NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu'

Thứ năm, 15:30 04/12/2025 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh lần đầu trải nghiệm làm shipper, xe ôm công nghệ trong phim "Gia đình trái dấu".

"Gia đình trái dấu" bộ phim phát sóng trên kênh VTV3 khung "giờ vàng" đang gây ấn tượng với khán giả dù chỉ là những tập đầu. Bộ phim mở đầu bằng biến cố lớn của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), một trưởng phòng cấp huyện buộc nghỉ hưu sớm trong làn sóng sáp nhập và tinh giản biên chế. 

Từ vị trí trụ cột kinh tế lẫn tinh thần của gia đình cũng như niềm tự hào của dòng họ, ông Phi bất ngờ rơi vào tình thế mất thu nhập, mất vai trò và mất phương hướng. Trong khi bản thân vẫn khao khát được tiếp tục làm việc và cống hiến.

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 1.

NSƯT Hoàng Hải vai ông Phi trong "Gia đình trái dấu".

Biến cố nghề nghiệp khiến hàng loạt vấn đề vốn âm ỉ trong gia đình trỗi dậy: Thói quen phụ thuộc tiền bạc từ bố và em trai ở quê, những xung đột kéo dài giữa ông Phi và Đức (Thừa Tuấn Anh) cậu con trai lớn có cá tính trái ngược bố và sợi dây tình cảm giữa ông Phi và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) - người vợ làm biên đạo múa, yêu chồng nhưng đôi khi không thể chia sẻ hết những lo lắng thầm kín.

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 2.

NSƯT Kiều Anh - vai bà Ánh vợ ông Phi. Ảnh VTV

Ông Phi đã chọn về hưu non, nhưng vẫn không muốn cho người khác biết. Cuối cùng, vợ con ông Phi đã biết rõ mọi chuyện. Trước áp lực phải gánh vác gia đình, trả nợ ngân hàng và phụ giúp dưới quê, ông Phi vất vả đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối...

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 3.

Ông Phi từ vị trí trưởng phòng đã phải xin về hưu non và làm công việc xe ôm công nghệ. Ảnh VTV

Chính biến cố và những tình huống xảy ra tiếp theo dẫn tới ông Phi - từng là một trưởng phòng cấp huyện, và bà Ánh - một biên đạo múa bất đắc dĩ phải làm xe ôm công nghệ, shipper. Nhiều tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra với cặp vợ chồng ông Phi cũng như gia đình trái dấu của ông.

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 4.

Bà Ánh là người đỏng đảnh, "công chúa" gia đình cũng vất vả đi giao hàng. Ảnh VTV

Những hình ảnh nhân vật do NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh thủ vai trong trang phục xe ôm công nghệ, shipper khiến khán giả ngạc nhiên và chờ đợi đến những tập phim ông Phi và vợ làm nghề mới. Điều đặc biệt là khi tham gia phim "Gia đình trái dấu", NSƯT Kiều Anh tạm thoát khỏi những vai diễn thân phận, đáng thương trước đây khi hoá thân vào bà vợ U50 nhưng tâm tính vô lo, vô nghĩ.

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 5.

Áp lực chăm lo kinh tế, trả nợ ngân hàng khiến người phụ nữ quý phái như bà Ánh phải tìm cách có thêm thu nhập. Ảnh VTV

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 6.Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh làm xe ôm công nghệ, shipper trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 7.Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.

NSND Minh Hòa "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời, khi về hưu "tự làm giám đốc", tất bật kín lịch với nghề diễnNSND Minh Hòa 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời, khi về hưu 'tự làm giám đốc', tất bật kín lịch với nghề diễn

GĐXH - NSND Minh Hòa từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" những năm 1990, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến với đam mê nghệ thuật, giữ kín đời tư.

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú

Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóng

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của Ngân

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mò

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi nhận Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp và những cống hiến của anh cho cộng đồng.

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm

Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.

23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Mai Thu Huyền nổi tiếng với vai Thanh Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm". Dù phim đã qua nhiều năm nhưng hình ảnh của nữ diễn viên vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả. Đằng sau vai diễn nhiều bi kịch, ở đời thực, Mai Thu Huyền lại có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân cùng hai con đã khôn lớn, trưởng thành.

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạc

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc
Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Giải trí
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Giải trí
Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Giải trí

