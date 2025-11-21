Ngân hỏi Viễn lý do không lấy vợ, Đức chất vấn Nga về lời khai bịa đặt

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 "Cách em 1 milimet", sau khi biết chồng đang có âm mưu để tranh giành tài sản khi ly hôn, Ngân sốc và buồn bã. Cô đi uống rượu với Tú và tại đây, cô tâm sự rằng cô nghĩ mình sẽ thật thảm bại nếu ly hôn. Vì trong mắt mọi người cô luôn là một người mẫu mực, thành công nên thất bại trong ly hôn hẳn là điều gì đó sẽ khiến hình ảnh của cô suy giảm.

Cũng trong cuộc uống rượu, Ngân nói rằng phản bội hoá ra không phải điều tệ nhất mà còn những thứ đáng kinh tởm hơn. Mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn trong Ngân sau khi cô nghe được âm mưu và kế hoạch xấu xa của Nghiêm nhằm đối phó với mình.

Ngân sụp đổ khi biết rõ về chồng và viễn cảnh ly hôn mới thực sự là đáng sợ trong cô. Ảnh VTV

Vì Ngân quá say nên Viễn đã tới và cõng cô về, hình ảnh của cả hai đã bị thám tử do Trung thuê ghi lại. Nghiêm đã nhờ Trung tìm cách ghi lại mọi bằng chứng của Ngân và Viễn nhằm giúp hắn có lợi thế khi cả hai ra toà. Nghiêm đã nói rằng nếu không có, Trung có thể giúp hắn nguỵ tạo bằng chứng.

Trong lúc say và được Viễn cõng về, Ngân đã hỏi Viễn: "Tại sao anh không lấy vợ, sinh con, sao cứ mãi một mình như vậy?". Đáp lại, Viễn nói mình không giống Ngân, lấy bậy lấy bạ.

Hình ảnh Viễn cõng Ngân về đã bị thám tử của Nghiêm quay lại. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Đức đã biết về lời khai của Nga và anh vô cùng đau lòng khi đọc những gì bạn gái nói về tình huống dẫn đến cuộc ẩu đả của Đức với Nghiêm. Trong lời khai của Nga, Nghiêm không làm gì hại cô và mọi chuyện bị đẩy đi quá xa là do Đức ghen tuông nên mới có hành động nông nổi.

Đức quyết định nói chuyện thẳng thắn với Nga. Vậy là điều Nga lo lắng nhất cuối cùng đã đến, cô nàng lúng túng trước mặt bạn trai.

Tập 24 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng vào 20h ngày 21/11 trên kênh VTV3.

Ngân sốc nặng khi biết âm mưu đáng sợ của chồng GĐXH - Trong tập 23 "Cách em 1 milimet", Ngân cay đắng khi nghe lỏm được âm mưu của Nghiêm.

Dự án Trinh Tam liên tục vướng rắc rối, căng thẳng cuộc đua vị trí Giám đốc Sở tài chính GĐXH - Trong tập 14 "Lằn ranh", dự án chung cư Trinh Tam bộc lộ nhiều vấn đề khiến ai cũng e ngại, đồng thời hé lộ nhiều góc khuất liên quan tới các sai phạm ở dự án này.