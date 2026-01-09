Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh

Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao? GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?

Ngày 7/1, MXH và nhiều trang tin xuất hiện thông tin về sức khỏe NSND Quốc Khánh. Khi hỏi về tin đồn ung thư di căn nặng đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện, nam nghệ sĩ cho biết sức khỏe hiện tại của anh vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội.

NSND Quốc Khánh xuất hiện giữa tin đồn tiêu cực về sức khỏe.

Sau đó, NSND Quốc Khánh đã xuất hiện trên Facebook của NSƯT Quang Thắng với hình ảnh đi ăn cùng mọi người. Thái độ bình thản của NSND Quốc Khánh khiến người hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của anh.



NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua vai diễn "Ngọc Hoàng" trong "Táo Quân".

Trước đó, khi rò rỉ tin tức về sức khỏe của NSND Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an khán giả. "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?", Táo Kinh tế cho hay.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, anh sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Mỗi mùa "Táo quân" đi qua, Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng từ những câu thoại đắt giá đến hành động, cử chỉ dí dỏm. Năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.