Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu
GĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 15h ngày 25/2, phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành có doanh thu phòng vé trong ngày lên đến 14,5 tỷ đồng và chính thức cán mốc doanh thu 303 tỷ đồng, sau 9 ngày khởi chiếu chính thức.
Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán, phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu chính thức và đạt 200 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu. Trước đó, bộ phim cũng đã xác lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử tại Việt Nam với 41 tỷ đồng vào mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2).
"Thỏ ơi!!", dán nhãn 18+, thuộc thể loại drama, tâm lý, với sự góp mặt của dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương... Sau khi ra mắt, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản có sự tính toán khi khéo léo lồng ghép ba tuyến quan hệ cùng những màn lật mở liên tiếp nhằm tạo bất ngờ.
Tuy nhiên, phim vẫn vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó nổi bật là nhận xét về việc phim sử dụng khá nhiều thoại chửi thề và lựa chọn một cái kết đẫm máu.
Tính tới thời điểm hiện tại, trong cuộc đua doanh thu phòng vé, phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành chiếm thế áp đảo cả doanh thu phòng vé ngày lẫn tổng số tiền bán vé. Trong khi "Thỏ ơi!!" đã vượt mốc 300 tỷ, các bộ phim khác xếp sau lại tỏ ra "đuối sức" và lép vế như: "Nhà ba tôi một phòng" (93,6 tỷ đồng), "Báu vật trời cho" (64,3 tỷ đồng), "Mùi phở" (33,6 tỷ đồng).
GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng trên phim với hình ảnh đẹp qua "Tử chiến trên không" hay mới đây là "Huyền tình dạ trạch" mà Xuân Phúc còn tạo sự chú ý với cuộc hôn nhân đẹp hơn trên phim.
GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.
GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.
GĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.
GĐXH - Văn Mai Hương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe ảnh chụp chung cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Lyly. Được biết, ở trong phim "Thỏ ơi!!", NSND Hồng Vân chỉ vào vai người mẹ quá cố của 2 ca sĩ.
GĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.
Trần Lê Vĩnh Đam - nam chính phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang nhận được nhiều chú ý của khán giả khi dự án này gây sốt tại phòng vé.
GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết 2026 bên bố mẹ, Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trở lại với công việc khiến fan thích thú.
