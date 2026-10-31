Tuổi U90 của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết: "Ai nói làm việc là khổ, còn nghỉ ngơi mới là sướng?"

Mới đây, NSND Bạch Tuyết gây chú ý chia sẻ cảm nghĩ về tuổi già, công việc và cách tận hưởng cuộc sống. Khi có người hỏi vì sao ngoài 80 tuổi vẫn ham làm việc, chưa muốn nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, nữ nghệ sĩ bật cười: "Ủa, ai nói làm việc là khổ, còn nghỉ ngơi mới là sướng?"

Câu trả lời phần nào cho thấy cách bà nhìn nhận hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Mỗi sáng thức dậy, còn đủ sức khỏe để làm điều yêu thích, háo hức học thêm điều mới, có người để thương và có việc để làm đã là niềm vui đối với nữ nghệ sĩ.

"Đi qua hơn 80 năm cuộc đời, tôi nhận ra: Có tiền chưa chắc mua được sức khỏe. Có danh tiếng chưa chắc tìm được niềm vui", NSND Bạch Tuyết bày tỏ.

Khi có người hỏi vì sao ngoài 80 tuổi vẫn ham làm việc, chưa muốn nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, NSND Bạch Tuyết bật cười: "Ủa, ai nói làm việc là khổ, còn nghỉ ngơi mới là sướng?"

Là tên tuổi gắn bó với nhiều thế hệ khán giả cải lương, Bạch Tuyết đã trải qua những năm tháng rực rỡ trên sân khấu. Danh xưng "Cải lương chi bảo" cùng dấu ấn trong các vở: Đời cô Lựu, Thái hậu Dương Vân Nga, Tuyệt tình ca,.. làm nên vị trí riêng của bà trong lòng công chúng.

Ở tuổi U90, mong muốn tiếp tục làm nghề của nữ nghệ sĩ xuất phát từ niềm vui được sáng tạo và đóng góp. Bà thừa nhận bản thân biết mệt, cũng không còn điều gì cần chứng minh. "Mà đơn giản, được làm điều có ích khiến tôi vui!", bà chia sẻ.

Với NSND Bạch Tuyết, tuổi già không đồng nghĩa với việc phải ngừng ước mơ. Điều cần thiết là biết lắng nghe cơ thể, lựa chọn công việc vừa sức và trân trọng từng ngày đang có. Mong muốn cống hiến vẫn còn nguyên, song bà hiểu rằng sức khỏe là điều kiện để tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích.

Tinh thần học hỏi cũng là nét đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Bạch Tuyết. Bên cạnh biểu diễn, bà dành tâm huyết cho nghiên cứu, được biết đến là nghệ sĩ cải lương đầu tiên của Việt Nam có học vị tiến sĩ về nghệ thuật cải lương. Bà từng thử nghiệm hình thức độc diễn, hát lại các ca khúc "Lạc trôi", "Em gái mưa" trên nền cổ nhạc để tìm cách đưa nghệ thuật truyền thống đến gần người trẻ.

Từ những tìm tòi trong nghề đến chia sẻ về cuộc sống, nữ nghệ sĩ cho thấy sự hào hứng với việc tiếp nhận điều mới. Với bà, còn được học, được làm và được trao gửi giá trị là những lý do để mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa.

NSND Bạch Tuyết ngày ấy và bây giờ.

Trân trọng bữa cơm ngon, giấc ngủ yên lành

Trong chia sẻ lần này, NSND Bạch Tuyết nhắc đến những giai đoạn sức khỏe buộc mình phải tạm dừng công việc. Trải nghiệm ấy giúp bà cảm nhận rõ hơn giá trị của những sinh hoạt tưởng chừng bình thường.

"Tôi đã từng trải qua những tháng ngày sức khỏe buộc mình phải dừng lại. Để rồi hiểu rằng, được đi lại bình thường, ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc yên lành… cũng là những điều vô cùng quý giá", bà kể.

Nữ nghệ sĩ không đề cập cụ thể vấn đề sức khỏe từng gặp phải. Điều bà muốn chia sẻ là sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống sau những lần phải chậm lại. Khi ấy, một bữa ăn ngon miệng hay giấc ngủ trọn vẹn cũng trở thành niềm hạnh phúc đáng nâng niu.

Bạch Tuyết cho biết bà vẫn có những ngày mệt mỏi, những chuyện khiến bản thân buồn lòng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không muốn vì một ngày không vui mà đánh mất tình yêu cuộc sống.

"Đừng đợi đến khi mất sức khỏe mới biết thương mình. Cũng đừng đợi đến khi có đủ mọi thứ mới cho phép bản thân được vui", bà nhắn nhủ.

Ở tuổi U90, những điều bà trân trọng gắn với đời sống hằng ngày: cơ thể còn đủ khỏe, tinh thần còn rộng mở, có thể làm điều mình thương và trao cho người khác một nụ cười. Sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ gọi đó là "một gia tài đáng quý".

"Sức khỏe giúp chúng ta tiếp tục hành trình. Sự vui vẻ khiến hành trình ấy đáng sống", NSND Bạch Tuyết đúc kết.

Tuổi U90 của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang, được biết đến với danh xưng "Cải lương chi bảo". Bà ghi dấu ấn qua các vở diễn như Đời cô Lựu, Thái hậu Dương Vân Nga, Tuyệt tình ca… Bà còn được biết đến là nghệ sĩ cải lương đầu tiên của Việt Nam có học vị tiến sĩ về nghệ thuật cải lương. Bên cạnh biểu diễn, nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu, gìn giữ và đưa cải lương đến gần khán giả trẻ.



