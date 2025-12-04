Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

Thứ năm, 18:59 04/12/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - H'Hen Niê vui mừng chia sẻ khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của con gái Harley. Những biểu cảm đáng yêu của bé khiến người hâm mộ thích thú.

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 1.Con gái 1 tháng tuổi đáng yêu của H'Hen Niê, nàng hậu nói một câu khiến fan thích thú

GĐXH - Bé Harley - con gái 1 tháng tuổi của H'Hen Niê gây sốt với vẻ ngoài đáng yêu. Nàng hậu bật mí nhiều nét giống ba của con gái khiến fan thích thú.

H'Hen Niê đã đưa con gái Harley 2 tháng tuổi về quê ngoại Đắk Lắk từ giữa tháng 11. Tại đây, người đẹp Ê-đê cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm chân thành từ những người thân yêu càng làm cho cuộc sống của mẹ con H'Hen Niê thêm ý nghĩa. 

Mới đây, nhân dịp Noel đang đến gần, H'Hen Niê trang hoàng nhà cửa bằng một cây thông cỡ lớn với rất nhiều phụ kiện tông vàng để mừng Giáng sinh cùng con gái và các cháu trong gia đình. Người đẹp phải tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi các cháu lớn, "biết ngại thì sẽ khó rủ chúng chụp ảnh chung".

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của H'Hen Niê kỷ niệm bộ ảnh Giáng sinh sớm.

"Phải tranh thủ chụp lại vì mai mốt tụi nhỏ lớn, đến tuổi 'cool ngầu', 'biết ngại' là gọi tụi nhỏ vào chụp hình chung, có khi năn nỉ hoài không được ấy chứ! Nay Harley cũng hợp tác lắm, chụp nhanh nhất đội nha, nhưng vui nhất là được chụp đủ với các anh chị em trong nhà", H'Hen Niê chia sẻ.

Bộ ảnh được chia sẻ khiến người hâm mộ thích thú khi em bé Harley được mẹ cho diện váy len đỏ, đính ren trắng khi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên trong đời.

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 3.

Em bé Harley được mẹ cho diện váy len đỏ, đính ren trắng khi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên trong đời. Theo H'Hen Niê, con gái hai tháng tuổi rất hợp tác, là người chụp nhanh nhất trong các anh chị em.

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 4.

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê nhận được nhiều bình luận trầm trồ: "Nụ cười của bé Harley cưng quá có duyên lắm luôn"; "Harley dễ thương, cười tươi nhất"; "Cưng quá Harley ơi"...

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 5.

1001 biểu cảm của Harley được H'Hen Niê chia sẻ. Nàng hậu từng thừa nhận "nghiện con", muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của con gái.

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 6.

Các em nhỏ trong gia đình H'Hen Niê cũng diện trang phục màu đỏ đồng điệu với bé Harley, cùng tạo dáng bên cây thông Noel đặt giữa nhà sàn. Người đẹp phải tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi các cháu lớn, "biết ngại thì sẽ khó rủ chúng chụp ảnh chung".

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 7.

H'Hen Niê cũng diện trang phục tông đỏ - trắng, nghịch ngợm đội một chiếc mũ của con khi tạo dáng cùng các cháu. Ông xã của H'Hen Niê là người thực hiện bộ ảnh.

Con gái H'Hen Niê đón Giáng sinh đầu tiên đáng yêu cùng gia đình - Ảnh 8.

Khoảnh khắc hài hước nhất của gia đình H'Hen Niê - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. "Đúng nghĩa chụp ké, hết 10 tấm nhòe", nàng hậu chia sẻ.


 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía

Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía

Chồng H'Hen Niê có hành động gây tranh cãi

Chồng H'Hen Niê có hành động gây tranh cãi

Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Con gái 1 tháng tuổi đáng yêu của H'Hen Niê, nàng hậu nói một câu khiến fan thích thú

Con gái 1 tháng tuổi đáng yêu của H'Hen Niê, nàng hậu nói một câu khiến fan thích thú

Cùng chuyên mục

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh lần đầu trải nghiệm làm shipper, xe ôm công nghệ trong phim "Gia đình trái dấu".

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi nhận Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp và những cống hiến của anh cho cộng đồng.

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm

Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.

Xem nhiều

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc
Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Giải trí
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top