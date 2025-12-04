Mới nhất
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Thứ năm, 10:01 04/12/2025 | Giải trí
GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổiKhó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Hồ Ngọc Hà sau sinh nhật 41 tuổi đã có chuyến công tác ở Mỹ. Tại đây, cô và chồng - Kim Lý có những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào. Cả 2 "khóa môi" trên đường phố New York và nhận được nhiều lời khen vì quá đẹp đôi trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 3.

Trước đó, trong sinh nhật của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý dành những lời "có cánh" gửi gắm đến vợ xinh đẹp. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật một nửa của tôi. Người phụ nữ vô cùng thông minh, tài năng, xinh đẹp và chăm chỉ. Nhưng quan trọng nhất em là một người mẹ, người vợ, người con gái, người chị và người bạn tuyệt vời và sẽ có những điều tốt đẹp nhất đang đến với em. Yêu em".

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 4.

Cặp đôi tài sắc của làng giải trí Việt "bén duyên" trong một dự án âm nhạc và đến năm 2017, họ đã chính thức bên nhau. Vì quá đẹp đôi nên khán giả đã tích cực "đẩy thuyền" cho họ. Để rồi, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã có một gia đình bình yên.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 5.

Trong suốt 8 năm sống chung cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đã có nhiều thay đổi lớn. Anh từ một nam diễn viên đào hoa trở thành người chồng, người cha tốt. Khi nói về hình mẫu lý tưởng của một người cha, Kim Lý nhấn mạnh rằng đó là người luôn yêu thương và hiện diện trong cuộc sống gia đình.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 6.

Chính Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của Subeo bên Kim Lý. Không chỉ dẫn bé đi chơi, Kim Lý còn dành thời gian sinh hoạt, học cùng Subeo, chứng minh mối quan hệ thân thiết với bé.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 7.

Hồ Ngọc Hà còn viết về Kim Lý với những dòng biết ơn: "Cảm ơn anh vì đã chỉ dạy yêu thương con trai Subeo của em. Subeo quấn quýt anh đó là minh chứng cho trái tim của anh. Và giờ khi mỗi lần anh nhìn Lisa và Leon khóc thì em biết rằng các con của em thật may mắn khi có người cha như anh. Vì em biết anh là tuýp người trân trọng gia đình".

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 8.

Về phía Kim Lý, cách đây 4 năm, nhân dịp sinh nhật Subeo 10 tuổi, anh cũng viết cho cậu bé những lời yêu thương trên trang cá nhân. Kim Lý cảm thấy may mắn khi được trở thành một phần trong cuộc sống của Subeo và chứng kiến cậu nhóc lớn lên. Trong mắt Kim Lý, Subeo là cậu bé sở hữu trái tim ấm áp. Anh mong đợi được nhìn thấy những điều tốt đẹp mà tương lai sẽ mang tới cho Subeo và không quên nói lời yêu cậu bé rất nhiều.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau - Ảnh 9.

Còn với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý nói cô thay đổi nhiều từ khi làm mẹ, đặc biệt là sau khi sinh cặp sinh đôi. Nam diễn viên điển trai chia sẻ rằng cô phải làm việc với 200% năng lượng để chăm sóc các con từ khi chúng còn trong bụng. Mặc dù vậy, Hồ Ngọc Hà luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cả hai trở nên dễ xúc động trước những câu chuyện về cuộc sống và con cái của người khác và điều đó khiến họ trân trọng gia đình nhiều hơn. Chính sự thay đổi tích cực đó từ 2 người nên họ đã tạo ra một gia đình con chung - con riêng hạnh phúc. Cả gia đình đi đâu cũng có nhau, cùng san sẻ với nhau những niềm vui hay những khó khăn vấp váp trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời "mật ngọt"Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.

Đỗ Quyên
