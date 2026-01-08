Mới nhất
Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Thứ năm, 16:11 08/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 2.

Mạnh Trường và Hồng Diễm là cặp đôi quốc dân được khán giả truyền hình yêu mến qua những bộ phim đậm chất lãng mạn mang hơi thở cuộc sống gia đình. Mới đây, cả hai đã quyết định thử thách trong phim chính luận "Lằn ranh". Cú "chuyển mình" của cặp đôi này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nếu Hồng Diễm vào vai Viện phó Viện kiểm sát cương nghị thì Mạnh Trường lại vào vai Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm khó đoán.

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 3.

Đây là vai diễn có tính cách phức tạp, bí ẩn, đa màu sắc, vừa có thể là người tốt, vừa có thể là phản diện, gây tò mò lớn cho khán giả. Vai diễn này khác với hình tượng soái ca quen thuộc và mang nhiều thử thách, khiến anh phải thể hiện nhiều khía cạnh, có lúc đối đầu với Hồng Diễm.

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 4.

Trước khi vào vai diễn Phạm Ngọc Triển đa màu này, Mạnh Trường nổi tiếng với khán giả của VFC qua các phim gây sốt như: Bí mật tam giác vàng, Hoa nở trái mùa, Zippo, Mù tạt và Em, Tuổi thanh xuân 2, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Hương vị tình thân, Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian...

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 5.

Mạnh Trường có thể nói là nam diễn viên bền bỉ và chịu mọi thử thách trong sự nghiệp diễn xuất. Hàng chục năm qua, anh đã phủ sóng trên phim giờ vàng với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ. Anh chấp nhận làm mới mình và không ngại những vai diễn khó để chinh phục khán giả.

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 6.

Với Mạnh Trường, anh coi sự nghiệp diễn xuất như "hơi thở" của mình để nhập tâm cho vai diễn. Chính điều đó đã giúp Mạnh Trường nhận được nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp diễn xuất như: Năm 2021, anh nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Giải Cánh diều 2020. Năm 2022, anh đã nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards. Năm 2025, trên sân khấu trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42, Mạnh Trường giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai tác phẩm phim truyền hình “Chúng ta của 8 năm sau”, “Không thời gian” do anh đảm nhận vai chính đều giành giải Vàng chung cuộc.

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 7.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Mạnh Trường có hôn nhân viên mãn bên vợ làm việc ngoài ngành. Nam diễn viên tuổi Sửu lập gia đình từ 23 tuổi với bạn gái cùng lớp. Ai là fan và theo dõi trang cá nhân của Mạnh Trường thì sẽ nhận thấy cuộc sống của anh hoàn toàn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc.

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 8.

Trong một chương trình mới phát sóng của VTV, Mạnh Trường không ngại tiết lộ vợ chính là người chín chắn, hiểu chuyện và luôn giúp anh hoàn thiện. Khi được phóng viên hỏi vợ có ghen không, Mạnh Trường thẳng thắn cho hay: "Nếu thời là sinh viên và đóng phim đầu tiên mà hỏi bạn gái có ghen không thì mới hợp lý. Đến giờ chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu và vợ tôi đã theo dõi quá trình làm bao nhiêu phim của tôi thì việc ghen bây giờ là quá thừa thãi".

Mạnh Trường Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực - Ảnh 9.

Mạnh Trường chia sẻ, họ đã có gần 2 thập kỷ cả thời gian yêu và cưới, chính vì vậy vợ anh thấu hiểu và luôn biết chồng mình là người như thế nào. Sự tin tưởng và tôn trọng đã giúp cuộc sống hôn nhân của Mạnh Trường thăng hoa. Có thể nói ở tuổi 40, cuộc sống của Mạnh Trường trọn vẹn cả sự nghiệp lẫn đời tư. Tuy nhiên, anh luôn phải cố gắng trong nghề vì vợ là khán giả khó tính. Anh tiết lộ với VTV: "Vợ tôi là một trong những khán giả rất khó tính, phân đoạn nào tôi làm mà vợ khen thì ít lắm, không nhiều đâu".

Ảnh: FBNV

