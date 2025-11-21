Ngân hỏi Viễn lý do không lấy vợ, Đức chất vấn Nga về lời khai bịa đặt
GĐXH - Phát hiện ra âm mưu của chồng, Ngân đi uống rượu và say, Viễn tới cõng Ngân về và đã bị thám tử do Nghiêm thuê quay lại.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 "Cách em 1 milimet", sau khi biết chồng đang có âm mưu để tranh giành tài sản khi ly hôn, Ngân sốc và buồn bã. Cô đi uống rượu với Tú và tại đây, cô tâm sự rằng cô nghĩ mình sẽ thật thảm bại nếu ly hôn. Vì trong mắt mọi người cô luôn là một người mẫu mực, thành công nên thất bại trong ly hôn hẳn là điều gì đó sẽ khiến hình ảnh của cô suy giảm.
Cũng trong cuộc uống rượu, Ngân nói rằng phản bội hoá ra không phải điều tệ nhất mà còn những thứ đáng kinh tởm hơn. Mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn trong Ngân sau khi cô nghe được âm mưu và kế hoạch xấu xa của Nghiêm nhằm đối phó với mình.
Vì Ngân quá say nên Viễn đã tới và cõng cô về, hình ảnh của cả hai đã bị thám tử do Trung thuê ghi lại. Nghiêm đã nhờ Trung tìm cách ghi lại mọi bằng chứng của Ngân và Viễn nhằm giúp hắn có lợi thế khi cả hai ra toà. Nghiêm đã nói rằng nếu không có, Trung có thể giúp hắn nguỵ tạo bằng chứng.
Trong lúc say và được Viễn cõng về, Ngân đã hỏi Viễn: "Tại sao anh không lấy vợ, sinh con, sao cứ mãi một mình như vậy?". Đáp lại, Viễn nói mình không giống Ngân, lấy bậy lấy bạ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Đức đã biết về lời khai của Nga và anh vô cùng đau lòng khi đọc những gì bạn gái nói về tình huống dẫn đến cuộc ẩu đả của Đức với Nghiêm. Trong lời khai của Nga, Nghiêm không làm gì hại cô và mọi chuyện bị đẩy đi quá xa là do Đức ghen tuông nên mới có hành động nông nổi.
Đức quyết định nói chuyện thẳng thắn với Nga. Vậy là điều Nga lo lắng nhất cuối cùng đã đến, cô nàng lúng túng trước mặt bạn trai.
Tập 24 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng vào 20h ngày 21/11 trên kênh VTV3.
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
GĐXH - Phát hiện bạn gái gian dối trong lời khai tại cơ quan công an, Đức đã chủ động nói chuyện và chia tay Nga.
GĐXH - Thục Anh – con gái NSND Công Lý vừa giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời và hành trình vượt bệnh tật của bố.
GĐXH - Từ hướng dẫn viên du lịch gây sốt trên mạng đến diễn viên trên màn ảnh rộng, Thuý Liễu mang đến cho phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" những khoảnh khắc hài hước và nhẹ nhàng với vai diễn cùng tên đầy ấn tượng. Trong phim này, anh đóng cùng 2 nghệ sĩ sân khấu gạo cội NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân.
GĐXH - Trong tập 15 "Lằn ranh", cuộc gặp bí ẩn của Vinh và kiểm sát viên Đình cho thấy có dấu hiệu của việc làm lọt thông tin điều tra, trong khi đó Viên trên đường lẩn trốn đã tới bệnh viện để xử lý vết thương.
GĐXH - Trong tập 23 "Cách em 1 milimet", Ngân cay đắng khi nghe lỏm được âm mưu của Nghiêm.
GĐXH - Trong tập 14 "Lằn ranh", dự án chung cư Trinh Tam bộc lộ nhiều vấn đề khiến ai cũng e ngại, đồng thời hé lộ nhiều góc khuất liên quan tới các sai phạm ở dự án này.
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
