'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết
GĐXH - “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành hiện đã cán mốc hơn 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé.
Theo thống kê của Box Office Việt Nam, tính đến 16h00 ngày 4/3, tổng doanh thu phòng vé của “Thỏ ơi!!” 406 tỉ đồng, giữ vững vị trí số 1 phòng vé hiện tại. Bộ phim của đạo diễn Trấn Thành tỏ ra áp đảo so với các bộ phim khác trong đường đua doanh thu phòng vé phim Tết.
Đáng chú ý là bộ phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" dù mới ra rạp nhưng đã thể hiện ấn tượng khi đạt hơn 22 tỷ đồng tổng doanh thu phòng vé. Nếu tính doanh thu trong ngày, bộ phim hiện chỉ xếp sau “Thỏ ơi!!”.
Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán, phim “Thỏ ơi!!” cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu chính thức và đạt 200 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu. Trước đó, bộ phim cũng đã xác lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử tại Việt Nam với 41 tỷ đồng vào mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2).
"Thỏ ơi!!", dán nhãn 18+, thuộc thể loại drama, tâm lý, với sự góp mặt của dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương...
Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của ba cặp vợ chồng, tình nhân, với những quan điểm và cách xử lý liên quan đến niềm tin, tình yêu và sự kiềm chế những tham vọng của bản thân.
Sau khi ra mắt, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản có sự tính toán khi khéo léo lồng ghép ba tuyến quan hệ cùng những màn lật mở liên tiếp nhằm tạo bất ngờ. Tuy nhiên, phim vẫn vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó nổi bật là nhận xét về việc phim sử dụng khá nhiều thoại chửi thề và lựa chọn một cái kết đẫm máu.
Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.
Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhauXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.
Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Thanh Hóa đang thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với thành tích học tập xuất sắc và có khả năng vào thẳng Top 6.
Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùngXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 17 "Không giới hạn", Khải Phong đã thuê người đến đánh Lam Anh rồi ra mặt giả vờ giải cứu cô nhân cơ hội thổ lộ tình cảm.
Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường - mỹ nam từng nổi tiếng với vai diễn Vũ trong phim "Về nhà đi con" mới đây bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh. Thực tế, câu chuyện không như tin đồn.
Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếngThế giới showbiz - 10 giờ trước
Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Hồng Nhung VOV xinh đẹp, nổi tiếng và độc thân ở tuổi 35. Cô tiết lộ từng có một mối tình đẹp nhưng lại không đi đến hôn nhân. Với cô, đó không đồng nghĩa với thất bại mà đôi khi là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.
Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu giaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.
Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi U90, khi Khánh Ly đã đi qua gần trọn một thế kỷ biến động của lịch sử, bà chọn kể lại cuộc đời mình bằng một cuốn sách không phải hồi ký, cũng không hẳn tự truyện.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AIThế giới showbiz
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.