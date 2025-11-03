Mới nhất
Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Thứ hai, 19:59 03/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.

Cố ca sĩ Phi Nhung, giọng ca ngọt ngào của "Bông điên điển", "Lý con sáo Bạc Liêu" từng là một trong những tên tuổi được yêu mến nhất của dòng nhạc dân ca Việt Nam. Năm 2021, chị ra đi mãi mãi sau thời gian chống chọi với Covid-19, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi trong lòng khán giả và đặc biệt là cô con gái Wendy Phạm, đang sinh sống tại Mỹ.

Từ khi mẹ mất, Wendy nhiều lần chia sẻ những bức ảnh cũ chụp cùng mẹ lên mạng xã hội, kèm những dòng chữ đầy thương nhớ: "Con mãi yêu Mẹ. Càng lớn càng thấy nhớ mẹ hơn. Chỉ ước được quay lại những ngày ấy". Với Wendy, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người bạn, là chỗ dựa tinh thần, là hình mẫu sống bao dung và kiên cường. Dù khoảng cách âm dương chia lìa, tình mẹ con ấy vẫn bền chặt qua từng bức ảnh, từng ký ức. Mỗi lần nhìn lại, Wendy như được sống lại tuổi thơ ấm áp trong vòng tay người mẹ hiền - người phụ nữ đã hiến dâng trọn cuộc đời cho nghệ thuật và cho con.

- Ảnh 1.

Thuở nhỏ, Wendy Phạm luôn được mẹ bế ẵm trên tay. Với Phi Nhung, con gái chính là món quà quý giá nhất sau những năm tháng tuổi trẻ đầy sóng gió.

- Ảnh 2.

Khoảnh khắc hai mẹ con chụp cùng nhau, ánh mắt Phi Nhung luôn nhìn con với niềm tự hào lặng lẽ.

- Ảnh 3.

Khi còn sống, dù bận rộn với lịch diễn dày đặc, Phi Nhung vẫn luôn tranh thủ gọi điện, gửi lời yêu thương cho con gái ở Mỹ. Mẹ bảo: “Chỉ cần con bình an là mẹ yên lòng rồi".

- Ảnh 4.

Wendy từng kể, mẹ không chỉ là người sinh ra cô mà còn là người truyền cảm hứng sống, dạy cô cách mạnh mẽ, biết yêu thương và cho đi.

- Ảnh 5.

Ngày Phi Nhung qua đời, Wendy gần như gục ngã. Nhưng cô đã đứng dậy, thay mẹ tiếp nối những điều tốt đẹp mà mẹ để lại cho đời.

- Ảnh 6.

Những bức ảnh kỷ niệm được Wendy lưu giữ cẩn thận, mỗi lần nhìn lại là một lần nước mắt rơi. “Giá như có thể ôm mẹ thêm một lần nữa...”, cô viết.

- Ảnh 7.

Wendy Phạm hiện sống tại Mỹ, làm y tá như mẹ từng mong muốn. Cô nói, chăm sóc bệnh nhân khiến cô cảm thấy như đang tiếp nối trái tim nhân hậu của mẹ.

- Ảnh 8.

Trên trang cá nhân, Wendy thường chia sẻ hình ảnh Phi Nhung cùng lời nhắn: “Con mãi yêu mẹ.” Dòng chữ giản dị nhưng chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ.

- Ảnh 9.

Mới đây, Wendy Phạm khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ hình ảnh được tạo bằng AI. Trong đó, ba con nhỏ cùng xuất hiện bên bà ngoại Phi Nhung. Dù chỉ là “khoảnh khắc ảo”, bức ảnh vẫn chứa đựng tình yêu thật, như một cách để các con của cô được “gặp bà” và cảm nhận hơi ấm gia đình mà Wendy luôn trân trọng gìn giữ.

- Ảnh 10.

Những dịp đặc biệt như sinh nhật hay Lễ Vu Lan, Wendy luôn đến chùa cầu nguyện cho mẹ. Hình bóng mẹ vẫn ở đó trong từng hơi thở, từng lời cầu an. Dù năm tháng trôi qua, Wendy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền giống mẹ. Trong tim cô, Phi Nhung chưa bao giờ rời xa - mẹ vẫn ở đây, trong từng kỷ niệm, từng nốt nhạc ru con năm nào.


An Trần
