bà Tuyết còn lơ đẹp hắn, chọn đối thủ của hắn trong văn phòng Luật để giúp bà vụ sửa đổi di chúc.

Nếu để bà Tuyết làm theo những điều mới xuất hiện trong đầu bà thì Khang sẽ bị hất cẳng ra khỏi những quyền lợi mà hắn đã được hứa hẹn sẽ được hưởng. Là người nhiều âm mưu và toan tính, Khang quyết định tìm ra sự thay đổi này và hắn bắt đầu lần theo manh mối đầu tiên - thầy Lương 3 mắt, người đàn ông lạ mà bà Tuyết mới quen.

Khang quyết đến gặp thầy tướng số Lương để tìm cách bóc mẽ. Ảnh VTV

Trong tập 7, Khang yêu cầu bà Tuyết cho mình gặp thầy Lương 3 mắt với lý do cũng muốn thầy xem tướng số cho mình. Trong cuộc gặp này, thầy Lương (do Thành - Thanh Sơn đóng giả) đã nói những câu lửng lơ khiến Khang không khỏi giật mình, thầm lo lắng.

Tuy nhiên, vốn là kẻ nhiều mưu mô, Khang quyết không để mình bị vào thế yếu. Khang ẩn mình ở phía đối diện quán và chờ đợi thầy Lương đi ra và bám theo. Thành đã quá sơ hở, để Khang bám theo về đến nơi ở và tại đây, hắn đã chụp được toàn bộ ảnh cuộc gặp giữa Linh Chi và Thành.

Khang đã bám theo và biết được âm mưu chia rẽ của Thành và Linh Chi. Ảnh VTV

Khang sau đó đã ngay lập tức mang hình ảnh và video bằng chứng về cho bà Tuyết xem. Bà Tuyết ngay lập tức rơi vào đúng toan tính của Khang, bà tức điên khi phát hiện mình bị con riêng của chồng "chơi" nên ngay lập tức bắt tay Khang để trong cuộc chiến đáp trả Linh Chi. Trong khi đó, Linh Chi cũng đã biết kế hoạch của mình đã bị Khang phát hiện và cùng Thành lo đối phó lại.

Tập 7 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 26/2 trên VTV3.

Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu GĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.