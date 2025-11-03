Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa, chuẩn rich kids sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'

Bồ Câu - con gái Phan Như Thảo và đại gia Đức An mới đây đã có lễ sinh nhật vui vẻ, ấm cúng. Phan Như Thảo đã viết những lời chúc đến con gái cưng: "Chúc mừng em bé Bồ Câu 9 tuổi. Mong con sẽ luôn hạnh phúc, với thật nhiều tình yêu, sự yêu thương và luôn sống giữa những điều tuyệt vời nhất thế gian này mà mẹ và ba dành cho con".