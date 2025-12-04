Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

Con gái 1 tháng tuổi đáng yêu của H'Hen Niê, nàng hậu nói một câu khiến fan thích thú GĐXH - Bé Harley - con gái 1 tháng tuổi của H'Hen Niê gây sốt với vẻ ngoài đáng yêu. Nàng hậu bật mí nhiều nét giống ba của con gái khiến fan thích thú.

H'Hen Niê đã đưa con gái Harley 2 tháng tuổi về quê ngoại Đắk Lắk từ giữa tháng 11. Tại đây, người đẹp Ê-đê cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm chân thành từ những người thân yêu càng làm cho cuộc sống của mẹ con H'Hen Niê thêm ý nghĩa.

Mới đây, nhân dịp Noel đang đến gần, H'Hen Niê trang hoàng nhà cửa bằng một cây thông cỡ lớn với rất nhiều phụ kiện tông vàng để mừng Giáng sinh cùng con gái và các cháu trong gia đình. Người đẹp phải tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi các cháu lớn, "biết ngại thì sẽ khó rủ chúng chụp ảnh chung".

Gia đình nhỏ của H'Hen Niê kỷ niệm bộ ảnh Giáng sinh sớm.

"Phải tranh thủ chụp lại vì mai mốt tụi nhỏ lớn, đến tuổi 'cool ngầu', 'biết ngại' là gọi tụi nhỏ vào chụp hình chung, có khi năn nỉ hoài không được ấy chứ! Nay Harley cũng hợp tác lắm, chụp nhanh nhất đội nha, nhưng vui nhất là được chụp đủ với các anh chị em trong nhà", H'Hen Niê chia sẻ.

Bộ ảnh được chia sẻ khiến người hâm mộ thích thú khi em bé Harley được mẹ cho diện váy len đỏ, đính ren trắng khi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên trong đời.

Em bé Harley được mẹ cho diện váy len đỏ, đính ren trắng khi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên trong đời. Theo H'Hen Niê, con gái hai tháng tuổi rất hợp tác, là người chụp nhanh nhất trong các anh chị em.

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê nhận được nhiều bình luận trầm trồ: "Nụ cười của bé Harley cưng quá có duyên lắm luôn"; "Harley dễ thương, cười tươi nhất"; "Cưng quá Harley ơi"...

1001 biểu cảm của Harley được H'Hen Niê chia sẻ. Nàng hậu từng thừa nhận "nghiện con", muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của con gái.

Các em nhỏ trong gia đình H'Hen Niê cũng diện trang phục màu đỏ đồng điệu với bé Harley, cùng tạo dáng bên cây thông Noel đặt giữa nhà sàn. Người đẹp phải tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi các cháu lớn, "biết ngại thì sẽ khó rủ chúng chụp ảnh chung".

H'Hen Niê cũng diện trang phục tông đỏ - trắng, nghịch ngợm đội một chiếc mũ của con khi tạo dáng cùng các cháu. Ông xã của H'Hen Niê là người thực hiện bộ ảnh.

Khoảnh khắc hài hước nhất của gia đình H'Hen Niê - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. "Đúng nghĩa chụp ké, hết 10 tấm nhòe", nàng hậu chia sẻ.



