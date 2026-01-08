MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'
GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường mới đây đã đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' vào tối 7/1 của báo Sức khỏe & Đời sống. Anh nhận thấy rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe với sự lan tỏa tích cực đến mọi người thông qua cuộc thi này.
Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 diễn ra vào lúc 20h, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống. Đây là sự kiện khép lại hành trình 3 tháng đầy nỗ lực, bền bỉ của hàng nghìn ứng viên trên khắp cả nước. Cuộc thi do Báo Sức khỏe&Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức.
Đồng hành dẫn dắt lễ trao giải có MC Vũ Mạnh Cường và Á hậu Thụy Vân. Với một nam MC chuyên dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc nổi tiếng trong làng giải trí thì việc dẫn dắt một chương trình mang màu sắc tích cực như Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' mang một tầng ý nghĩa đặc biệt.
MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ: "Tôi rất vinh hạnh khi được dẫn chương trình Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' mùa 4. Đây là một cuộc thi tâm huyết với những câu chuyện hay về hành trình nỗ lực thay đổi bản thân mình để trở nên tốt hơn. Chính điều ấy khiến cho tôi cảm thấy rất hân hạnh khi được đồng hành trong lễ trao giải".
MC Vũ Mạnh Cường còn cho rằng việc khỏe mạnh chính là nền tảng để mỗi chúng ta trở nên đẹp hơn. Sức khỏe chính là tất cả. Với các thí sinh tham gia cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn', nam MC nghĩ rằng các thí sinh không chỉ có giải thưởng mà họ còn được trải nghiệm hành trình quý giá để làm thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực có lợi cho sức khỏe và sắc vóc. Điều quan trọng nữa đó là các thí sinh đã lan tỏa được thông điệp tích cực ấy đến những người xung quanh như các thành viên trong gia đình hay bạn bè...
Về bản thân mình, MC Vũ Mạnh Cường thừa nhận việc có lối sống lành mạnh tích cực giúp anh lạc quan và vui vẻ hơn. "Tôi trước đây là người lười tập luyện thể dục thể thao, chỉ có thời gian rảnh tôi mới đi tập. Nhưng tới thời điểm này, tôi đã dành cho mình một thời gian cố định trong ngày để tập thể dục, chăm sóc cơ thể. Đó trở thành một thói quen của tôi trong cuộc sống. Từ khi có thói quen này, tôi thấy cuộc sống của mình vui vẻ và lạc quan hơn. Vì vậy tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ là một sự tham khảo cho mọi người. Dù mê công việc đến đâu nhưng các bạn vẫn nên quan tâm đến sức khỏe và yêu bản thân mình hơn. Bởi ngày hôm nay mình khỏe thì chắc chắn ngày mai sẽ tốt hơn rất nhiều", MC Vũ Mạnh Cường nói.
Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất khi họ có một hành trình tuyệt vời để thay đổi bản thân. Câu chuyện của họ đã mang đến cho mọi người một năng lượng tích cực, tươi mới. MC Vũ Mạnh Cường cũng có đôi lời nhắn gửi đến họ: "Với những thí sinh giành được giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' thì các bạn hãy cứ tiếp tục lan tỏa câu chuyện tích cực của mình. Không chỉ trong cuộc thi mà hãy giữ thói quen sống lành mạnh tích cực của mình và lan tỏa cho tất cả mọi người".
Vũ Mạnh Cường được khán giả biết là một nam MC, VJ, nhà từ thiện, biên tập viên kiêm diễn viên. Anh nổi tiếng với vai trò MC tại nhiều chương trình truyền hình, cầu truyền hình trực tiếp trong nước và được mệnh danh là “MC của các cuộc thi Hoa hậu”, đồng thời là MC Việt Nam duy nhất của Lễ trao giải Nghệ sĩ Châu Á.
Ảnh: NVCC
Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.
Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.
Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuậtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Góp mặt tại đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn" với những bản hòa tấu đầy cảm xúc, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền không chỉ gây ấn tượng bởi tiếng đàn điêu luyện mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với chị, âm nhạc và tinh thần tích cực là nền tảng cốt lõi để duy trì ngọn lửa nghệ thuật.
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bốXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.
Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh ThiGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...
Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh đến từ Thanh Hóa đang gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc và mơ ước trở thành BTV tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.