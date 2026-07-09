Tùng Dương: 'Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?'

Ảnh hiếm thời thơ ấu của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung GĐXH - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu của mình. Những khoảnh khắc tuổi thơ đáng yêu của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả thích thú và bất ngờ.

Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương chọn ngày 9/7 để giới thiệu MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - một ca khúc chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Tùng Dương trong buổi ra mắt MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?".

Theo tác giả Đạt Max "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" ban đầu chỉ là câu nói trend vui vẻ trên mạng nhưng đã chạm đến trái tim và suy nghĩ mãi về câu nói này. Bản thân anh cũng rong ruổi theo đuổi đam mê, trải qua nhiều câu chuyện và từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng hiện tại vẫn được sống trong chính niềm đam mê của mình.

Tùng Dương chia sẻ về ý tưởng cho ca khúc của mình.

Được xây dựng từ câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đầy ám ảnh: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?, ca khúc do tác giả Đạt Max viết lời không chỉ là lời tự sự của một cá nhân mà còn là tiếng lòng của nhiều người đang từng ngày loay hoay giữa áp lực cuộc sống, kỳ vọng của xã hội và những giấc mơ còn dang dở.

Ca khúc không cổ vũ cho việc phải trở thành người nổi tiếng, phải thành công hơn người khác hay phải sống một cuộc đời thật ''rực rỡ" theo tiêu chuẩn xã hội. Điều bài hát muốn nhắc nhở là mỗi người đều có quyền được sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách của riêng mình.

Tùng Dương và MC Nguyên Khang.

"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" đánh dấu một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia.

Tùng Dương chia sẻ: ''Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: "Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?". Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình''.

Tùng Dương tâm sự trong cuộc họp báo về ca khúc "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Clip: Đỗ Quyên