Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh
GĐXH - NSND Quốc Khánh mới đây vướng tin đồn về sức khỏe, ngay lập tức anh đã phủ nhận và có hình ảnh mới nhất bên bạn bè.
Ngày 7/1, MXH và nhiều trang tin xuất hiện thông tin về sức khỏe NSND Quốc Khánh. Khi hỏi về tin đồn ung thư di căn nặng đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện, nam nghệ sĩ cho biết sức khỏe hiện tại của anh vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội.
NSND Quốc Khánh xuất hiện giữa tin đồn tiêu cực về sức khỏe.
Sau đó, NSND Quốc Khánh đã xuất hiện trên Facebook của NSƯT Quang Thắng với hình ảnh đi ăn cùng mọi người. Thái độ bình thản của NSND Quốc Khánh khiến người hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của anh.
Trước đó, khi rò rỉ tin tức về sức khỏe của NSND Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an khán giả. "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?", Táo Kinh tế cho hay.
NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, anh sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Mỗi mùa "Táo quân" đi qua, Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng từ những câu thoại đắt giá đến hành động, cử chỉ dí dỏm.
Năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.
Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyểnXem - nghe - đọc - 35 phút trước
GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.
'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTVGiải trí - 40 phút trước
GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã có những chia sẻ về việc 'Táo Quân' dừng phát sóng. Chị cho biết bản thân cũng có nhiều tiếc nuối như khán giả.
Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.
Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.
MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường mới đây đã đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' vào tối 7/1 của báo Sức khỏe & Đời sống. Anh nhận thấy rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe với sự lan tỏa tích cực đến mọi người thông qua cuộc thi này.
Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.
Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồngXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.
Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuậtGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Góp mặt tại đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn" với những bản hòa tấu đầy cảm xúc, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền không chỉ gây ấn tượng bởi tiếng đàn điêu luyện mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với chị, âm nhạc và tinh thần tích cực là nền tảng cốt lõi để duy trì ngọn lửa nghệ thuật.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.