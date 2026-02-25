Mới nhất
Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết

Thứ tư, 10:03 25/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Phim điện ảnh “Tài” do Mỹ Tâm sản xuất hé lộ dàn diễn viên

Ê-kíp phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất giới thiệu bộ poster nhân vật nam, qua đó phác họa rõ nét thế giới nhân vật cùng những sắc thái tính cách khác nhau. Trong poster mới, Vinh Râu xuất hiện với vai Đạt mang hình ảnh gần gũi, hiền hậu giữa không gian thiên nhiên xanh mát. Nụ cười cởi mở và ánh mắt thân thiện gợi mở một nhân vật đại diện cho sự lạc quan, có thể đóng vai trò cân bằng cảm xúc cho câu chuyện.

Poster của Long Đẹp Trai trong vai chú Tư tiếp tục bổ sung một màu sắc khác cho hệ thống nhân vật khi khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên với phong thái tự nhiên và biểu cảm sinh động. 

Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết - Ảnh 1.

Poster của Mai Tài Phến vai Tài trong phim "Tài".

Ở tuyến nhân vật có phần phức tạp hơn, Sỹ Toàn trong vai Tiến xuất hiện với ánh mắt trầm, gương mặt đăm chiêu trong bối cảnh ánh sáng tối, gợi mở nội tâm nhiều suy tính. Trong khi đó, Trần Kim Hải gây chú ý với vai Long Cò qua nụ cười mưu mô và ánh nhìn sắc sảo, tạo cảm giác nguy hiểm và khó đoán.

Tấm poster của Mai Tài Phến vai Tài trong phim "Tài" khắc họa hình ảnh nhân vật với vẻ ngoài trầm tĩnh và ánh nhìn đầy suy tư giữa bối cảnh đô thị về đêm. Tông màu xanh lạnh kết hợp ánh đèn neon phía sau tạo nên không khí hiện đại, có phần căng thẳng và ẩn chứa nhiều biến động.

Phim "Tài" dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 6/3/2026, với các suất chiếu sớm bắt đầu từ 4/3/2026.  

Thái Hòa gây chú ý khi trở thành nhân vật bí hiểm trong "Anh hùng"

Phim điện ảnh mới mang tên "Anh Hùng" vừa chính thức hé lộ các thông tin, hình ảnh đầu tiên. Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Hòa lần này xuất hiện trong một hình ảnh khác kiệm lời, trầm mặc và trăn trở. Ông Hùng không phải người cha hoàn hảo của hai cô con gái Hân (Phương Thanh) đang tuổi dậy thì và My (bé Gia Tuệ) đang bệnh hiểm nghèo.

Vai diễn ông Hùng đòi hỏi Thái Hòa lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha đơn thân bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội. Poster đầu tiên được công bố tập trung vào hình ảnh Thái Hòa trong vai Hùng - một tài xế taxi đang bị bao vây bởi đám đông và một “khu rừng” toàn cánh tay giơ cao điện thoại như một phiên tòa phán xét giữa đường phố.

Điện ảnh Việt &quot;nóng&quot; với đường đua mới dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Poster đầu tiên của phim "Anh Hùng" được hé lộ.

Ngoài ra, poster còn nhấn mạnh tới khán giả với câu giới thiệu: “Vén màn sự thật vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ” - như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những câu chuyện lừa đảo núp bóng từ thiện. Sau màn trình diễn xuất sắc, gây ấn tượng mạnh trong "Tử chiến trên không", Thái Hòa một lần nữa nhận được sự kỳ vọng của khán giả với vai diễn mới hứa hẹn không kém phần gai góc.

Phim "Anh Hùng" dự kiến ra mắt ngày 24/4/2026 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.

Danh hài Vân Sơn góp mặt trong "Đại tiệc trăng máu 8" 

Vân Sơn là cái tên được ê-kíp sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" giữ kỹ trong suốt quá trình quảng bá. Bộ phim điện ảnh gần nhất Vân Sơn tham gia đã từ hơn 20 năm trước. Chính vì thế, nhà sản xuất không dễ thuyết phục nghệ sĩ về nước đóng phim. 

Vân Sơn khẳng định bộ phim có ý tưởng rất hay nhưng không dễ làm. Diễn viên gạo cội còn hé lộ, "Đại tiệc trăng máu 8" dành cho những người thưởng thức một cách tập trung vì nửa sau sẽ... cực kỳ đã.

Điện ảnh Việt &quot;nóng&quot; với đường đua mới dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

"Đại tiệc trăng máu 8" có sự xuất hiện của danh hài Vân Sơn.

Lê Khánh cho biết đường dây phim rất phức tạp, các nhân vật có nhiều tầng tâm lý. Ban đầu khi mới đọc kịch bản, có những cảnh, cô không hiểu nhân vật của mình đang thoại bằng thân phận nào. NSƯT Đức Khuê cho biết kịch bản đan xen giữa câu chuyện đời thực và câu chuyện đoàn phim, nhưng đó cũng là yếu tố thú vị trong bộ phim này. Còn Liên Bỉnh Phát cảm thấy thích thú về kịch bản nên nhận lời ngay khi được mời. 

"Đại tiệc trăng máu 8" quy tụ đội ngũ diễn viên nhiều thế hệ bao gồm Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải, Bảo Suzu, Panda... "Đại tiệc trăng máu 8" cũng công bố dự kiến ra rạp vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.

Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàngSóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng

GĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.

"Thỏ ơi!" của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ

GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.



