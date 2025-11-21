Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bố

Nguyễn Công Thục Anh là con gái NSND Công Lý và biên tập viên Thục Khuê mới đây ra mắt phim tài liệu "Có một chòm sao", tác phẩm ghi lại những lát cắt chân thật về cuộc đời và sự nghiệp của người cha nổi tiếng.

Thục Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô cho biết, việc chọn làm phim về bố là mong muốn được thấu cảm, nhìn sâu hơn vào thế giới nghệ thuật giàu cảm xúc mà NSND Công Lý đã dành cả đời theo đuổi.

NSND Công Lý và con gái Thục Anh trong phim.

Trong phim, nữ đạo diễn tái hiện biến cố lớn nhất của bố: Cơn đột quỵ năm 2021. Đó là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, bệnh viện không cho người nhà vào chăm sóc, NSND Công Lý phải một mình chống chọi trong bệnh phòng.

Nhìn lại giai đoạn ấy, Thục Anh gọi đó là "bất hạnh nhưng cũng là bước ngoặt lớn", bởi chính biến cố ấy khiến cô nhận ra mình yêu bố nhiều đến mức nào và sợ mất bố ra sao.

Cô xúc động nhớ lại khoảnh khắc ngày đầu vào thăm bố: "Bố bật khóc khi nhìn thấy tôi. Bố nhận ra tôi nhưng không nhớ nổi tên tôi." Sau cơn đột quỵ, NSND Công Lý thay đổi nhiều, không còn hào hứng với công việc và có thời điểm suốt một năm không ra khỏi nhà.

Bế tắc và lo lắng, Thục Anh viết một lá thư gửi bố, nhắc rằng khán giả vẫn yêu mến ông, gia đình cần ông và mong ông không buông xuôi vì biến cố bất ngờ.

Bức thư trở thành động lực quan trọng. Trong phim, NSND Công Lý dần bước ra ngoài nhiều hơn, quay lại trường quay với những vai diễn nhỏ và tinh thần cũng ổn định từng ngày. Với Thục Anh, đó là quá trình chứng kiến bố "sống lại một lần nữa".

NSND Công Lý.

Bên cạnh hành trình vượt bệnh tật, "Có một chòm sao" cũng mở ra những chi tiết đời sống riêng ít người biết. Thục Anh sinh năm 2001, bố mẹ ly hôn khi cô mới một tuổi và cô lớn lên cùng mẹ. Như nhiều đứa trẻ thuộc gia đình tan vỡ, Thục Anh từng cảm thấy tủi thân và nghĩ mình bị bỏ rơi. Đó từng là lý do khiến cô trách bố.

Nhưng càng trưởng thành, Thục Anh càng hiểu bố là người sống hết mình trong tình yêu và có cách thể hiện tình cảm khác biệt. Tuổi thơ của cô gắn với những quán nhậu - nơi bố ngồi trò chuyện với bạn bè, còn cô làm bài tập ngay bên cạnh. Chính trong những khoảnh khắc đời thường đó, tình phụ tử lại bộc lộ rõ nhất.

"Có một chòm sao" là phim tốt nghiệp của Thục Anh, từng tham dự Giải Cánh diều vàng 2023 và hiện được đăng tải trên YouTube để khán giả theo dõi. Với cô, bộ phim không chỉ là dấu mốc ra nghề mà còn là món quà dành cho người cha đã đóng góp nhiều cho nghệ thuật và dũng cảm vượt qua thử thách lớn nhất cuộc đời.