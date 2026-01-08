Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?
GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.
Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuậtGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Góp mặt tại đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn" với những bản hòa tấu đầy cảm xúc, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền không chỉ gây ấn tượng bởi tiếng đàn điêu luyện mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với chị, âm nhạc và tinh thần tích cực là nền tảng cốt lõi để duy trì ngọn lửa nghệ thuật.
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bốXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.
Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh ThiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...
Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh đến từ Thanh Hóa đang gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc và mơ ước trở thành BTV tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.
Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?
‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.