Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Còn với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý nói cô thay đổi nhiều từ khi làm mẹ, đặc biệt là sau khi sinh cặp sinh đôi. Nam diễn viên điển trai chia sẻ rằng cô phải làm việc với 200% năng lượng để chăm sóc các con từ khi chúng còn trong bụng. Mặc dù vậy, Hồ Ngọc Hà luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cả hai trở nên dễ xúc động trước những câu chuyện về cuộc sống và con cái của người khác và điều đó khiến họ trân trọng gia đình nhiều hơn. Chính sự thay đổi tích cực đó từ 2 người nên họ đã tạo ra một gia đình con chung - con riêng hạnh phúc. Cả gia đình đi đâu cũng có nhau, cùng san sẻ với nhau những niềm vui hay những khó khăn vấp váp trong cuộc sống.