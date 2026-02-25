Mới nhất
Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu

Thứ tư, 15:24 25/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 15h ngày 25/2, phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành có doanh thu phòng vé trong ngày lên đến 14,5 tỷ đồng và chính thức cán mốc doanh thu 303 tỷ đồng, sau 9 ngày khởi chiếu chính thức. 

Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán, phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu chính thức và đạt 200 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu. Trước đó, bộ phim cũng đã xác lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử tại Việt Nam với 41 tỷ đồng vào mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2). 

Tin vui từ đạo diễn Trấn Thành với ' Thỏ ơi ! ' cán mốc 300 tỷ sau 9 ngày - Ảnh 1.

"Thỏ ơi!!" cán mốc doanh thu vượt 300 tỷ đồng theo thống kê vào lúc 15h00 của Box Office Vietnam.

"Thỏ ơi!!", dán nhãn 18+, thuộc thể loại drama, tâm lý, với sự góp mặt của dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương... Sau khi ra mắt, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản có sự tính toán khi khéo léo lồng ghép ba tuyến quan hệ cùng những màn lật mở liên tiếp nhằm tạo bất ngờ. 

Tuy nhiên, phim vẫn vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó nổi bật là nhận xét về việc phim sử dụng khá nhiều thoại chửi thề và lựa chọn một cái kết đẫm máu.

Tin vui từ đạo diễn Trấn Thành với ' Thỏ ơi ! ' cán mốc 300 tỷ sau 9 ngày - Ảnh 2.

Phân cảnh trong phim "Thỏ ơi!!". Ảnh: ĐPCC

Tính tới thời điểm hiện tại, trong cuộc đua doanh thu phòng vé, phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành chiếm thế áp đảo cả doanh thu phòng vé ngày lẫn tổng số tiền bán vé. Trong khi "Thỏ ơi!!" đã vượt mốc 300 tỷ, các bộ phim khác xếp sau lại tỏ ra "đuối sức" và lép vế như: "Nhà ba tôi một phòng" (93,6 tỷ đồng), "Báu vật trời cho" (64,3 tỷ đồng), "Mùi phở" (33,6 tỷ đồng). 

Tin vui từ đạo diễn Trấn Thành với ' Thỏ ơi ! ' cán mốc 300 tỷ sau 9 ngày - Ảnh 3.'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ

GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.

Tin vui từ đạo diễn Trấn Thành với ' Thỏ ơi ! ' cán mốc 300 tỷ sau 9 ngày - Ảnh 4.Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.

Tin vui từ đạo diễn Trấn Thành với ' Thỏ ơi ! ' cán mốc 300 tỷ sau 9 ngày - Ảnh 5.Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết

GĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.



