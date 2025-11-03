Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất
GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.
Cố ca sĩ Phi Nhung, giọng ca ngọt ngào của "Bông điên điển", "Lý con sáo Bạc Liêu" từng là một trong những tên tuổi được yêu mến nhất của dòng nhạc dân ca Việt Nam. Năm 2021, chị ra đi mãi mãi sau thời gian chống chọi với Covid-19, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi trong lòng khán giả và đặc biệt là cô con gái Wendy Phạm, đang sinh sống tại Mỹ.
Từ khi mẹ mất, Wendy nhiều lần chia sẻ những bức ảnh cũ chụp cùng mẹ lên mạng xã hội, kèm những dòng chữ đầy thương nhớ: "Con mãi yêu Mẹ. Càng lớn càng thấy nhớ mẹ hơn. Chỉ ước được quay lại những ngày ấy". Với Wendy, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người bạn, là chỗ dựa tinh thần, là hình mẫu sống bao dung và kiên cường. Dù khoảng cách âm dương chia lìa, tình mẹ con ấy vẫn bền chặt qua từng bức ảnh, từng ký ức. Mỗi lần nhìn lại, Wendy như được sống lại tuổi thơ ấm áp trong vòng tay người mẹ hiền - người phụ nữ đã hiến dâng trọn cuộc đời cho nghệ thuật và cho con.
