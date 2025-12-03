Mới nhất
Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Thứ tư, 16:01 03/12/2025 | Giải trí
GĐXH - Trương Tâm Như - người đẹp xứ Huế được coi là ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025 nhờ ngoại hình và học vấn "khủng".

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 1.Miss World Vietnam 2025 lộ diện top 50, nhiều thí sinh khiến fan sắc đẹp chú ý

GĐXH - Miss World Vietnam 2025 đã chính thức công bố Top 50 xuất sắc, nhiều ứng viên tiềm năng đã lộ diện khiến fan sắc đẹp chú ý.

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 2.

Miss World Vietnam 2025 trải qua vòng sơ khảo đã tìm ra top 50 thí sinh. Người đẹp xứ Huế - Trương Tâm Như là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay.

Thí sinh Trương Tâm Như đến từ Huế "bắn" tiếng Anh cực đỉnh tại vòng sơ khảo Miss World Vietnam 2025.

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 3.

Trên diễn đàn mạng xã hội, video cận cảnh nhan sắc của Trương Tâm Như được fan sắc đẹp đánh giá cao; đặc biệt khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung khiến nhiều người trầm trồ.

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 4.

Trương Tâm Như sinh năm 2005 đến từ Huế.

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 5.

Cô từng giành học bổng 30% cho cả ba năm học tại Đại học FPT Đà Nẵng; Hoa Khôi trường Đại học FPT Đà Nẵng 2024 và là Founder dự án “English Makes Life – Tiếng Anh cho Em” (2024 – nay).

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 6.

Cô tâm sự: "Với tôi, giáo dục là chiếc chìa khóa mở ra tri thức, thay đổi cuộc sống và kết nối con người với thế giới. Những kiến thức tôi tích lũy không chỉ dành cho riêng mình mà còn được sẻ chia qua dự án “English Makes Life – Tiếng Anh cho Em”, mang cơ hội học tập đến với trẻ em vùng cao. Tôi tin rằng Miss World Vietnam sẽ là hành trình giúp tôi tiếp tục phát triển dự án ấy và lan tỏa tinh thần tri thức, yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng".

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 7.

Nhan sắc Trương Tâm Như nhận phản hồi tích cực của fan sắc đẹp: "Hoa hậu đây rồi"; "Không chỉ đẹp, Tâm Như còn siêu giỏi"; "Vừa xinh đẹp, thành tích khủng, hoa hậu đây rồi"...

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 8.

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 9.

Nhan sắc đời thường ngọt ngào của Trương Tâm Như.

Trương Tâm Như - ứng viên nổi bật của Miss World Vietnam 2025 từ xứ Huế - Ảnh 10.

Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

 

An Khánh
Top