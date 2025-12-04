Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên
GĐXH - H'Hen Niê vui mừng chia sẻ khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của con gái Harley. Những biểu cảm đáng yêu của bé khiến người hâm mộ thích thú.
H'Hen Niê đã đưa con gái Harley 2 tháng tuổi về quê ngoại Đắk Lắk từ giữa tháng 11. Tại đây, người đẹp Ê-đê cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm chân thành từ những người thân yêu càng làm cho cuộc sống của mẹ con H'Hen Niê thêm ý nghĩa.
Mới đây, nhân dịp Noel đang đến gần, H'Hen Niê trang hoàng nhà cửa bằng một cây thông cỡ lớn với rất nhiều phụ kiện tông vàng để mừng Giáng sinh cùng con gái và các cháu trong gia đình. Người đẹp phải tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi các cháu lớn, "biết ngại thì sẽ khó rủ chúng chụp ảnh chung".
"Phải tranh thủ chụp lại vì mai mốt tụi nhỏ lớn, đến tuổi 'cool ngầu', 'biết ngại' là gọi tụi nhỏ vào chụp hình chung, có khi năn nỉ hoài không được ấy chứ! Nay Harley cũng hợp tác lắm, chụp nhanh nhất đội nha, nhưng vui nhất là được chụp đủ với các anh chị em trong nhà", H'Hen Niê chia sẻ.
Bộ ảnh được chia sẻ khiến người hâm mộ thích thú khi em bé Harley được mẹ cho diện váy len đỏ, đính ren trắng khi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên trong đời.
