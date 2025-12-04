NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu'

"Gia đình trái dấu" bộ phim phát sóng trên kênh VTV3 khung "giờ vàng" đang gây ấn tượng với khán giả dù chỉ là những tập đầu. Bộ phim mở đầu bằng biến cố lớn của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), một trưởng phòng cấp huyện buộc nghỉ hưu sớm trong làn sóng sáp nhập và tinh giản biên chế.

Từ vị trí trụ cột kinh tế lẫn tinh thần của gia đình cũng như niềm tự hào của dòng họ, ông Phi bất ngờ rơi vào tình thế mất thu nhập, mất vai trò và mất phương hướng. Trong khi bản thân vẫn khao khát được tiếp tục làm việc và cống hiến.

NSƯT Hoàng Hải vai ông Phi trong "Gia đình trái dấu".

Biến cố nghề nghiệp khiến hàng loạt vấn đề vốn âm ỉ trong gia đình trỗi dậy: Thói quen phụ thuộc tiền bạc từ bố và em trai ở quê, những xung đột kéo dài giữa ông Phi và Đức (Thừa Tuấn Anh) cậu con trai lớn có cá tính trái ngược bố và sợi dây tình cảm giữa ông Phi và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) - người vợ làm biên đạo múa, yêu chồng nhưng đôi khi không thể chia sẻ hết những lo lắng thầm kín.

NSƯT Kiều Anh - vai bà Ánh vợ ông Phi. Ảnh VTV

Ông Phi đã chọn về hưu non, nhưng vẫn không muốn cho người khác biết. Cuối cùng, vợ con ông Phi đã biết rõ mọi chuyện. Trước áp lực phải gánh vác gia đình, trả nợ ngân hàng và phụ giúp dưới quê, ông Phi vất vả đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối...

Ông Phi từ vị trí trưởng phòng đã phải xin về hưu non và làm công việc xe ôm công nghệ. Ảnh VTV

Chính biến cố và những tình huống xảy ra tiếp theo dẫn tới ông Phi - từng là một trưởng phòng cấp huyện, và bà Ánh - một biên đạo múa bất đắc dĩ phải làm xe ôm công nghệ, shipper. Nhiều tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra với cặp vợ chồng ông Phi cũng như gia đình trái dấu của ông.

Bà Ánh là người đỏng đảnh, "công chúa" gia đình cũng vất vả đi giao hàng. Ảnh VTV

Những hình ảnh nhân vật do NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh thủ vai trong trang phục xe ôm công nghệ, shipper khiến khán giả ngạc nhiên và chờ đợi đến những tập phim ông Phi và vợ làm nghề mới. Điều đặc biệt là khi tham gia phim "Gia đình trái dấu", NSƯT Kiều Anh tạm thoát khỏi những vai diễn thân phận, đáng thương trước đây khi hoá thân vào bà vợ U50 nhưng tâm tính vô lo, vô nghĩ.

Áp lực chăm lo kinh tế, trả nợ ngân hàng khiến người phụ nữ quý phái như bà Ánh phải tìm cách có thêm thu nhập. Ảnh VTV

