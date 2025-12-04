Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau
GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.
Hồ Ngọc Hà sau sinh nhật 41 tuổi đã có chuyến công tác ở Mỹ. Tại đây, cô và chồng - Kim Lý có những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào. Cả 2 "khóa môi" trên đường phố New York và nhận được nhiều lời khen vì quá đẹp đôi trên mạng xã hội.
Ảnh: FBNV
Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mòXem - nghe - đọc - 11 phút trước
GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vuiGiải trí - 26 phút trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi nhận Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp và những cống hiến của anh cho cộng đồng.
Động thái gây xôn xao của Mỹ TâmGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.
Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 nămGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.
Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủyXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.
Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.
Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.
23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu HuyềnGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Mai Thu Huyền nổi tiếng với vai Thanh Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm". Dù phim đã qua nhiều năm nhưng hình ảnh của nữ diễn viên vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả. Đằng sau vai diễn nhiều bi kịch, ở đời thực, Mai Thu Huyền lại có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân cùng hai con đã khôn lớn, trưởng thành.
Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớnGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Khôi Nguyên là con trai NSND Hồng Vân, mới đây, anh đã giành HCB tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025. Trước khi đón nhận tin vui này, anh tài năng ra sao?
Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Trương Tâm Như - người đẹp xứ Huế được coi là ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025 nhờ ngoại hình và học vấn "khủng".
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.