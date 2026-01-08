Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Trong một chương trình mới phát sóng của VTV, Mạnh Trường không ngại tiết lộ vợ chính là người chín chắn, hiểu chuyện và luôn giúp anh hoàn thiện. Khi được phóng viên hỏi vợ có ghen không, Mạnh Trường thẳng thắn cho hay: "Nếu thời là sinh viên và đóng phim đầu tiên mà hỏi bạn gái có ghen không thì mới hợp lý. Đến giờ chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu và vợ tôi đã theo dõi quá trình làm bao nhiêu phim của tôi thì việc ghen bây giờ là quá thừa thãi".