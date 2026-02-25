Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'
GĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.
Trong "Đồng hồ đếm ngược" tập 6 đã được phát sóng, việc bà Tuyết (Quách Thu Phương) đột nhiên thay đổi tâm tính và muốn thay đổi bản di chúc khiến Khang (Hồng Đăng) tức điên. Hắn càng khó chịu khi bà Tuyết còn lơ đẹp hắn, chọn đối thủ của hắn trong văn phòng Luật để giúp bà vụ sửa đổi di chúc.
Nếu để bà Tuyết làm theo những điều mới xuất hiện trong đầu bà thì Khang sẽ bị hất cẳng ra khỏi những quyền lợi mà hắn đã được hứa hẹn sẽ được hưởng. Là người nhiều âm mưu và toan tính, Khang quyết định tìm ra sự thay đổi này và hắn bắt đầu lần theo manh mối đầu tiên - thầy Lương 3 mắt, người đàn ông lạ mà bà Tuyết mới quen.
Trong tập 7, Khang yêu cầu bà Tuyết cho mình gặp thầy Lương 3 mắt với lý do cũng muốn thầy xem tướng số cho mình. Trong cuộc gặp này, thầy Lương (do Thành - Thanh Sơn đóng giả) đã nói những câu lửng lơ khiến Khang không khỏi giật mình, thầm lo lắng.
Tuy nhiên, vốn là kẻ nhiều mưu mô, Khang quyết không để mình bị vào thế yếu. Khang ẩn mình ở phía đối diện quán và chờ đợi thầy Lương đi ra và bám theo. Thành đã quá sơ hở, để Khang bám theo về đến nơi ở và tại đây, hắn đã chụp được toàn bộ ảnh cuộc gặp giữa Linh Chi và Thành.
Khang sau đó đã ngay lập tức mang hình ảnh và video bằng chứng về cho bà Tuyết xem. Bà Tuyết ngay lập tức rơi vào đúng toan tính của Khang, bà tức điên khi phát hiện mình bị con riêng của chồng "chơi" nên ngay lập tức bắt tay Khang để trong cuộc chiến đáp trả Linh Chi. Trong khi đó, Linh Chi cũng đã biết kế hoạch của mình đã bị Khang phát hiện và cùng Thành lo đối phó lại.
Tập 7 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 26/2 trên VTV3.
GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.
GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.
GĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.
GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.
GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.
GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.
GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.
GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.
