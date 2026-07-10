Quang Hiếu (Doãn Quốc Đam) bị chất vấn về tổ chức đặt bom

Trong trích đoạn tập 5 phim "Trời cao nguyên xanh", tại cơ quan công an, Quang Hiếu (Doãn Quốc Đam) bị cán bộ điều tra liên tục chất vấn về việc lập kế hoạch, giao cho Y Lanh in ấn tài liệu. Hiếu còn giao cho Lý tìm người mang quả bom đến sân khấu biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đại úy Tuấn (Xuân Phúc) nhận định kế hoạch của Hiếu nhằm nhận nguồn tài trợ từ các phần tử phản động, nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, Quang Hiếu vẫn phủ nhận cáo buộc và khẳng định: "Chúng tôi không phải là khủng bố".

Quang Hiếu chưa thừa nhận hành vi khủng bố. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại nhà Vân (Ngọc Anh), mẹ cô yêu cầu con gái nghiêm túc trao đổi về chuyện tình cảm với Tuấn. Bà bày tỏ sự băn khoăn khi Vân quyết định tiến tới hôn nhân với một chiến sĩ công an.

Vân khẳng định Tuấn là người đẹp trai, tài giỏi, có công việc ổn định, xuất thân trong gia đình nền nếp, mẹ cô vẫn lo lắng về đặc thù công việc của Tuấn. Bà cho rằng ngay cả cấp trên của anh cũng luôn tất bật, áp lực và ít có thời gian dành cho gia đình. Vì vậy, bà mong con gái cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mẹ của Vân chưa chấp nhận việc con gái yêu người chiến sĩ công an. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h ngày 10/7 trên VTV1.

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