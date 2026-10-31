Tin sao 31/10: Hoa hậu H'Hen Niê tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình tại châu Âu, Lan Phương đưa con đi khám phá thủy cung

Thứ bảy, 20:22 31/10/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Lan Phương đưa con gái đi tham quan thủy cung, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng gia đình du lịch tại châu Âu.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 1.

Diễn viên Lan Phương gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đưa con gái đi chơi thủy cung dịp cuối tuần. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, trong hai ngày vừa qua mỗi ngày cô đưa một bé đi chơi tại cùng một địa điểm.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 2.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh đáng nhớ khi cùng chồng con và bố mẹ ruột đang tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày ở châu Âu.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 3.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ hình ảnh "siêu ngầu" khiến khán giả liên tưởng tới ảnh hậu trường đang đóng phim nào đó với vai quyền lực.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 4.

Người mẫu Ngọc Trinh nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi nhan sắc trẻ trung, cuốn hút trong loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 5.

Hot girl đời đầu Hà thành - Tâm Tít rạng rỡ khoe nhan sắc xinh tươi "không tuổi" nhân dịp đón sinh nhật tuổi 37.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 6.

MC Nguyên Khang và khoảnh khắc ấn tượng khi có chuyến tham quan trải nghiệm tới làng gốm truyền thống tại Hội An.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 7.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ hình ảnh đến trường học cả ngày. Được biết, nữ diễn viên đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 8.

Diễn viên Quỳnh Nga "đốn tim" người hâm mộ bằng vẻ đẹp xinh tươi, quyến rũ giữa không gian mùa thu ngập tràn sắc vàng.

(Ảnh FB nhân vật)

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 9.Tin sao 30/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Thúy Diễm và con gái Rosie, nhan sắc Ngọc Trinh gây sốt với tạo hình thanh xuân

GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm khiến người hâm mộ tan chảy với khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái Rosie, trong khi đó người mẫu Ngọc Trinh gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, ngọt ngào như thiếu nữ.

Lan Phương đưa con gái đi thủy cung , H ' Hen Niê nghỉ dưỡng châu Âu - Ảnh 10.Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý

GĐXH - Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ trầm trồ trước hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm, trong khi đó Quỳnh Nga xuất hiện với nhan sắc xinh tươi, ngọt ngào.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tuổi U90 của NSND Bạch Tuyết

Tuổi U90 của NSND Bạch Tuyết

Giải trí -

GĐXH - "Đi qua hơn 80 năm cuộc đời, tôi đã từng trải qua những tháng ngày sức khỏe mình phải dừng lại. Để rồi hiểu rằng, được đi lại bình thường, ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc yên lành… cũng là những điều vô cùng quý giá", NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Giọng ca mang quân hàm Đại úy gây chú ý tại Sao Mai 2026

Giọng ca mang quân hàm Đại úy gây chú ý tại Sao Mai 2026

Giải trí -

GĐXH - Sau 4 đêm thi trực tiếp của Sao Mai 2026, Đại úy Nguyễn Xuân Dũng (hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7) là một trong những giọng ca nhận được sự quan tâm của khán giả. Nam ca sĩ gây ấn tượng với giọng hát đẹp, giàu cảm xúc, được ban giám khảo đánh giá cao qua các vòng thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.