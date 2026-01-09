Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh

Thứ sáu, 08:04 09/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Quốc Khánh mới đây vướng tin đồn về sức khỏe, ngay lập tức anh đã phủ nhận và có hình ảnh mới nhất bên bạn bè.

Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?

Ngày 7/1, MXH và nhiều trang tin xuất hiện thông tin về sức khỏe NSND Quốc Khánh. Khi hỏi về tin đồn ung thư di căn nặng đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện, nam nghệ sĩ cho biết sức khỏe hiện tại của anh vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội.

NSND Quốc Khánh xuất hiện giữa tin đồn tiêu cực về sức khỏe.

Sau đó, NSND Quốc Khánh đã xuất hiện trên Facebook của NSƯT Quang Thắng với hình ảnh đi ăn cùng mọi người. Thái độ bình thản của NSND Quốc Khánh khiến người hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của anh.

Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh - Ảnh 3.

NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua vai diễn "Ngọc Hoàng" trong "Táo Quân".

Trước đó, khi rò rỉ tin tức về sức khỏe của NSND Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an khán giả. "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?", Táo Kinh tế cho hay.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, anh sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Mỗi mùa "Táo quân" đi qua, Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng từ những câu thoại đắt giá đến hành động, cử chỉ dí dỏm.

Năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.

Vân Dung thổn thức làm thơ "tạm biệt" Táo Quân sau 20 năm gắn bóVân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Xem - nghe - đọc - 35 phút trước

GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

Giải trí - 40 phút trước

GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã có những chia sẻ về việc 'Táo Quân' dừng phát sóng. Chị cho biết bản thân cũng có nhiều tiếc nuối như khán giả.

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.

MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'

MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường mới đây đã đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' vào tối 7/1 của báo Sức khỏe & Đời sống. Anh nhận thấy rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe với sự lan tỏa tích cực đến mọi người thông qua cuộc thi này.

Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'

Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.

Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuật

Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuật

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Góp mặt tại đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn" với những bản hòa tấu đầy cảm xúc, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền không chỉ gây ấn tượng bởi tiếng đàn điêu luyện mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với chị, âm nhạc và tinh thần tích cực là nền tảng cốt lõi để duy trì ngọn lửa nghệ thuật.

Xem nhiều

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

Giải trí
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top