Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa, chuẩn rich kids sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'

Thứ hai, 10:00 03/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Bé Bồ Câu - con gái Phan Như Thảo mới đây được gia đình tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi lên 9 trong không khí ngập tràn niềm vui. Ở đời thực, cô bé có vóc dáng cao lớn vượt trội và ngày càng xinh xắn.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 2.

Bồ Câu - con gái Phan Như Thảo và đại gia Đức An mới đây đã có lễ sinh nhật vui vẻ, ấm cúng. Phan Như Thảo đã viết những lời chúc đến con gái cưng: "Chúc mừng em bé Bồ Câu 9 tuổi. Mong con sẽ luôn hạnh phúc, với thật nhiều tình yêu, sự yêu thương và luôn sống giữa những điều tuyệt vời nhất thế gian này mà mẹ và ba dành cho con".

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 3.

Điều tuyệt vời nhất mà Phan Như Thảo cùng chồng - đại gia Đức An dành cho con gái chính là cuộc sống đầy đủ tình yêu thương và vật chất.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 4.

Ngoài việc cho con ở nhà biệt thự siêu sang, đi xe xịn và trải nghiệm những chuyến đi chơi đắt đỏ xa xỉ thì vợ chồng Phan Như Thảo còn chú trọng cho con gái học ở ngôi trường tốt nhất.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 5.

Theo đó, bé Bồ Câu được tham gia học trường Quốc tế có mức học phí đắt đỏ, với lớp 4, riêng học phí hàng trăm triệu đồng một năm. Tại đây, cô bé không chỉ được học văn hóa mà còn được bồi dưỡng nhiều năng khiếu nghệ thuật khác như đàn, hát...

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 6.

Phan Như Thảo cũng luôn tự hào về con gái nhỏ xinh xắn của mình. Cách đây ít tháng, người đẹp còn tự hào chia sẻ bức ảnh con gái Bồ Câu được fanpage chính thức của trường tuyên dương khi tham gia vào một sự kiện biểu diễn âm nhạc của trường. Hình ảnh Bồ Câu được đăng tải đầu tiên cùng với các bạn học khác.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 7.

Ngoài chăm ngoan, học tốt, con gái Phan Như Thảo còn tham gia cùng mẹ trong nhiều sự kiện. Mỗi lần Bồ Câu xuất hiện đều gây sự chú ý với khán giả bởi vẻ ngoài thông minh, lanh lợi.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 8.

Bồ Câu thừa hưởng gen trội của cả ba lẫn mẹ. Cô bé hiện có chiều cao vượt trội cùng gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa - Ảnh 9.

Bồ Câu lớn lên trong sự yêu thương đầy đủ của cả ba lẫn mẹ. Dù bận rộn công việc kinh doanh lẫn các hoạt động giải trí nhưng Phan Như Thảo cùng ông xã luôn cân đối thời gian để được gần con nhiều hơn.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
Tòa soạn Quảng cáo
Top