Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Cô tâm sự: "Với tôi, giáo dục là chiếc chìa khóa mở ra tri thức, thay đổi cuộc sống và kết nối con người với thế giới. Những kiến thức tôi tích lũy không chỉ dành cho riêng mình mà còn được sẻ chia qua dự án “English Makes Life – Tiếng Anh cho Em”, mang cơ hội học tập đến với trẻ em vùng cao. Tôi tin rằng Miss World Vietnam sẽ là hành trình giúp tôi tiếp tục phát triển dự án ấy và lan tỏa tinh thần tri thức, yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng".