Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Trương Tâm Như - người đẹp xứ Huế được coi là ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025 nhờ ngoại hình và học vấn "khủng".
Thí sinh Trương Tâm Như đến từ Huế "bắn" tiếng Anh cực đỉnh tại vòng sơ khảo Miss World Vietnam 2025.
Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiênGiải trí
GĐXH - MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con trai Panda gần 8 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. Cô nhìn lại năm 2025 với những kỷ niệm đẹp bên gia đình.