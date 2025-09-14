Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?

Trong một buổi giao lưu mới đây, Shark Bình có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện "bẫy con nhà giàu vượt sướng" và "chuyển giao thế hệ". Theo nam doanh nhân, đây không chỉ là vấn đề mà được xem như "lời nguyền" gắn với câu nói "không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời".

Ông xã Phương Oanh chia sẻ: "Tôi chứng kiến nhiều gia đình, doanh nghiệp qua các thế hệ sau, cả Việt Nam lẫn các nước như Philippin, Malaysia, Thái Lan. Việc chuyển giao thế hệ là khó khăn vì thế hệ sau sinh ra quá đầy đủ. Đặc biệt sẽ có xu hướng xa rời nghề gốc, cha mẹ lập nghiệp từ các nghề 'chân lắm tay bùn' như nhà máy, nhà xưởng, công trình,... Khi tích lũy đến một độ nhất định, thông thường thì thế hệ con cái gọi là rich kid, họ không thích làm những việc 'chân lắm tay bùn', dầu mỡ lem nhem nữa. Mà họ sẽ có xu hướng chuyển sang tài chính, và sai lầm bắt đầu xảy ra.

Tài chính là cả một thế giới riêng, khi xã hội ai cũng đi đầu tư thì ai làm, dẫn đến mất đi cái nghề chính. Các thế hệ sau bị mất động lực, mất khát khao, khi nhìn thấy cơ hội nhỏ họ sẽ không làm. Bản thân bố mẹ chúng ta đều bắt đầu từ những cái nhỏ, tôi cũng thế. Cách đây 20 năm, tôi bắt đầu từ những cái nhỏ, từ những cái mà cả thiên hạ nghĩ là điều viển vông, vô nghĩa. Từ những cái nhỏ ấy nếu đúng xu hướng, nó sẽ thành cái to trong tương lai, thậm chí thay thế cả những mô hình kinh doanh xưa cũ".

Hiểu được việc đào tạo thế hệ sau là chuyện quan trọng và khó khăn, Shark Bình tập trung đầu tư, rèn luyện các con từ sớm. Anh dạy các con hiểu rằng tài sản này là của bố mẹ.

"Doanh nhân cá mập" cũng tiết lộ quý tử đầu lòng năm nay 16 tuổi đã được bố dạy cách startup - khởi nghiệp. Shark Bình chia sẻ: "Đứa con lớn nhất của tôi năm nay 16 tuổi, nhưng tôi bắt đầu 'bom' vào cho thế hệ sau. Giống như một số gia đình ở Mỹ, thì tài sản này là của bố mẹ, chứ không phải của con, phải thổi cho con những đam mê giúp cho con tìm thấy đam mê riêng và cố gắng khuyến khích con phải đi làm startup. Tôi nghĩ con đường startup - khởi nghiệp tự thân chính là môi trường rèn luyện tốt nhất".

Vào năm 2022, trong một chương trình, Minh Quân từng gây xôn xao vì tài năng hiếm có, được ưu ái gọi là "thiên tài". Cậu bé biết lập trình từ năm 5 tuổi, đến năm 11 tuổi đã có hàng chục phát minh trong lĩnh vực công nghệ.

Con thứ 2 của Shark Bình - Phương Châu khiến bố mẹ tự hào khi có thành tích học tập tốt. Năm 2024, cô bé nhảy từ lớp 4 lên lớp 6 mà vẫn giành danh hiệu học sinh xuất sắc.

Riêng bé Jimmy và Jenny - cặp song sinh của Phương Oanh - Shark Bình được bố mẹ đầu tư phát triển toàn diện từ bé. Khi mới 1 tuổi, 2 nhóc tì đã được rèn kỹ năng bơi lội. Các buổi học đều có sự tham gia hướng dẫn của những thầy giáo chuyên nghiệp, giúp 2 bé thực hiện động tác một cách an toàn nhất. Shark Bình cho biết anh muốn chuẩn bị cho các con kỹ năng sinh tồn từ sớm.

Bên cạnh đầu tư vào giáo dục, 4 "thiên thần nhỏ" nhà Shark Bình lớn lên trong điều kiện sung túc, không thiếu thứ gì. Theo đó, Minh Quân và Phương Châu được học nhiều bộ môn dành cho giới nhà giàu như: đánh golf, chơi đàn piano,...

Minh Quân và Phương Châu sinh sống xen kẽ với cả bố lẫn mẹ. 2 nhóc tì luôn có mặt trong những dịp quan trọng của 2 bên gia đình. Không ít lần, Shark Bình khoe ảnh gia đình quây quần bên 4 "thiên thần nhỏ".

Nói về vai trò làm cha, chính Phương Oanh không ngần ngại khen ngợi Shark Bình là một người bố nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm.

"Hiện tại, Oanh thấy anh ấy khá nghiêm khắc và có phần lạnh lùng khi dạy các con. Tuy nhiên, với riêng Oanh thì anh ấy hoàn toàn khác, rất ngọt ngào và thường làm nũng vợ. Dù yêu thương các con, anh ấy ít thể hiện ra ngoài mà thay vào đó là cách dạy dỗ kỷ luật và nguyên tắc", Phương Oanh chia sẻ.

Không chỉ vậy, Phương Oanh còn tiết lộ cả hai vợ chồng luôn đồng lòng trong việc nuôi dạy con cái. "Chúng tôi thường xuyên thảo luận để tìm ra những phương pháp giáo dục phù hợp nhất. Anh ấy từng nói rằng 5 năm đầu đời của con cần nhiều sự chăm sóc và dạy dỗ từ mẹ", Phương Oanh cho biết.

Ngoài việc cho con học bơi từ lúc 1 tuổi, vợ chồng Phương Oanh dù bận mấy vẫn dành thời gian cho con đi chơi dịp cuối tuần. Cô chia sẻ: "Dù bận mấy thì bận, cứ cuối tuần là cả nhà Oanh sẽ cố gắng để đi chơi cùng nhau, xa hay gần tùy hứng. Thậm chí nhiều khi là kết hợp tranh thủ làm việc mà vẫn dành tối đa thời gian gia đình quây quần với nhau. Đây là quan niệm của gia đình Oanh trong hành trình bên con vì Oanh cũng có đọc ở đâu đó rằng đừng bỏ lỡ những ngày cuối tuần để đưa con đi chơi vì sau này khi con lớn lên, chính những buổi chiều ấy lại trở thành ký ức đẹp nhất, trong trẻo nhất của tuổi thơ".

Nếu như trước đây Shark Bình gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ trong thương trường, thì giờ đây, anh còn là hình mẫu của người cha hiện đại. Không ngại xuất hiện ở hồ bơi trẻ em, không ngại làm “phó nháy” cho vợ con, anh nhẹ nhàng đi cạnh tổ ấm mà mình từng bảo vệ trước búa rìu dư luận.