Chuyến hàng lớn của trùm ma túy Lão Công vừa cướp được đã bị triệt phá

Trong tập 7 phim "Lửa trắng", băng Santana quyết định vận chuyển một chuyến hàng vào Sơn Hải nhưng trước khi chúng thực hiện cuộc vận chuyển này, một loạt những vấn đề đã được nhóm khơi lên. Cụ thể như việc Viên vượn mò đến công ty Hoàng Công và đâm trọng thương Huấn và mang ra khỏi công ty.

Việc làm của Viên vượn với máu me để lại hiện trường đã buộc Cương đen phải báo án lên công an. Các nhân viên điều tra sau đó đã được cử đến công ty Hoàng Công.

Với cá nhân Cương đen, sau khi xem camera, hắn dễ dàng biết được sự tình do ai tạo ra. Cương sau đó đã có cuộc hẹn với Tiến Lẩu, tại đây, Cương nói thẳng về mớ rắc rối Lê Trường cho tay chân gây ra. Tiến Lẩu phủ nhận, chuyện rắc rối này không do băng của hắn tạo ra.

Cương đen tìm gặp Tiến Lẩu để hỏi rõ xem ai gây ra vụ đâm trọng thương Huấn. Ảnh VTV

Trên thực tế, ngoài việc tìm Tiến Lẩu để nói chuyện hợp đồng giữa 2 bên, Cương đen còn muốn hỏi thăm tình hình Huấn - đàn em mà hắn coi như anh em ruột thịt. Nhìn cảnh Huấn bị Viên vượn đâm, hắn biết tình hình rất nguy hiểm cho đàn em của mình.

Đáp lại câu hỏi của Cương, Tiến Lẩu nói "sống chết có số" và sau đó chuyển ngay sang vấn đề chính - hợp đồng giữa băng đảng của hắn với công ty của Lão Công. Nhưng theo Cương đen, bản hợp đồng này Lão Công không đồng ý việc ăn chia được đề xuất trong hợp đồng này. Hắn kêu Tiến Lẩu về bàn bạc lại với Lê Trường và gặp lại sau khi đã có những thay đổi như hắn đề xuất.

Tiến Lẩu ra về trong sự bực bội vì không những không bàn được chuyện hợp đồng mà còn bị Cương đen thẳng mặt xỉ nhục.

Cương đen thẳng thừng buông những lời phũ phàng với Tiến Lẩu. Ảnh VTV

Nhưng điều Tiến Lẩu không ngờ nhất là khi hắn về đến kho hàng, hắn thấy đàn em nằm bất tỉnh dưới sàn và sau đó, hắn nhận thông tin không mấy vui vẻ là kho hàng đã bị đột nhập trong thời gian Tiến Lẩu ra ngoài gặp Cương đen. Theo như đàn em hắn thông báo thì toàn bộ số hàng đã bị cướp.

Theo như đàn em của Tiến Lẩu, kẻ nẫng tay trên toàn bộ số hàng ấy chính là đám tay chân của Lão Công. Lúc này, Tiến Lẩu mới biết hắn đã bị lừa.

Tức giận trước việc bị cướp hàng, Tiến Lẩu dẫn đám đàn em tìm đến nơi ở của Lão Công tính trả thù. Nhưng khi cả đá vào đến bên trong, tất cả những gì Tiến Lẩu và đàn em thấy chỉ là căn phòng trống trơn với một chiếc vali để trên giường, phía trong không có gì khác ngoài tờ giấy ghi dòng chữ "Thay lời chào" cùng một ống ma túy Bụi trăng.

Tiến Lẩu và đàn em bị lừa cướp số hàng và phát hiện cú lừa của Lão Công. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi cướp được đống hàng từ băng đảng của Lê Trường, toàn bộ hàng đã được đám tay chân của Lão Công mang về kho tập kết. Nhưng vào đúng lúc cả đám đang kiểm hàng thì đội phòng chống ma túy ập đến. Lão Công cuối cùng cũng không thể chiếm được số hàng ấy cho riêng mình.

Lực lượng công an ập vào bắt giữ các đối tượng cùng số ma túy. Ảnh VTV

Lê Trường sau đấy gọi điện cho Lão Công với mong muốn có cuộc gặp với lão nhưng Lão Công không đồng ý. Lão muốn gặp trực tiếp trùm băng đảng Santana chứ không phải đám tay chân. Và lão chấp nhận đợi.

Trong khi đó, sau khi bị mất hàng, Lan chủ động gọi điện thoại cho Cương đen và muốn hợp tác. Cương đen không chấp nhận lời đề nghị. Lan sau đó đã lấy Huấn ra đe dọa Cương nhằm ép hắn phải hợp tác với mình. Lan có vẻ như biết rất rõ mối quan hệ giữa Cương và Huấn - 2 kẻ đã lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi.

Lan gọi điện cho Cương đen đề nghị hợp tác làm ăn. Ảnh VTV

Lão Công mặc dù nhận Mai làm con gái và có vẻ tin tưởng cô nhưng lão vẫn nghi ngờ tất cả những người xung quanh cô. Một trong số đó là Ngọc, bạn thân của Mai. Ngọc hiện đang làm nhân viên ở Làng Tĩnh Lặng và lão đã nhìn thấy cô tại đây.

Lão Công sai Cung đi điều tra về Ngọc. Lão nghi ngờ Ngọc có thể là công an hoặc ngược lại, là người của băng đảng Santana.

Lão Công sai người điều tra về Ngọc vì nghi ngờ cô là công an. Ảnh VTV

Lão Công cũng chấp nhận lời đề nghị của Mai - cho cô theo học việc dù lão có vẻ bị sốc khi cô đưa ra lời đề nghị này. Lão Công nhận thấy cô con gái của lão quá khác so với đứa con trai xấu số của lão trước đây. Nếu như con trai lão muốn tránh xa và khinh bỉ công việc lão làm thì ngược lại, Mai lại muốn theo lão để làm công việc ấy. Lão Công quyết định cho Mai thử. Lão muốn xem cô khác đến mức nào.

Tập 8 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 11/7 trên VTV3.

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