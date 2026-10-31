Tin sao 31/10: Hoa hậu H'Hen Niê tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình tại châu Âu, Lan Phương đưa con đi khám phá thủy cung

4 giờ trước

GĐXH - "Đi qua hơn 80 năm cuộc đời, tôi đã từng trải qua những tháng ngày sức khỏe mình phải dừng lại. Để rồi hiểu rằng, được đi lại bình thường, ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc yên lành… cũng là những điều vô cùng quý giá", NSND Bạch Tuyết chia sẻ.