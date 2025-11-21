Thúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình' GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

Trong "Cưới vợ cho cha", hành trình ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) sốt ruột tìm vợ cho con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) dẫn dắt khán giả đi qua hàng loạt tình huống mai mối dở khóc, dở cười. Xuất hiện trong chuỗi những "ứng viên coi mắt" vốn đã đầy tréo ngoe, nhân vật Thuý Liễu vẫn tạo được dấu ấn riêng khi mang đến lối diễn vừa duyên dáng vừa hài hước.

Thuý Liễu được thủ vai bởi chính chàng hướng dẫn viên du lịch cùng tên từng "gây sốt" trên mạng xã hội. Ngoài đời, Thuý Liễu tên thật là Trần Duy Hiếu, hiện sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long. Anh được cư dân mạng yêu mến nhờ khả năng hoạt ngôn cùng phong thái dẫn chuyện khôi hài, thông minh.

Thúy Liễu trong phim "Cưới vợ cho cha".

Trong chuỗi các cuộc mai mối mà ông Sáu Sếu nhờ bà Hai Hành (NSND Hồng Vân) giới thiệu cho Út Tửng, phần lớn đều mang màu sắc "trời ơi đất hỡi" với mục đích tạo tiếng cười và đẩy cảm giác trớ trêu của người trong cuộc. Thuý Liễu là một trong những mối sau cùng, không được xây dựng với các tình tiết kịch hóa quá mức, mà chủ yếu xuất hiện qua vài phân đoạn ngắn.

Điều khiến Thuý Liễu trở nên đáng nhớ là cách anh xuất hiện rất tự nhiên: Chủ động, hoạt bát, nói năng trơn tru và bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn. Việc bày tỏ tình cảm với Út Tửng ngay từ lần đầu gặp mặt chính là điểm tạo nên đặc trưng của nhân vật.

Tình huống ấn tượng nhất có lẽ nằm ở phân cảnh Thuý Liễu sẵn sàng trao "nụ hôn đầu" cho Út Tửng, trong khi Út lại né tránh liên tục. Cú lệch hướng dẫn đến nụ hôn… trúng cái cột, rồi sau đó là cây dừa, vừa đủ ngây ngô, vừa đủ duyên dáng để khán giả bật cười. Đây không chỉ là một mảng miếng hài đơn thuần mà còn là một lát cắt nhỏ về sự lệch pha trong những cuộc mai mối nơi mỗi nhân vật đến với một kỳ vọng riêng khó hoà hợp.

Thúy Liễu lần đầu đóng phim nhưng nét diễn vẫn duyên dáng, cuốn hút người xem.

Ngoài đời, Thuý Liễu vốn đã quen mặt với khán giả mạng xã hội thông qua các video dẫn đoàn, tương tác với khách tại khu du lịch anh làm. Lối nói chuyện tinh tế, linh hoạt, pha trộn giữa duyên miệt vườn và sự nhạy bén trong cách dẫn dắt tình huống giúp anh trở thành một hiện tượng nhỏ trong cộng đồng mạng.

Khi bước sang vai trò diễn xuất trong "Cưới vợ cho cha", Thuý Liễu không cố "diễn" theo hướng quá khác mình ngoài đời. Ngược lại, nhân vật trong phim phần lớn giữ lại được lối nói chuyện duyên dàng, nhẹ nhàng vốn là "thương hiệu" của anh. Có thể thấy, phim không biến Thuý Liễu thành một nhân vật gây tranh cãi, mà đặt anh vào một vị trí vừa phải, đủ để khán giả nhận ra và ghi nhớ.

Chia sẻ về trải nghiệm đóng phim, Thuý Liễu bày tỏ: "Liễu rất thích và vinh dự khi được tham gia đóng phim "Cưới vợ cho cha". Tuy nhiên, hơn 90% Liễu vẫn cống hiến cho khu du lịch, Liễu không có ý định rẽ sang lĩnh vực truyền thông hay nghệ thuật. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hoặc trong sự cho phép của khu du lịch thì Liễu vẫn muốn theo đuổi đam mê nhỏ của mình là diễn xuất."

Thúy Liễu khi trò chuyện cùng khán giả.

Trong "Cưới vợ cho cha", vai Thuý Liễu không chiếm spotlight nhưng lại là "mảnh ghép" sáng giá. Nhân vật phụ này góp phần không nhỏ khuấy động không khí đầy duyên dáng đậm chất miền Tây, bổ sung vào "mâm cỗ" cảm xúc trong bộ phim về tình thân và tình yêu của mùa cưới năm nay. Khán giả đã yêu mến Thuý Liễu của Trần Duy Hiếu cũng như bộ phim "Cưới vợ cho cha" sẽ có cơ hội giao lưu cùng đoàn làm phim trong cinetour miền Tây tại Cần Thơ (ngày 21/11/2025) và các tỉnh Vĩnh Long, Mỹ Tho, Tiền Giang, Long An và Bến Tre (ngày 22/11/2025).

Thúy Liễu chia sẻ về vai diễn của phim.