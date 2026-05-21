Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Thứ năm, 19:59 21/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Bé Nu - con gái của Bảo Thanh, mới tròn 5 tuổi nhưng đã biết tạo dáng rất tự nhiên bên mẹ trong nhiều khung hình thời trang.

Nữ diễn viên "Cách em 1 milimet" báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừngNữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

GĐXH - Diễn viên Kiều My thông báo vừa nhận lời cầu hôn trên trang cá nhân. Ngay sau đó, cô nhận được mưa lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp như: Bảo Thanh, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie...

Con gái Bảo Thanh được mẹ chia sẻ khoảnh khắc xinh xắn trên trang cá nhân khiến khán giả quan tâm.

Được biết, con gái Bảo Thanh chào đời ngày 10/5/2021 tại Hà Nội. Bé được gia đình gọi bằng tên thân mật là Nu hoặc NaNu. Sự xuất hiện của cô bé đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống của nữ diễn viên sau nhiều năm tập trung cho nghệ thuật và chăm sóc gia đình. Trước đó, Bảo Thanh và chồng đã có một con trai đầu lòng tên Đức Bảo, sinh năm 2011.

Ngay từ khi mang thai con gái thứ hai, Bảo Thanh đã chủ động tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình làm mẹ thay vì chạy theo lịch quay dày đặc như trước đây. Sau khi sinh con gái, cô cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông, tập trung vun vén tổ ấm và đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường ngày

Dù không thường xuyên công khai hình ảnh con gái trên mạng xã hội, mỗi lần hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc bên bé Nu, Bảo Thanh đều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Người hâm mộ nhận xét cô bé sở hữu gương mặt đáng yêu, nhiều nét giống mẹ và luôn xuất hiện trong không khí gia đình ấm áp.

Với Bảo Thanh, con gái không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn động lực giúp cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông, nữ diễn viên từng thừa nhận cô may mắn khi có chồng đồng hành trong việc chăm sóc con cái. Ông xã của Bảo Thanh luôn ở bên hỗ trợ vợ trong suốt thời gian mang thai và sau sinh. Chính điều đó giúp cô có thêm thời gian hồi phục sức khỏe cũng như chăm lo cho hai con nhỏ.

Với con gái nhỏ, nữ diễn viên ưu tiên xây dựng môi trường sống nhẹ nhàng, gần gũi để bé phát triển tự nhiên. Cô không đặt nặng chuyện con phải nổi tiếng hay theo nghệ thuật, mà mong các con lớn lên khỏe mạnh, tự lập và sống tử tế.

Nhờ được bố mẹ chăm sóc tốt nên con gái Bảo Thanh luôn tự tin, năng động và hạnh phúc sống đúng tuổi.

Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh ngày 26/10/1990 tại Bắc Giang. Cô là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Sống chung với mẹ chồng và Về nhà đi con.

Bảo Thanh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực tuồng. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi sau khi được đạo diễn Phi Tiến Sơn phát hiện và mời tham gia phim Vào Nam ra Bắc. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất và từng nhận giải "Diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam khi còn rất trẻ. Hiện tại, Bảo Thanh đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh "bắt vạ" Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh "sĩ đến già"

GĐXH - Hậu trường tổng duyệt A80 của khối văn hóa - thể thao khiến khán giả thích thú với nhiều khoảnh khắc đep.

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo - Nguyễn Diệu Huyền đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô nổi bật với thành tích 450 tỷ đồng từ phim "Thỏ Ơi!!" và khát vọng thể hiện bản thân.

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà được nhiều người ngưỡng mộ.

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Giữa những đồn đoán về hôn nhân, Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng có dòng trạng thái gây chú ý.

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Việc hóa trang cho nhân vật ma xó đã để lại nhiều ấn tượng với NSƯT Hạnh Thúy bởi đây là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật tạo hình phức tạp và sự đầu tư công phu trong quá trình thực hiện.

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật mới đây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh luôn xây dựng hình ảnh nữ tính, dịu dàng và nhã nhặn.

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bố của bé Dín sau khi trở về đã lên mạng tố Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện.

Giải trí

GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Xem - nghe - đọc

