Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ý
GĐXH - NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vừa có khoảnh khắc bình yên bên nhau. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Thành Lộc, Tú Vi... để lại bình luận hài hước khiến khán giả thích thú.
Mới đây, NSƯT Hữu Châu gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc "hẹn hò" tình cảm với một người phụ nữ giấu mặt, kèm dòng trạng thái: "Tháng Phật Đản, em nói muốn đi viếng Chùa thế là tui đưa em đi thôi!". Trong ảnh, cả hai đều diện áo trắng và quần jeans xanh, sánh bước vô cùng tình cảm. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn để lộ khoảnh khắc người phụ nữ khoác tay mình thân mật.
Ngay sau khi đăng tải, nghệ sĩ Hồng Đào đã "thú nhận" khi đăng ảnh cả hai đi chơi cùng nhóm bạn và hài hước lên tiếng: "Đứa nào đổi quần ảnh vậy bây? Thấy cưng quá luôn".
Phần bình luận sau đó trở nên rôm rả khi hàng loạt đồng nghiệp thân thiết thi nhau trêu chọc hai nghệ sĩ. Thành Lộc viết: "Thấy giống như lên phường làm hôn thú"; diễn viên Tú Vi: "Ôi yêu quá dị anh chị ơi! Hihi đồ cặp kìa"; Cindy Lư - cháu ruột NSƯT Hữu Châu - dí dỏm: "Dạ, con thưa bác gái. Bác cháu nhà con đều mê bác gái" và được Hồng Đào đáp: "Bác gái chào con"...
NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào quen biết nhau từ khi còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu và trở thành đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều thập kỷ qua. Hữu Châu từng tiết lộ Hồng Đào là người bạn rất đặc biệt trong giai đoạn khó khăn đầu sự nghiệp. Nam nghệ sĩ kể có thời gian anh nhờ Hồng Đào giữ tiền cát-xê giúp để tiết kiệm mua chiếc xe máy đầu tiên trong đời.
NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966 trong gia tộc nghệ thuật nổi tiếng Thanh Minh - Thanh Nga. Ông là cháu của cố nghệ sĩ Thanh Nga, em trai cố nghệ sĩ Hữu Lộc và cũng là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch phía Nam. Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Hữu Châu ghi dấu qua hàng loạt vai diễn sân khấu, truyền hình và điện ảnh, được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.
Không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất, NSƯT Hữu Châu còn ghi điểm nhờ lối sống kín tiếng, điềm đạm. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ chọn chia sẻ những điều nhẹ nhàng, tích cực thay vì ồn ào hay thị phi. Điều này càng khiến hình ảnh của ông trở nên gần gũi hơn với công chúng yêu nghệ thuật.
Trong khi đó, Hồng Đào (sinh năm 1962) là một trong những nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" của sân khấu TP.HCM thập niên 1990. Chị gây ấn tượng bởi lối diễn duyên dáng, thông minh và từng tạo nên cặp đôi ăn khách với nghệ sĩ Quang Minh trên sân khấu hải ngoại. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ liên tục trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án phim điện ảnh "bom tấn": Mai (520 tỷ), Mang mẹ đi bỏ (162 tỷ), Chị dâu (113 tỷ), Linh Miêu (87 tỷ)...
