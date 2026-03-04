'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

Theo thống kê của Box Office Việt Nam, tính đến 16h00 ngày 4/3, tổng doanh thu phòng vé của “Thỏ ơi!!” 406 tỉ đồng, giữ vững vị trí số 1 phòng vé hiện tại. Bộ phim của đạo diễn Trấn Thành tỏ ra áp đảo so với các bộ phim khác trong đường đua doanh thu phòng vé phim Tết.

Đáng chú ý là bộ phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" dù mới ra rạp nhưng đã thể hiện ấn tượng khi đạt hơn 22 tỷ đồng tổng doanh thu phòng vé. Nếu tính doanh thu trong ngày, bộ phim hiện chỉ xếp sau “Thỏ ơi!!”.

“Thỏ ơi!!” đang thống trị đường đua phim Tết với doanh thu vượt mốc 400 tỷ đồng theo Box Office Việt Nam.



Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán, phim “Thỏ ơi!!” cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu chính thức và đạt 200 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu. Trước đó, bộ phim cũng đã xác lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử tại Việt Nam với 41 tỷ đồng vào mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2).

"Thỏ ơi!!", dán nhãn 18+, thuộc thể loại drama, tâm lý, với sự góp mặt của dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương...

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của ba cặp vợ chồng, tình nhân, với những quan điểm và cách xử lý liên quan đến niềm tin, tình yêu và sự kiềm chế những tham vọng của bản thân.

Bộ phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành được khởi chiếu từ ngày mùng 1 Tết.

Sau khi ra mắt, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản có sự tính toán khi khéo léo lồng ghép ba tuyến quan hệ cùng những màn lật mở liên tiếp nhằm tạo bất ngờ. Tuy nhiên, phim vẫn vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó nổi bật là nhận xét về việc phim sử dụng khá nhiều thoại chửi thề và lựa chọn một cái kết đẫm máu.

