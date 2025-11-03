Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng
GĐXH - Diễn viên Kiều My thông báo vừa nhận lời cầu hôn trên trang cá nhân. Ngay sau đó, cô nhận được mưa lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp như: Bảo Thanh, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie...
Kiều My - diễn viên phim "Cách em 1 milimet" - bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc.
Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Ngày đẹp trời, tớ nói: Đồng ý". Trong ảnh, Kiều My rạng rỡ khoe nhẫn cầu hôn sang trọng và nụ cười rạng ngời bên cạnh bạn trai.
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của Kiều My nhanh chóng nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Dưới phần bình luận, hàng loạt sao Việt như: Hà Hương, Bảo Thanh, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool, Cù Thị Trà, Quang Trọng... đều bày tỏ sự vui mừng khi người em, người bạn thân thiết của mình tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Nữ diễn viên Kiều My hạnh phúc khoe nhẫn cầu hôn bên cạnh bạn trai. Ảnh: FBNV
Bảo Thanh hào hứng nói: "Haha ok nhé", còn Quỳnh Kool xúc động chia sẻ: "Trời ơi, em tôi chúc mừng hai đứa yêu dấu"; Quang Trọng nhắn nhủ: "Ôi chúc mừng em tôi, mừng cho em lắm; Diễn viên Hà Hương "Phía trước là bầu trời": "Ôi vui quá My ơi! Chúc mừng 2 đứa nhé"...
Được biết, Kiều My và bạn trai bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và suốt gần một thập kỷ bên nhau, họ vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm bền chặt, lãng mạn như thuở mới yêu. Dù bạn trai của Kiều My khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng, nhưng những cử chỉ quan tâm và sự đồng hành của anh luôn được nữ diễn viên nhắc đến với sự trân trọng.
Trước đó, Kiều My từng chia sẻ với Gia đình & Xã hội về chuyện tình cảm. Theo nữ diễn viên 9X, cô không thích yêu đương với người trong showbiz. "Tôi cũng là người phụ nữ khá truyền thống, ngoài công việc thì lúc nào mình cũng muốn về với gia đình. Vì thế, quan điểm của cá nhân là không muốn chọn một người chồng liên quan đến ngành giải trí nghệ thuật.
Kiều My và bạn trai.
Mọi người cũng hiểu, làm phim rất vất vả, có thời điểm đi quay xa vài tháng, thường xuyên phải đi sớm về khuya nên nếu người yêu hoặc chồng mà cũng nghề thì không biết mỗi tháng gặp nhau được mấy lần? Tôi thì không muốn điều đó".
Nói về bạn trai, Kiều My bày tỏ: "Anh là người luôn ở phía sau ủng hộ cô trong công việc và cuộc sống. Anh ấy không phải đại gia, từ trước đến nay mình cũng chưa yêu một ai là đại gia cả".
Kiều My sinh năm 1996, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn truyền hình, đặc biệt là vai Kiều Linh trong phim"Hôn nhân trong ngõ hẹp" – tác phẩm giúp cô đoạt giải "Gương mặt triển vọng" tại Liên hoan phim Ngôi Sao Xanh năm 2015.
Ngoài ra, người đẹp còn góp mặt trong loạt phim VFC như: Cô gái nhà người ta, Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán, Dưới bóng cây hạnh phúc và gần đây nhất là "Cách em 1 milimet".
