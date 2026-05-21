Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh ngày 26/10/1990 tại Bắc Giang. Cô là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Sống chung với mẹ chồng và Về nhà đi con.

Bảo Thanh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực tuồng. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi sau khi được đạo diễn Phi Tiến Sơn phát hiện và mời tham gia phim Vào Nam ra Bắc. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất và từng nhận giải "Diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam khi còn rất trẻ. Hiện tại, Bảo Thanh đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.