MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.

Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 diễn ra vào lúc 20h, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống. Đây là sự kiện khép lại hành trình 3 tháng đầy nỗ lực, bền bỉ của hàng nghìn ứng viên trên khắp cả nước. Cuộc thi do Báo Sức khỏe&Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức.

MC Vũ Mạnh Cường và BTV, Á hậu Thụy Vân đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn'.

Đồng hành dẫn dắt lễ trao giải có MC Vũ Mạnh Cường và Á hậu Thụy Vân. Với một nam MC chuyên dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc nổi tiếng trong làng giải trí thì việc dẫn dắt một chương trình mang màu sắc tích cực như Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' mang một tầng ý nghĩa đặc biệt.

MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ: "Tôi rất vinh hạnh khi được dẫn chương trình Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' mùa 4. Đây là một cuộc thi tâm huyết với những câu chuyện hay về hành trình nỗ lực thay đổi bản thân mình để trở nên tốt hơn. Chính điều ấy khiến cho tôi cảm thấy rất hân hạnh khi được đồng hành trong lễ trao giải".

MC Vũ Mạnh Cường muốn lan tỏa thông điệp tích cực của Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' đến mọi người.

MC Vũ Mạnh Cường còn cho rằng việc khỏe mạnh chính là nền tảng để mỗi chúng ta trở nên đẹp hơn. Sức khỏe chính là tất cả. Với các thí sinh tham gia cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn', nam MC nghĩ rằng các thí sinh không chỉ có giải thưởng mà họ còn được trải nghiệm hành trình quý giá để làm thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực có lợi cho sức khỏe và sắc vóc. Điều quan trọng nữa đó là các thí sinh đã lan tỏa được thông điệp tích cực ấy đến những người xung quanh như các thành viên trong gia đình hay bạn bè...

MC Vũ Mạnh Cường cho rằng, sức khỏe chính là yếu tố tiên quyết giúp chúng ta đẹp hơn.

Về bản thân mình, MC Vũ Mạnh Cường thừa nhận việc có lối sống lành mạnh tích cực giúp anh lạc quan và vui vẻ hơn. "Tôi trước đây là người lười tập luyện thể dục thể thao, chỉ có thời gian rảnh tôi mới đi tập. Nhưng tới thời điểm này, tôi đã dành cho mình một thời gian cố định trong ngày để tập thể dục, chăm sóc cơ thể. Đó trở thành một thói quen của tôi trong cuộc sống. Từ khi có thói quen này, tôi thấy cuộc sống của mình vui vẻ và lạc quan hơn. Vì vậy tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ là một sự tham khảo cho mọi người. Dù mê công việc đến đâu nhưng các bạn vẫn nên quan tâm đến sức khỏe và yêu bản thân mình hơn. Bởi ngày hôm nay mình khỏe thì chắc chắn ngày mai sẽ tốt hơn rất nhiều", MC Vũ Mạnh Cường nói.

Từ khi có thói quen tập thể dục, MC Vũ Mạnh Cường sống lạc quan hơn.

Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất khi họ có một hành trình tuyệt vời để thay đổi bản thân. Câu chuyện của họ đã mang đến cho mọi người một năng lượng tích cực, tươi mới. MC Vũ Mạnh Cường cũng có đôi lời nhắn gửi đến họ: "Với những thí sinh giành được giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' thì các bạn hãy cứ tiếp tục lan tỏa câu chuyện tích cực của mình. Không chỉ trong cuộc thi mà hãy giữ thói quen sống lành mạnh tích cực của mình và lan tỏa cho tất cả mọi người".

Vũ Mạnh Cường được khán giả biết là một nam MC, VJ, nhà từ thiện, biên tập viên kiêm diễn viên. Anh nổi tiếng với vai trò MC tại nhiều chương trình truyền hình, cầu truyền hình trực tiếp trong nước và được mệnh danh là “MC của các cuộc thi Hoa hậu”, đồng thời là MC Việt Nam duy nhất của Lễ trao giải Nghệ sĩ Châu Á.

