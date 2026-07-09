Diệu ngậm ngùi bán xưởng may
GĐXH - Sau ly hôn, Diệu đành phải bán đi xưởng may mà cô tâm huyết bao năm gây dựng.
Trong tập 24 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, nhân viên cũ của Sinh là Huỳnh đã ra tù, vội chạy đến tìm anh để ăn vạ. Tuy nhiên, Sinh chỉ đưa 1 triệu để giúp đỡ. Thấy vậy hắn ta có ý đe doạ, thậm chí còn đánh anh. Nhưng Sinh rất cương quyết. Anh không đánh trả lại nhưng nhất định không đưa thêm tiền.
Sinh cho rằng Huỳnh vì mê cờ bạc nên đánh mất tất cả, phụ lòng tin của mình. Sinh tiếc cho nhân viên đi nhầm đường lạc lối và cũng hối tiếc cho mình đã tin nhầm người.
Huỳnh tìm đến Sinh để vòi vĩnh tiền bạc. Ảnh VTV
Gặp Diệu trên đường đi về, Sinh hỏi chuyện về Sơn. Diệu khen Sơn là người đẹp trai, thành đạt, nói chuyện rất thú vị. Sinh nhắc thêm Diệu sáng hôm sau chuẩn bị kỹ lưỡng để gặp người đến mua xưởng.
Diệu không nói với Sinh mà âm thầm vào bệnh viện chăm Vân để Bằng có thể về nhà nghỉ ngơi. Tuy được Sinh thuê chăm Vân với giá rẻ hơn so với mọi người nhưng Bằng lại là người làm việc có trách nhiệm.
Hôm sau, Bằng đến bệnh viện đón Vân xuất viện về nhà. Khi về đến nhà, Vân xin lỗi đã làm bố phiền lòng. Ông Lương động viên con gái chăm sóc sức khỏe thật tốt để đứa bé trong bụng khỏe mạnh.
Nhờ Sinh chạy đôn chạy đáo tìm người mua lại xưởng, công ty của Diệu đã có khách hàng tìm đến. Tuy nhiên, người này cho biết bản thân chỉ là đại diện của nhà đầu tư. Sau khi thông báo tình hình cụ thể, nhà đầu tư hứa sẽ gặp mặt Diệu và Sinh để ký hợp đồng.
Sau khi khách hàng mua lại công ty đồng ý giữ nguyên nhân sự của xưởng, Diệu và Sinh rất vui mừng. Cô lặng lẽ cùng Sinh nhìn ngắm lại công ty. Đây là nơi Diệu đã khởi nghiệp, gây dựng ước mơ gần mười năm qua nên trước giờ chia tay không khỏi tiếc nuối. Sinh cũng cho rằng bản thân đã được nhiều kỷ niệm đẹp thời thanh xuân với công ty.
Diệu và Sinh ôm nhau như một lời động viên, lời chia tay sau nhiều năm gắn bó trong công việc. Tuy Diệu rủ Sinh tiếp tục khởi nghiệp lần nữa nhưng anh đã từ chối. Sinh còn nhiều việc gia đình phải lo lắng, anh không còn nhiệt huyết như lúc trẻ.
Ở chỗ làm, Tài là người làm tốt công việc nhưng cuộc sống của anh rất vất vả. Từ khi người trông nom mẹ nghỉ việc, anh phải liên tục nhờ vả hàng xóm để mắt đến mẹ mình vì bà lúc tỉnh lúc quên. Thậm chí anh bỏ tiền thuê một số người trong khu tập thể để chăm sóc mẹ cho mình đi làm. Nhưng mọi việc không suôn sẻ cho Tài.
Trong lúc mọi người đang ngồi chơi ở sân, bà Phụng nhớ ra đến giờ cơm nên vội lên nhà nấu cơm cho Tài. Chẳng may bà bị ngã cầu thang. Tài phải chạy vội từ chỗ làm về nhà chăm sóc mẹ. Mặc cho đồng nghiệp cảnh báo sếp đã khó chịu với thái độ chểnh mảng công việc nhưng Tài vẫn lao về nhà. May mắn lúc đó chị Nguyệt đang rảnh rỗi nên nhận lời sang chăm bà Phụng giúp để Tài tiếp tục trở lại công ty làm việc.
Quay về công ty, Tài nhận được tin bất ngờ, bị đình chỉ công việc 2 tháng. Buồn bực vì không thể nào làm trọn hai vai trò là nhân viên tốt, người con ngoan.
Khi trở về nhà, thấy mẹ đã đi ngủ, nhà cửa gọn gàng, cơm canh nóng hổi để trên bàn. Tất cả đều do bàn tay khéo léo của chị Nguyệt làm nên. Nhân cơ hội này, Tài lấy hết can đảm bày tỏ tấm lòng với chị Nguyệt, mong muốn sẽ có chị gắn bó lâu dài.
Nguyệt thoáng bối rối, nhấn mạnh với Tài rằng mình còn phải chăm sóc con trai. Nhưng khi trở về nhà, chị thoáng mỉm cười vì hạnh phúc với những lời nói chân thành của Tài đã gieo cho chị nhiều tia sáng hy vọng.
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