Tùng Dương: 'Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?'
GĐXH - Tùng Dương đã "làm mới" hình ảnh của mình với một ca khúc mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những góc nhìn về cuộc sống thực tế. Câu nói "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao" đã được anh chọn làm tiêu đề cho sản phẩm âm nhạc mới.
Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương chọn ngày 9/7 để giới thiệu MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - một ca khúc chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.
Theo tác giả Đạt Max "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" ban đầu chỉ là câu nói trend vui vẻ trên mạng nhưng đã chạm đến trái tim và suy nghĩ mãi về câu nói này. Bản thân anh cũng rong ruổi theo đuổi đam mê, trải qua nhiều câu chuyện và từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng hiện tại vẫn được sống trong chính niềm đam mê của mình.
Được xây dựng từ câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đầy ám ảnh: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?, ca khúc do tác giả Đạt Max viết lời không chỉ là lời tự sự của một cá nhân mà còn là tiếng lòng của nhiều người đang từng ngày loay hoay giữa áp lực cuộc sống, kỳ vọng của xã hội và những giấc mơ còn dang dở.
Ca khúc không cổ vũ cho việc phải trở thành người nổi tiếng, phải thành công hơn người khác hay phải sống một cuộc đời thật ''rực rỡ" theo tiêu chuẩn xã hội. Điều bài hát muốn nhắc nhở là mỗi người đều có quyền được sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách của riêng mình.
"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" đánh dấu một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia.
Tùng Dương chia sẻ: ''Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: "Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?". Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình''.
Tùng Dương tâm sự trong cuộc họp báo về ca khúc "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Clip: Đỗ Quyên
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