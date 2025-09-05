Vợ NSND Công Lý hé lộ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm và sức khỏe của chồng sau phẫu thuật
GĐXH - Chia sẻ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý, vợ nam nghệ sĩ đồng thời hé lộ tình hình sức khỏe của chồng.
Trên trang cá nhân mới đây, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý - đăng tải những khoảnh khắc của nam nghệ sĩ trên giường bệnh sau phẫu thuật sỏi thận. Có thể thấy, thần sắc của NSND Công Lý khá tươi tỉnh.
Ngọc Hà cảm thấy mừng vì kết quả sức khỏe của nam nghệ sĩ rất tích cực: Không tiểu đường, không mỡ. Đồng thời, vợ Công Lý cũng gửi lời cảm ơn đến nhiều người đã quan tâm, hỏi thăm trong những ngày qua.
"Thực sự những lúc như thế này là lúc yếu lòng nhưng mọi người yêu thương, động viên là nguồn hạnh phúc vô cùng lớn. Riêng ngày hôm qua đón đoàn nghệ sĩ mà quên không kịp chụp tấm nào vì cụ Lý mừng lắm. Chả bù cho từ hôm nhập viện đến lúc mổ, ngày nào cũng mếu. Em bé hay khóc lắm", vợ Công Lý chia sẻ.
Cùng với tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ, Ngọc Hà cũng đăng tải hình ảnh nhiều người quen đến thăm hỏi. Đáng chú ý, trong số những người đến bệnh viện có MC Thảo Vân. Hình ảnh nữ MC ngồi cạnh, thăm hỏi NSND Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.
Trước đây, cả hai từng có thời gian gắn bó trong hôn nhân và có chung một con trai - Gia Bảo (tên thân mật là Tít). Dù đã chia tay nhiều năm, hiện tại MC Thảo Vân và NSND Công Lý vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè văn minh, thường xuyên hỗ trợ và đồng hành trong việc chăm sóc con chung.
NSND Công Lý và vợ.
Trước đó, vợ Công Lý cho biết nam nghệ sĩ nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị sỏi thận. Dù đang có lịch trình công tác tại Hàn Quốc nhưng vợ Công Lý đã nhanh chóng tạm gác công việc, về lại Việt Nam để chăm sóc chồng. Thời gian nam nghệ sĩ nằm viện, ngoài vợ còn có mẹ và em gái hỗ trợ chăm sóc.
Vào năm 2021, NSND Công Lý từng trải qua biến cố sức khỏe, phải nhập viện vì đột quỵ. Căn bệnh này đã ảnh hưởng đến cuộc sống lẫn công việc của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, nhờ có vợ và gia đình chăm sóc chu đáo, anh đã qua giai đoạn khó khăn cũng như ngày càng có tiến triển tích cực.
