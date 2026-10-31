Tin sao 31/10: Hoa hậu H'Hen Niê tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình tại châu Âu, Lan Phương đưa con đi khám phá thủy cung
GĐXH - Diễn viên Lan Phương đưa con gái đi tham quan thủy cung, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng gia đình du lịch tại châu Âu.
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