Nam NSƯT 60 tuổi vừa khoe 'bình yên' bên Hồng Đào, Thành Lộc bình luận một câu gây chú ý

Thứ năm, 19:00 28/05/2026 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vừa có khoảnh khắc bình yên bên nhau. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như: Thành Lộc, Tú Vi... để lại bình luận hài hước khiến khán giả thích thú.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc "hẹn hò" tình cảm với một người phụ nữ giấu mặt, kèm dòng trạng thái: "Tháng Phật Đản, em nói muốn đi viếng Chùa thế là tui đưa em đi thôi!". Trong ảnh, cả hai đều diện áo trắng và quần jeans xanh, sánh bước vô cùng tình cảm. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn để lộ khoảnh khắc người phụ nữ khoác tay mình thân mật. 

Ngay sau khi đăng tải, nghệ sĩ Hồng Đào đã "thú nhận" khi đăng ảnh cả hai đi chơi cùng nhóm bạn và hài hước lên tiếng: "Đứa nào đổi quần ảnh vậy bây? Thấy cưng quá luôn".

Phần bình luận sau đó trở nên rôm rả khi hàng loạt đồng nghiệp thân thiết thi nhau trêu chọc hai nghệ sĩ. Thành Lộc viết: "Thấy giống như lên phường làm hôn thú"; diễn viên Tú Vi: "Ôi yêu quá dị anh chị ơi! Hihi đồ cặp kìa"; Cindy Lư - cháu ruột NSƯT Hữu Châu - dí dỏm: "Dạ, con thưa bác gái. Bác cháu nhà con đều mê bác gái" và được Hồng Đào đáp: "Bác gái chào con"...

NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào quen biết nhau từ khi còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu và trở thành đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều thập kỷ qua. Hữu Châu từng tiết lộ Hồng Đào là người bạn rất đặc biệt trong giai đoạn khó khăn đầu sự nghiệp. Nam nghệ sĩ kể có thời gian anh nhờ Hồng Đào giữ tiền cát-xê giúp để tiết kiệm mua chiếc xe máy đầu tiên trong đời.

Hồng Đào - Hữu Châu có tình bạn gắn bó hơn 4 thập kỷ.

NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966 trong gia tộc nghệ thuật nổi tiếng Thanh Minh - Thanh Nga. Ông là cháu của cố nghệ sĩ Thanh Nga, em trai cố nghệ sĩ Hữu Lộc và cũng là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch phía Nam. Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Hữu Châu ghi dấu qua hàng loạt vai diễn sân khấu, truyền hình và điện ảnh, được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất, NSƯT Hữu Châu còn ghi điểm nhờ lối sống kín tiếng, điềm đạm. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ chọn chia sẻ những điều nhẹ nhàng, tích cực thay vì ồn ào hay thị phi. Điều này càng khiến hình ảnh của ông trở nên gần gũi hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

Trong khi đó, Hồng Đào (sinh năm 1962) là một trong những nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" của sân khấu TP.HCM thập niên 1990. Chị gây ấn tượng bởi lối diễn duyên dáng, thông minh và từng tạo nên cặp đôi ăn khách với nghệ sĩ Quang Minh trên sân khấu hải ngoại. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ liên tục trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án phim điện ảnh "bom tấn": Mai (520 tỷ), Mang mẹ đi bỏ (162 tỷ), Chị dâu (113 tỷ), Linh Miêu (87 tỷ)...

NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào đều độc thân ở tuổi U60.




Hồng Đào bất ngờ từ 'mẹ chồng hụt' thành 'mẹ ruột' của Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc Đãng

Hồng Đào được danh hài hải ngoại rủ đi xem phim

Hồng Đào lại nhận tin vui

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Tin sao ngày 28/5: Việt Hoa lãng mạn bên Trọng Trí trên du thuyền, H'Hen Niê chính thức trở lại, Diễm My 9X gây bất ngờ

GĐXH - Cặp đôi vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí có những khoảnh khắc lãng mạn trên du thuyền, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê chính thức trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con.

GĐXH - Vị đại gia mới đặt vấn đề muốn Hoa hậu Vi Minh rời khỏi vai trò làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn Hải Minh và hứa hẹn sẽ đầu tư lớn cho cô.

GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

GĐXH - H'Hen Niê trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cùng con gái bày tỏ sự ủng hộ vợ vô điều kiện.

GĐXH - Nữ diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi xác nhận ly hôn ở tuổi 52 sau 20 năm ly thân. Cô chia sẻ về cuộc sống sau biến cố và những bài học quý giá.

GĐXH - Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu/BTV Quỳnh Nga gây chú ý khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả yêu mến khi được mẹ chia sẻ hình ảnh với biểu cảm ngộ nghĩnh trên trang cá nhân.

GĐXH - NSND Hồng Vân bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và sự nhiệt huyết dành cho sân khấu, điện ảnh. Ngoài gia đình, chị còn có tình bạn thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào, kéo dài từ thập niên 80.

Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

